DJI Spark, análisis: el dron más pequeño de DJi no es un juguete

DJI generó mucha expectación antes de presentar su nueva propuesta. Una vez lo hizo el interés en un producto que destacaba por sus reducidas dimensiones creció de forma importante. Ahora, tras haberlo podido probar durante unos días tengo una opinión formada y clara acerca de qué ofrece el nuevo DJI Spark y si merece la pena o no.

Antes de continuar es importante saber que no se trata de un todo terreno como el Phantom 4. Tampoco una opción tan interesante como el Mavic Proo espectacular como el DJI Inspire 2. Pero os adelanto que en líneas generales se posiciona como un producto casi perfecto para la gran mayoría de usuarios. Interesante para quienes buscan su primer drone, que sea manejable de transportar y sencillo de volar. Si os parece comenzamos y vamos apartado por apartado.

DJI Spark, análisis en vídeo

DJI Spark, características

DJI Spark Peso 300 gr Dimensiones 143 x 143 x 55 mm Velocidad máxima 50 Km/h en modo Sport Altura máxima de servicio 4.000 m sobre nivel del mar Tiempo de vuelo Aproximadamente 13–15 min según condiciones (viento afecta a la autonomía) Sistema posicionamiento GPS/Glonass Conectividad Wifi 2,4/5,8 Ghz (frecuencias) Control Control por gestos, a través de mando o app móvil Cámara Sensor 12MP 1/2,3” CMOS Lente FOV 81,9º 25mm f/2.6 (Equivalente a 35mm) Resolución fotografía 3968x2976 píxeles (sin seguir objeto), 1440×1080 (siguiendo a un objetivo con ActiveTrack o en modo Gesture), 1440×1080 con ShallowFocus, 2300×1280 con Pano (horizontal), 960×1280 con Pano (vertical) Resolución vídeo 1080 a 30 fps (MP4 - MPEG–4 AVC/H.264) Almacenamiento Tarjetas micro SD Precio Desde 599€

Estas son las características principales del DJI Spark pero hay más detalles que podréis consultar en la web de DJI. Junto a sus dimensiones lo más destacado es el nuevo control por gestos que incorpora. Característica que le dota de independencia al no necesitar ni la app instalada en el smartphone ni el mando para su control remoto.

Dimensiones contenidas para un dron que no es un juguete

El DJI Spark llama mucho la atención por sus reducidas dimensiones. Sus 143 x 143 x 55 mm lo hacen muy manejable, fácil de transportar y parece que no infunde tanto respecto como el Phantom o incluso el Mavic Pro al usuario novato.

Claro que tener aspecto de dron de juguete no lo convierte en uno. Es un producto muy bien construido, de materiales que transmiten buenas sensaciones y robustez, y está cargado de toda la tecnología que ha hecho famosa a DJI.

También es importante saber que a pesar de no dar miedo a volarlo no significa que podamos hacerlo en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia. Es importante tener en cuenta las leyes y buenas prácticas que los organismos competentes de cada país comunican, así que ojo.

A partir de aquí poco más que contar que no se vea en imágenes. Los brazos no son plegables como en el Mavic, incluye la opción de colocar protectores para volar en interior de forma segura o para cuando hacemos uso de gestos para interactuar con él, en la parte trasera tenemos acceso al conector de carga y ranura para microSD, y el gimbal de la cámara es de 2 ejes.

DJI Spark, la experiencia de vuelo

Volar un dron de DJI no es algo complicado. Sí es verdad que en función del modelo la sensación de riesgo será mayor al principio. Pero entre la guía de usuario, consejos y toda la tecnología que ofrece es muy complicado tener un accidente si vamos con precaución.

En este DJI Spark todo esto se cumple y desde el primer momento podemos lanzarnos a volarlo. Es recomendable hacerlo en sitios donde cumplas con las normativas y no pongas en riesgo a nada ni nadie. Y si vas a usar el control gestual, primero mira cómo funciona, cuáles son los gestos y funcionamiento de cada uno.

Listo, prácticamente esto es todo. No hay nada más relevante. O casi, al igual que decíamos lo anterior también es importante conocer la aplicación, sus opciones y qué hacer en caso de emergencia. Esto último se puede resumir prácticamente en mantener la calma ya que tiene un sistema que en caso de pérdida de conexión con el mando vuelve al punto de despegue. Por eso, tip gratuito, es importante despegar desde puntos que faciliten el aterrizaje de emergencia.

En mis pruebas he probado las dos opciones de control que tenía disponibles: la gestual y a través de la app y uso del smartphone como control remoto.

De los gestos he de decir que la experiencia no ha sido la que esperaba. En algunas ocasiones el reconocimiento no era lo eficaz que hubiese deseado. Al dron le costaba reconocer mi mano o mis gestos, normalmente por estar en situaciones donde la iluminación no era óptima. Cuando sí me reconocía bien admito que el control por gestos simplifica mucho el uso y puede ser más que interesante para aprovechar los modos de vuelo inteligente que ofrece así como la opción de tomar fotografías. Estos modos son:

Rocket, Spark ascendiende en vertical con la cámara apuntando hacia abajo

Dronie, se aleja del objetivo al tiempo que se eleva

Circle, orbita alrededor de un objetivo

Helix, traza un movimiento en espiral ascendente alrededor de un objetivo

Con el smartphone más la aplicación DJI Go (disponible para iOS y Android) el control es mejor pero me sigue ocurriendo como con los otros drones de DJI u otros fabricantes, la precisión no es la mejor y el alcance depende mucho del dispositivo. En mi caso probé con un iPhone y un Huawei P10, con ambos el radio de acción fue bastante reducido y a poco que se alejaba se perdía la conexión (unos 30m aproximadamente). Por ello, si tienes pensado volarlo de forma seria, para exprimir todas sus capacidades de vídeo y foto, lo óptimo es adquirir el control remoto.

