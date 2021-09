Creative SXFI Theater, análisis: lo que hacen estos auriculares con el cine y los videojuegos se lo deben a la tecnología, aunque parece magia

Cuando a finales de la década de los 90 comenzó el apogeo del cine en casa multicanal provocado por la expansión del DVD difícilmente podíamos imaginar que dos décadas después la neurociencia iba a ser una aliada muy valiosa de nuestros equipos de audio.

Los sistemas de sonido multicanal dedicados, los que incorporan al menos seis cajas acústicas en configuración 5.1, no la necesitan, pero cuando instalar tantos altavoces es un problema esta disciplina científica resulta de gran ayuda para reducir la distancia que separa a los equipos multicanal discretos de los que recurren a la virtualización del sonido envolvente.

De alguna forma esta tecnología es un truco. Uno muy elaborado y con un sustrato científico que, cuando se implementa correctamente, persigue engañar a nuestro cerebro para hacernos creer que hay una fuente de sonido en una ubicación del espacio en la que, en realidad, no hay ninguna caja acústica. Pero funciona. Estos auriculares de Creative lo demuestran.

Los hemos probado a fondo y la forma en que recrean el sonido envolvente es sorprendentemente satisfactoria. Como estamos a punto de comprobar, se lucen con el cine y los videojuegos, pero esta es solo una de las cualidades por las que estos SXFI Theater son una apuesta ganadora.

Creative SXFI Theater: especificaciones técnicas

Estos auriculares han sido diseñados ante todo para que los utilicemos cuando vemos películas y dedicamos nuestro tiempo de ocio a los videojuegos, por lo que su zona de confort no es la calle; es el interior de nuestra casa.

Este escenario de uso ha provocado que Creative no los haya dotado de cancelación activa del ruido, aunque, eso sí, su acoplamiento circumaural consigue ofrecernos un nivel de aislamiento del ruido ambiental razonablemente alto. Dos pinceladas más acerca de su arquitectura: utilizan un recinto cerrado e incorporan un altavoz electrodinámico.

En la descripción de estos SXFI Theater esta marca nos confirma que el imán que se responsabiliza de controlar la excursión del diafragma de cada auricular es de neodimio, un elemento químico que se utiliza con frecuencia para fabricar imanes permanentes para altavoces de buena calidad por su alta intensidad de campo.

Su respuesta en frecuencia coincide con el que tradicionalmente se considera el espectro audible (en la práctica nuestra capacidad auditiva es más limitada), por lo que se extiende entre 20 Hz y 20 kHz. No obstante, al igual que la mayor parte de los fabricantes de auriculares, Creative no nos dice cuál es su tasa de distorsión armónica total, por lo que no nos queda más remedio que dejarnos llevar por lo que nos dice nuestro sistema auditivo.

Antes de seguir adelante nos interesa detenernos un momento en uno de los ingredientes estrella de estos auriculares. Junto a ellos Creative nos entrega un transmisor inalámbrico USB que trabaja en la banda de 2,4 GHz y que implementa un protocolo de conexión propietario.

Este enlace persigue minimizar la latencia del sonido tanto como sea posible, algo importante tanto cuando vemos una película como cuando disfrutamos un videojuego, y podemos utilizarlo cuando usamos como fuente un PC con Windows, un Mac, una PlayStation 4 de Sony, una PlayStation 5 o una Nintendo Switch.

Características ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados con transductor electrodinámico DIAFRAGMA 50 mm IMÁN Neodimio RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 Hz a 20 kHz IMPEDANCIA 32 ohmios SENSIBILIDAD 114 dB/mW @ 1 kHz ALCANCE Hasta 10 metros CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Protocolo de transmisión sobre la banda de 2,4 GHz propietario para minimizar la latencia CONECTIVIDAD Puerto de carga USB-C, jack de 3,5 mm y toma de 3,5 mm para el micrófono extraíble AUTONOMÍA Hasta 30 horas ACCESORIOS Micrófono extraíble, base USB de extensión y transmisor inalámbrico USB DIMENSIONES 200 x 180 x 80 mm PESO 339 g (sin el micrófono) PRECIO 199,99 euros

Su acabado tiene margen para mejorar, pero su ergonomía está a buen nivel

El acabado de estos auriculares me ha dejado el mismo sabor de boca que la barra de sonido SXFI Carrier que tuve la oportunidad de analizar hace unos pocos días: no está mal, pero tiene un margen de mejora muy claro. Desde el punto de vista de su construcción su talón de Aquiles, en mi opinión, es el policarbonato que Creative ha utilizado en la fabricación del recinto de cada auricular. No está a la altura de los demás elementos de estos auriculares porque transmite cierta fragilidad, y es una lástima, especialmente si no pasamos por alto que estos SXFI Theater no son ninguna ganga (oficialmente cuestan 200 euros).

Afortunadamente, las almohadillas de estos auriculares me han gustado mucho más que su plástico. Están revestidas en una piel sintética extremadamente suave que es una delicia al tacto, pero lo más importante es que se adaptan muy bien al contorno de nuestra cara, lo que les permite repartir la presión de una forma homogénea. Además, se limpian con facilidad utilizado un paño no abrasivo. Y, aunque no he podido probar estos auriculares durante el tiempo suficiente para averiguar si las almohadillas son duraderas, apostaría que si reciben un trato razonablemente cuidadoso deberían mantenerse en buen estado durante mucho tiempo.

La diadema está revestida con la misma piel sintética suave que Creative ha utilizado en las almohadillas, y, de nuevo, me parece un acierto que haya empleado este material. La distribución de la presión sobre nuestro cráneo es uniforme, aunque la diadema me parece un poco estrecha. De haber sido ligeramente más ancha la superficie en contacto con nuestra cabeza sería mayor y la sensación de presión sería menor. Aun así, la ergonomía de estos auriculares apenas se resiente debido a que son razonablemente ligeros (pesan 339 g cuando no tenemos el micrófono extraíble instalado y 346 g con él).

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver cuáles son los conectores y los controles físicos instalados en el recinto del auricular izquierdo. Tenemos el necesario puerto de carga USB-C, el jack de 3,5 mm que nos permite entregar a los auriculares una señal de audio analógica, el conector para el micrófono extraíble, un botón para activar la tecnología Super X-Fi (indagaremos en ella en la siguiente sección del análisis), el potenciómetro del volumen, un botón para desactivar el micrófono, y, por último, el botón de encendido y apagado. Al principio cuesta un poco identificar cada botón sin quitarte los auriculares, pero te haces con ellos enseguida sin esfuerzo.

Así funciona la tecnología Super X-Fi, la salsa de estos auriculares

Creative, al igual que otros fabricantes de auriculares, ha desarrollado su propia tecnología de virtualización del sonido envolvente. Su propósito es recrear un escenario sonoro inmersivo capaz de sumergirnos en la acción de nuestras películas y nuestros videojuegos, pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Por muy avanzada que sea la técnica de sonido holográfico que los ingenieros de esta y otras compañías pongan a punto, la mejor opción y la más inmersiva siempre será estar colocado en el punto dulce de un equipo multicanal discreto en configuración 5.1, o, incluso, con una topología aún más ambiciosa, como, por ejemplo, 7.1.2.

Me parece importante hacer esta reflexión para situar todo lo que vamos a ver a continuación en el contexto adecuado. No obstante, antes de seguir adelante os propongo echar un vistazo al artículo que enlazo aquí mismo si os apetece conocer con más detalle cómo es posible utilizar la neurociencia para conseguir que la virtualización del sonido envolvente de estos auriculares y otros dispositivos sea más inmersiva y fidedigna.

Lo primero que debemos hacer antes de utilizar por primera vez estos SXFI Theater es instalar en nuestro smartphone la aplicación 'SXFI App', que está disponible para iOS y Android. Al iniciarla un asistente nos explicará que necesita tomar una fotografía de cada una de nuestras orejas y una tercera instantánea de nuestra cara para mapear el contorno de nuestra cabeza y la forma que tienen nuestras orejas. En teoría el algoritmo de procesado del sonido que han desarrollado los ingenieros de Creative utiliza esta información para adecuar la recreación de la escena sonora a las características de nuestro sistema auditivo en particular.

Una vez que el algoritmo ha generado los parámetros derivados del mapeado de nuestra cabeza y nuestras orejas es necesario transferir el perfil que los contiene a los auriculares para que puedan utilizarlo en los dispositivos a los que los conectemos. No obstante, es importante que tengamos en cuenta que esta tecnología trabaja en el dominio digital, por lo que solo podemos utilizarla cuando conectamos los SXFI Theater a un dispositivo empleando el transmisor inalámbrico USB que Creative nos entrega con ellos. Si usamos la conexión que nos permite transportar la señal de audio en el dominio analógico a través de la toma jack de 3,5 mm no podremos sacar partido a la virtualización del sonido envolvente.

Para transferir el perfil desde nuestro móvil a los auriculares es necesario que previamente conectemos a uno de los puertos USB de nuestro ordenador el transmisor inalámbrico y emparejemos los SXFI Theater con él. Este transmisor juega un papel protagonista cuando utilizamos estos auriculares debido a que incorpora un chip DSP (un procesador de señales digitales) que interviene en la ejecución del algoritmo de virtualización del sonido, y también contribuye a la reducción de la latencia. A partir de aquí todo debería ser coser y cantar. Ha llegado la hora de la verdad. La hora de comprobar si esta tecnología realmente funciona.

Y sí. Lo hace sorprendentemente bien porque consigue recrear un campo sonoro envolvente que realmente nos transmite la sensación de que estamos rodeados por varias fuentes puntuales emisoras de sonido. No obstante, en mi opinión esta tecnología es más precisa en la dimensión horizontal que en la vertical, por lo que consigue recrear con más claridad, por ejemplo, un sonido que parece proceder de detrás de nosotros que otro que persigue desplazarse de arriba hacia abajo, como el que podría estar vinculado, entre muchas otras situaciones posibles, a un helicóptero en movimiento que puede aparecer en una película o un videojuego.

Un apunte que me parece interesante: los auriculares dotados de la capacidad de virtualizar sonido envolvente suelen ofrecernos una experiencia más inmersiva y una mayor resolución espacial que las barras de sonido equipadas con la misma tecnología. Y esto se debe a que lo tienen un poco más fácil debido a que pueden controlar el desfase temporal, la variación del nivel de presión sonora y la variación de la frecuencia con mucha precisión sin necesidad de recurrir a las reflexiones murales.

Como he mencionado más arriba, hace pocos días tuve la oportunidad de analizar a fondo la barra de sonido SXFI Carrier de esta misma marca, que incorpora la misma tecnología de audio holográfico que estos auriculares, y, aunque me gustó mucho, no es tan precisa como estos SXFI Theater. Eso sí, es evidente que el escenario de uso de ambos dispositivos es distinto debido a que la experiencia que nos propone la barra de sonido puede ser disfrutada simultáneamente por varias personas.

No son unos auriculares audiófilos, pero su calidad de sonido es alta

La presencia de la tecnología Super X-Fi refleja que estos auriculares han sido diseñados para entregarnos lo mejor de sí mismos con el cine y los videojuegos debido a que estos son los escenarios de uso en los que la virtualización del sonido envolvente tiene un impacto más evidente en nuestra experiencia. Sin embargo, esto no significa en absoluto que no se sientan cómodos también con la música.

Al fin y al cabo son unos auriculares ambiciosos, y deberían rendir bien en cualquier escenario. Además, la música es más exigente que el cine y los videojuegos cuando lo que queremos es evaluar el nivel de detalle, la precisión tímbrica y la capacidad de lidiar con los transitorios (son sonidos intensos y de corta duración que muchos componentes de audio no consiguen reproducir correctamente), entre otros parámetros, por lo que no puede faltar en nuestro banco de pruebas.

Para ponerlos a prueba he recurrido a dos escenarios de uso diferentes. En uno de ellos he utilizado como fuente mi ya veterano Galaxy S10+ de Samsung, desde el que he reproducido una selección muy amplia de temas musicales que conozco muy bien. Todos ellos tienen una toma de sonido impecable y están disponibles en varios formatos con y sin pérdida de calidad. En el otro escenario de uso conecté los SXFI Theater al preamplificador híbrido con toma de auriculares que ejerce como centro neurálgico del equipo de alta fidelidad del que os hablamos a fondo en el artículo que enlazo aquí mismo.

Aquí tenéis algunos de los cortes musicales que he utilizado en este banco de pruebas. La selección es ecléctica porque nos interesa que estén representados géneros musicales muy diversos. Además, buena parte de estos temas está disponible en forma de archivo digital con calidad de máster de estudio (FLAC con una resolución de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz), con calidad de CD (PCM de 16 bits y 44,1 kHz), y también en vinilo, por lo que los he escuchado en todas las versiones que tengo para poder comparar su sonido. Aquí tenéis los temas más representativos:

‘Stir it up’, de Bob Marley

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong

‘Wasted time’, de Eagles

‘Vivaldi - Flute concerto in D’, Chesky Records

‘Stimela’, de Hugh Masekela

‘Lush life’, de Billy Strayhorn

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria

‘April in Paris’, de Duke/Harburg

‘No sanctuary here’, de Chris Jones

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes

Estos auriculares suenan bien. Realmente bien. Después de probarlos con música durante varias horas me di cuenta de que Creative se ha esmerado para refinar todos los elementos que tienen un impacto perceptible en la calidad del sonido. Quizá esta sea la razón por la que ha decidido sacrificar el acabado, probablemente con el propósito de que no se encarezcan demasiado. Su mayor virtud es su capacidad dinámica, pero también me gusta la habilidad con la que recuperan detalle siempre y cuando, eso sí, la toma de sonido esté a la altura. No resuelven el timbre de unos instrumentos tan complicados como lo son el piano o el violín con tanta autoridad como unos auriculares esencialmente audiófilos, pero en el segmento de precio de los 200 euros son una alternativa que no es fácil superar.

Además, tienen otro as en la manga que no podemos pasar por alto: su autonomía es estupenda. La duración de la batería está condicionada por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar el sonido, por el tipo de contenido que reproducimos, y, por supuesto, también por el tiempo que mantengamos activada la tecnología Super X-Fi, por lo que es imposible obtener una cifra tajante. En cualquier caso, he agotado la batería varias veces durante mis pruebas utilizando estos auriculares con cine, música y videojuegos, y la autonomía oscila entre 25 y 28 horas. No está pero que nada mal.

Creative SXFI Theater: la opinión y nota de Xataka

He utilizado el adjetivo 'todoterreno' en otras ocasiones para describir la habilidad con la que algunos auriculares lidian con todos los géneros musicales, pero esta propuesta de Creative lleva esta idea a otro nivel. Y es que rinde muy bien con música, pero con el cine y los videojuegos se luce. En mi opinión, la cualidad que permite a estos SXFI Theater mirar por encima del hombro a otros auriculares diseñados para virtualizar sonido envolvente es la habilidad con la que la tecnología Super X-Fi consigue recrear una escena sonora sorprendentemente inmersiva.

No obstante, esto no es todo. También me han convencido su cuidada ergonomía, su calidad de sonido global, y, cómo no, sus 28 horas máximas de autonomía. Es una lástima que esta marca no haya cuidado más la calidad del plástico que ha utilizado en la fabricación del recinto de estos auriculares, y también que no nos proponga un soporte de códecs de audio y perfiles Bluetooth más ambicioso (de hecho, Creative no nos indica esta información con claridad ni en la documentación ni en su página web). Aun así, en su franja de precio estos SXFI Theater son unos titanes. Si se ponen a tiro merece la pena tenerlos en cuenta.

8,2 Diseño7 Calidad de sonido8,5 Ergonomía8 Experiencia de uso8,5 Autonomía9 A favor Su ergonomía está cuidada, especialmente la de las almohadillas, que son una delicia

La tecnología Super X-Fi consigue recrear una escena sonora extraordinariamente inmersiva

Su calidad de sonido global es alta, y se lucen con el cine y los videojuegos

Sus entre 25 y 28 horas de autonomía están muy bien En contra El plástico utilizado por Creative en la fabricación del recinto transmite cierta fragilidad

Su soporte de códecs de audio y perfiles Bluetooth es limitado



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por Creative. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | Creative