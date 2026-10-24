He probado la Dolce Gusto NEO Latte y ahora entiendo por qué las cafeteras de cápsulas quieren parecerse cada vez menos a las de siempre

Mi crisis de los treintaypico está pasando por refinar mi paladar a un café de cada vez mejor calidad. Sin embargo, he sido (y sigo siendo) de los que también disfruta de la comodidad de tener una máquina de cápsulas en la que conseguir un café más que decente en menos de un minuto. Y bajo esa premisa he podido probar la Dolce Gusto NEO Latte, una de las últimas cafetera de Nescafé y hermana mayor de la NEO a secas.

✅ Cómprala sí...

Quieres dar un paso más allá en sabor y personalización del café de cápsulas.

Te gusta preparar distintos tipos de café y bebidas con leche sin complicarte.

Valoras la comodidad de tener el café listo en menos de un minuto sin tener que ensuciar media cocina.

❌ No la compres si…

No te gusta el sabor de los cafés con cápsulas.

Ya tienes una Dolce Gusto anterior y no echas en falta nada.

Prefieres elegir el café exacto que utilizas y controlar manualmente su extracción.

Lo esencial en 30 segundos

Imagen: Xataka

La Dolce Gusto NEO es una cafetera de cápsulas que apuesta por un sistema completamente nuevo dentro de la familia Dolce Gusto. Cuenta con una presión de 15 bares, conectividad WiFi y Bluetooth, así como reconocimiento automático de las dosis. En la versión Latte que hemos analizado, también tiene un sistema para preparar bebidas con leche y que esta salga espumosa.

La diferencia con las Dolce Gusto clásicas está en la propia forma de introducir el café. Sigue viniendo en cápsulas, pero estas son fábricadas a base de papel y son compostables, además de incluir sobres de leche que se depositan en otro compartimento. Esto hace que no sea compatible con las cápsulas de otras Dolce Gusto.

Nuestra experiencia con la Nescafé Dolce Gusto NEO Latte

Diseño novedoso. La NEO es una cafetera "rara" en tanto en cuanto no se parece a otras anteriores. El modelo Latte que hemos analizado es más grande y con ello advierto de que habrá que buscarle un buen espacio en la cocina para que quepa. Sobre si es preciosa, bonita, normal, fea o feísima, ya le dejo a cada uno que saque sus conclusiones. A mí me parece que encaja bastante con un estilo moderno.

Compartimento para cápsulas (izda.) y para sobres (dcha.) | Imagen: Xataka

Nuevo funcionamiento. En la NEO Latte (tampoco en la NEO) no hay que andar calculando "a mano" cuánta cantidad de agua o número de cápsulas se necesitan para cada tipo de café. Tiene un sistema que detecta automáticamente la cápsula y adapta la preparación para esa bebida concreta. Basta con introducir la cápsula en su correspondiente compartimento (y si lleva leche, el sobre tiene su propio espacio también).

Cuando preparamos una bebida con leche, la cafetera combina ambos ingredientes para preparar recetas como un latte macchiato o un cappuccino, con espuma de leche incluida. Es un sistema más automatizado y cómodo, aunque tiene como pega el hecho de que no encontramos aún cápsulas de marca blanca para ella (las que vende Nescafé están en la media de precio que las que venden para otras Dolce Gusto).

Imagen: Xataka

Una app móvil para adaptar la bebida. La NEO también tiene una aplicación para el móvil que se conecta a la cafetera mediante WiFi y Bluetooth. Desde ella se pueden personalizar aspectos como la cantidad de bebida y su temperatura, además de acceder a otras funciones, como consultar información de la máquina y gestionar los puntos del programa de recompensas.

No es imprescindible para preparar un café, pero sí añade opciones que no tenemos en los modelos tradicionales. Personalmente me ha parecido un punto muy a favor para personalizar más las bebidas. Además, es bastante intuitiva (la he probado tanto en un iPhone como en un móvil Android). Eso sí, sospecho que a la larga acabaré ignorando la app por la comodidad que resulta hacerlo desde la propia cafetera.

¿El mejor café de la galaxia? Dice Nescafé en su eslogan que "probablemente" así sea. Y aunque no he tenido el gusto de recorrer la Vía Láctea para ello (ni siquiera la Tierra entera), sí puedo decir dos cosas: que no sirve el mejor café que haya probado nunca, pero que sí es de los mejores en una cafetera de este tipo.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

He probado otras Dolce Gusto, incluidas las más prémium y puedo decir que la NEO destaca por adaptar la extracción a cada bebida. Desde un espresso hasta un café americano. El sabor no llega al que encontraría en una cafetería de especialidad o con otro método de extracción más manual, pero el resultado es más que convincente.

Compartimento para el agua (izda.) y para el agua sobrante y las cápsulas usadas (dcha.) | Imagen: Xataka

Limpieza. Las cápsulas usadas se acumulan en un depósito extraíble que basta con vaciar cuando se llena (también arroja ahí el agua sobrante). Tanto ese depósito como el que se usa para el agua limpia se retiran fácilmente y se pueden lavar sin mayor inconveniente con friegaplatos. En principio también en un lavavajillas automático, aunque no dispongo de uno para probarlo.

Nescafé Dolce Gusto NEO Latte, la opinión de Xataka

La Nescafé Dolce Gusto NEO Latte me ha parecido una evolución interesante e incluso natural de las cafeteras de cápsulas. Aunque sigo pensando que no prepara el mejor café para los más puristas, sí creo que da un paso importante dentro de su categoría, sin pretender sustituir a una cafetera manual, pero sin que tengas que estar dedicando más tiempo del que te merece prepararte un café.

El nuevo sistema no es complicado, pero también tiene sus limitaciones. Tal vez sea cosa de la novedad y en próximos meses cambie, pero hoy por hoy solo la propia Nescafé vende cápsulas y sobres, imposibilitando así la compra de marcas blancas a menor precio. Por suerte, estas tienen un precio razonable y una buena calidad.

¿Te la recomiendo?

Imagen: Xataka

La NEO Latte está pensada para quienes quieren preparar espressos, americanos, capuccinos o cualquier otra bebida similar rápidamente sin tener que complicarse en la preparación y/o en la limpieza posterior. Pero no para todos los de este perfil, sino para los que buscan una calidad algo superior a la de una Dolce Gusto tradicional.

Ahora bien, si ya tienes una Dolce Gusto y no sientes una necesidad de preparar algo mejor, la NEO quizás no sea para ti. Tampoco si buscas el máximo control sobre la extracción y calidad del café, en cuyo caso sospecho que no existe ninguna cafetera de cápsulas que cumpla.

En Xataka | De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Nescafé. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.