El uso del control remoto creo que es la mejor forma de disfrutar al máximo de cualquier dron en general y de los de DJI en particular. Las palancas dan más precisión para cada movimiento, mayor cobertura y en general mejor experiencia. Lo que justifica los 180€ que cuesta.

Dejando a un lado el control, el vuelo del DJI Spark es bueno pero por dimensiones y peso (300gr) con la más mínima racha de viento sufre. Eso no sólo afecta a la seguridad de vuelo y estabilidad, también a la autonomía. El dron tiene que forzar más los motores para mantenerse en la posición y al final el consumo de batería aumenta, reduciendo el tiempo de vuelo normal que suele ser de unos 13-15 minutos por batería.

A todos los drones el viento les afecta pero a este, por sus dimensiones y peso, lo hace especialmente más

Cuando las condiciones climáticas son favorables volar el DJI Spark es una experiencia super divertida. Es capaz de alcanzar hasta 50 km/h por lo que no sólo es un buen producto de cara a explotar su faceta multimedia, también su lado recreativo y pasar un buen rato.

Por último, antes decía que volar un dron de DJI es algo seguro y lo repito. Los diferentes sistemas que incorpora anti-colisión funcionan muy bien. La detección es rápida y ayuda mucho a no estrellar el dron si somos novatos. De todos modos, si eres novato activar el modo trípode ayuda en los primeros vuelo. Este modo está pensado para obtener mejores imágenes por la reducción de velocidad que ofrece y la menor sensibilidad a la hora de realizar movimientos bruscos con el control remoto. Y a usuarios novatos esto le permite un mayor control.

Una buena cámara aunque con limitaciones

DJI incorpora una cámara similar a la del Mavic Pro sólo que con algunas limitaciones. En parte entendibles para no canibalizar a dicho modelo y también por decisiones técnicas.

Esta cámara hace uso de un sensor de 12MP y es capaz de capturar vídeo a 1080p y 30 cuadros por segundo. No tenemos opción de vídeo en 4K. Esto no es un gran problema pero es cierto que al menos, con resolución Full HD, hubiese estado bien poder grabar a 60p.

La cámara del DJI Spark graba vídeo a 1080 y 30p. Ofrece buena calidad pero no vídeo 4K ni opción de 1080 y 60p que hubiese sido ideal

A nivel de calidad la imagen que ofrece el clip de vídeo del DJI Spark está bien. Por rango dinámico, nitidez, fidelidad de color, etc. creo que permite sacar resultados muy interesantes para aquellos aficionados al vídeo o fotografía aérea. Desde luego, si quieres exprimir ese apartado con mayor solvencia y calidad el Mavic Pro o Phantom 4 son mejores opciones. Por supuesto, para un nivel profesional el Inspire 2 es la opción.

No obstante, la cámara del DJI Spark está a buen nivel y destaca también la estabilización de su gimbal de 2 ejes. Valorando en su justa medida el tipo de dron que es creo que el trabajo de DJI no tiene grandes pegas. Y si por algún casual no termina de llamarte mucho la atención por la cámara pero sí por el resto de características, la única solución es tener paciencia y esperar a una futura renovación que mejore dicho apartado.

La opinión de Xataka

DJI es fabricante líder en el terreno de los drones por méritos propios. Habrá siempre otro tipo de propuestas en el mercado o incluso la opción de montarte el tuyo propio, también cosas que podrían mejorar y algún ajuste a determinados aspectos que hacer pero su catálogo de productos ofrece prácticamente una solución para cada necesidad.

El DJI Spark es un producto atractivo para todo tipo de usuarios. Volarlo es divertido, sus capacidades son muchas y según acumules más horas de vuelo seguro que sacas más partido a cada una de sus funciones y características.

DJI Spark es el primer dron que realmente recomendaría a cualquier usuario interesado en el mundo de los drones

Lo único que creo que has de plantearte es hasta qué punto la inversión de dron, baterías extras (porque la autonomía es de unos 13 minutos por batería), mando (importante para una mejor experiencia de vuelo) y cargador para la carga múltiple te compensa. Porque el precio base del DJI Spark es de 599 euros y en el momento que sumamos accesorios se va a los 975 euros. Y claro, en ese rango ya entramos en terreno Mavic Pro o GoPro Karma. O incluso alguna versión de Phantom por precio similar al de partida.

De todos modos, como en casi toda decisión de compra, si aquí lo que valoras es el tamaño adelante. El DJI Spark tiene la calidad que se le demanda a DJI y resulta un producto muy solvente e interesante para todo aquel interesado en el mundo de los dones.

El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de DJI. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas