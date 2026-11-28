No soy un hater de las freidoras de aire, pero conozco a muchos. Que si para eso, mejor un horno, que si las cosas no salen bien, que si reseca la comida, que si no ayudan... Entiendo los puntos, pero luego me compré la de Xiaomi. La más básica, la primera que sacaron y, aunque no la uso en mi día a día, sí la enciendo para cosas muy específicas en lugar de tirar del horno. Ahora llevo varias semanas con la Cosori Iconic Dual y ese 'cacharro' que usaba de uvas a peras se ha convertido en un 'must'.

Por un triple motivo: dos cestas independientes, una facilidad de limpieza que se agradece mucho y, sobre todo, por una app que va muy fina.

✅ Cómpralo si...

Ya tienes una freidora de aire, pero una bandeja se te queda corta.

Quieres algo muy fácil de usar.

Lo típico: quieres cocinar con menos aceite.

❌ No lo compres si...

Crees que no vas a sacar partido a la app del móvil.

No tienes mucho espacio en la encimera porque es grandota.

La usas de uvas a peras, ya que son 370 eurazos.

Lo esencial en 30 segundos

Tengo una freidora de aire con una sola cesta y la Cosori Iconic Dual me ha venido como anillo al dedo estas últimas semanas. Ya no es el hecho de poder cocinar dos cosas a la vez con diferentes temperaturas, sino poder elegir de una forma sencillísima la opción para que las dos elaboraciones terminen a la vez.

El diseño es muy industrial y creo que pega en cualquier cocina, sobre todo en una con tonos más oscuros. Las huellas se quedan a la mínima tanto en el acero como en el cristal superior, pero es un material ideal para disipar el calor y, sobre todo, para limpiarla.

Lo mejor en mi caso es la aplicación que hace que todos los procesos sean muy sencillos, pudiendo seleccionar platos sin tener que preocuparme de tener tiempos de cocinado en la cabeza o sin andar tocando los botones de la máquina. Eso sí, es algo cara y ocupa muchísimo en la encimera. Si eso no es un problema y te apetece un electrodoméstico de estos, es una opción espectacular.

Nuestra experiencia con la Cosori Iconic Dual

Industrial. Lo primero que llama la atención cuando la sacas de la caja es el tamaño. No dejan de ser 44 centímetros de largo en una pieza de acero cepillado, aluminio y cristal. Es grandota y, definitivamente, quita una buena porción de la encimera, pero también está muy bien pensada y esa elección de materiales tiene mucho sentido.

Lo primero que me gustó es que la salida de aire está en la parte superior de la trasera, apuntando hacia arriba para que salga lo antes posible. En la trasera, además, hay dos topes que físicamente impiden que la peguemos a una pared. Esto es fundamental para evitar problemas de sobrecalentamiento.

Todos los controles están en la parte superior. Son táctiles y se encuentran en una cubierta de vidrio templado. Es elegante y refleja muchísimo, pero cuando la encendemos, lo que tiene que iluminarse se ilumina para permitir una visualización perfecta. Tengo una tira LED justo encima y no he tenido problema a la hora de ver los 'botones' y los controles de tiempo y temperatura.

Y me ha gustado mucho que, como método de seguridad para no sacar las bandejas a lo loco, tenemos un botón que hay que presionar para liberar el seguro. Estas bandejas entran y salen de forma extremadamente suave y, tras bastante tralla estas últimas semanas, todo se siente muy premium sin los crujidos de una freidora en la que el plástico es predominante ni los "portazos" en otras cuya bandeja entra con algo más de fricción.

Atrapahuellas. Pero claro, la elección de materiales tiene un precio: las huellas y las marcas. El cristal superior atrapa los dedos que da gusto, la parte de acero cepillado más de lo mismo y el "cinturón" de aluminio no sé cómo, pero ya tiene alguna marquita (rayitas, vaya). Te tienes que fijar en esto último, pero están ahí.

Es una máquina bastante sucia por fuera debido a esa elección de materiales, pero lo bueno es que se limpia con un paño sin demasiado problema y, además, la gestión del calor es muy buena. Tras unos 15 minutos funcionando a plena potencia y con las dos bandejas trabajando, aunque la máquina está calentita, no quema.

Las salidas de aire tiran mucho calor, pero no es un aire supercaliente como puede ser el de algunos hornos, y del cuerpo de la máquina lo que coge más grados es ese cinturón de aluminio. De nuevo, sin llegar a quemar, lo que es un buen punto si estás haciendo otras cosas en la encimera y rozas la freidora.

A cocinar. Vale, la salsa de un cacharro de estos y el spoiler es que no hay sorpresas. La he usado para verduras, carnes, algunos precocinados, seitán, hortalizas y cumple de sobra. Tiene siete modos de cocción con su atajo correspondiente en la parte superior:

Air Fry (que es el más típico)

Asar

Grill

Recalentar

Hornear

Deshidratar

Y el más raro: fermentar

Tengo que decir que, excepto el de deshidratar, los he usado todos, incluso para darle un golpe de calor a un trozo de pan o recomponer pizza con el truco de poner un cacharrito con algo de agua para que le aporte humedad. Puedes cocinar de forma muy sencilla porque las etiquetas de los productos ya te marcan los tiempos y temperaturas, pero la máquina tiene una pegatina QR con tiempos de cocción y temperaturas para muchísimos tipos de alimento.

Tengo que deshidratar algo para probar por mera curiosidad porque nunca lo he hecho ni le he visto utilidad, pero lo de fermentar sí lo veo interesante... aunque no para mí. Me encanta hacer masas caseras de pizza y pan y apuesto por fermentaciones muy, muy largas de entre 24 y 48 horas, y en frío. Para mí no tiene tanta utilidad, pero si a media mañana se te antoja focaccia o pan para comer, sí puedes usar esa función de fermentar. Y funciona bien.

Lo que hace la freidora es seleccionar una temperatura bajísima de 30 grados y con el ventilador al mínimo para acelerar el trabajo de las levaduras sin pasar a hornear. En ese caso sí lo veo interesante, pero sigo prefiriendo fermentaciones más lentas.

Y a limpiar. Poco que decir aquí: si se mancha el interior, es muy fácil limpiarlo gracias a ese acabado metálico brillante en el que no hay presencia de plástico y las bandejas, aparte de aptas para lavavajillas, tienen una superficie antiadherente que también hace que se puedan limpiar de forma muy fácil con un simple papel de cocina.

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Si necesitas algo más fuerte, pues con la parte suave del estropajo, pero ya digo que las gotitas de aceite salen fácil y que no te vas a tener que esmerar mucho. Parece una tontería, pero todo lo que en cocina te ahorre un poco de sufrimiento a la hora de limpiar... mejor, y esta máquina cumple. En las bandejas, además, tenemos unas rejillas que también se ponen y quitan de forma sencilla para facilitar llegar a cualquier rincón.

La app es la joya de la experiencia. Lo básico ya digo que lo tienes en el panel de control, incluso con las opciones de 'Match' (que las dos bandejas tengan la misma configuración) y 'Sync' (para que diferentes tiempos de cocción terminen a la vez). Con 'L' y 'R' seleccionas la bandeja izquierda o derecha y todo es, como digo, muy fácil. Sin embargo, la app es una gozada.

El WiFi no me ha dado ningún problema y la configuración es extremadamente simple. Puedes crear cuenta en la app Vesync con una cuenta de Apple o Google y la sincronización es facilísima. La app te va guiando en el proceso. Una vez dentro, tienes la opción de ver recetas para inspirarte y para hacer la lista de la compra, añadir favoritos y hasta recetas personalizadas, pero también los controles más automáticos.

Por ejemplo, si quieres hacer patatas fritas en una bandeja, simplemente buscas las patatas en el recetario, seleccionas los gramos de la ración y le das a "cocínalo". Eso lo manda directamente a la bandeja izquierda. Si quieres hacer patatas y brócoli, pues lo mismo, pero esta vez mandándolo a la bandeja derecha. Luego ya puedes sincronizar para que terminen a la vez... y listo.

Es muy sencillo y la app te da consejos como echar algo de aceite, por ejemplo. Lo único en lo que te tienes que fijar es en el tamaño de la ración. Una vez hice brócoli con las opciones por defecto sin fijarme en el tamaño de la ración y lo quemé. Dependiendo de los gramos que eches, la app calcula los tiempos ideales. La segunda vez ya salió bien.

Por pedir... Ahora bien, ese diseño tan industrial y pulido está muy bien, pero por pedir, habría preferido que la bandeja o la puerta fuera de cristal para poder ver el estado de los alimentos de forma mucho más sencilla y, sobre todo, sin tener que abrir la bandeja con la pérdida de calor correspondiente. Entiendo que en máquinas más baratas no se haga, pero en una de 370 euros, por mucho que pueda romper la estética, considero que sería interesante.

Consumo. La patata caliente y las cuentas son sencillas: excepto el modo de 30 grados, lo demás va a consumir alrededor de 1.000 W si sólo usas una bandeja y, si usas las dos, unos 2.000 W.

Ficha técnica de la Cosori Iconic Dual

Cosori Iconic dual dimensiones 44 x 40,2 x 29,5 cm 10,5 kilos capacidad 8,6 litros (dos cestas de 4,3 L) potencia 2.700 W Temperatura De 30 grados para fermentar hasta 230 grados Tiempo 1 minuto a 24 horas Materiales Exterior de acero inoxidable, aluminio y vidrio templado Cestas cerámicas sin PFAS ni teflón modos Air Fry, Asar, Recalentar, Hornear, Deshidratar y Fermentar Compatibilidad iOS y Android Conexión por WiFi Accesorios y extras Dos rejillas Libro de recetas Manual precio 369 euros

Cosori Iconic Dual, la opinión de Xataka

Siempre estoy abierto a analizar lo que sea y si se cruza en mi camino algo para cocinar, más aún porque me encanta, pero te confieso que tenía una mezcla de interés genuino y miedo a la hora de abordar la Cosori Iconic Dual.

Lo primero es por la doble bandeja, ya que pensaba que me resultaría de utilidad en mi día a día. Lo segundo porque, precisamente, ya tengo una freidora de aire y ya te he dicho que no la uso mucho porque al final, muchas veces tengo que combinarla con otra forma de elaborar los platos. Me caliento algunas cosas y... se acabó.

Tras varias semanas con este modelo, tengo que decir que la he usado mucho más de lo que necesito para hacerme una idea de cómo rinde y contarlo en este análisis, y eso siempre es positivo. Es de esos 'cacharros' que voy a echar de menos cuando toque devolverlo a la marca porque su doble bandeja es extremadamente práctica, que sea tan fácil de limpiar me ha encantado y el control con la app facilita muchísimo las cosas.

En iPhone es compatible tanto con notificaciones en la pantalla de bloqueo como con la Isla Dinámica y lo mejor es esa función de sincronización de cocciones. Es uno de los motivos por los que no usaba mucho mi freidora y por lo que estoy usando tanto esta, ya que odio que la comida no llegue caliente a la mesa a la vez y es algo que no ocurre con la Cosori.

Soy consciente de que hay otros modelos con bandejas dobles que ocupan menos superficie, pero este es el que he probado y me ha gustado mucho... excepto porque creo que unas bandejas de cristal o con una ventanita al menos habrían venido que ni pintadas.

¿Te la recomiendo?

Después de todas las buenas palabras pensarías que la respuesta a esa pregunta sería un sí rotundo, pero no es tan sencillo. Como te he contado, creo que es un electrodoméstico espectacular, pero creo que sólo vale la inversión si, de verdad, cocinas mucho en una freidora de aire que ya tienes y que se te queda pequeña. También si es un dispositivo que te llama la atención desde hace tiempo y crees que le puedes sacar partido.

Si la vas a usar muy de vez en cuando, no sólo las hay más baratas, sino mucho más compactas con esa bandeja de cristal que he echado de menos en este modelo (la Ninja Crispi Pro que también hemos probado, sin ir más lejos). Con esto, creo que deberías tener más o menos claro si eres el público objetivo.

Por lo demás, es buenísima y la estoy usando mucho, aunque un par de días que he necesitado toda la encimera la he mirado con ganas de que fuera un poco más pequeña.

Fotos e imágenes | Xataka

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