Los 12 análisis de Xataka en julio: Xiaomi Pad 6, Nothing Phone (2) y mucho más

Acaba el mes de julio y, como es habitual, recopilamos todos los análisis que hemos publicado en Xataka durante el mismo. Ha sido un mes bastante completo: la temporada de verano no perdona, y hemos podido probar tanto algunos de los mejores móviles del año como relojes inteligentes o tablets. Estos son todos los análisis que hemos publicado en julio.

Nothing Phone (2) -8,9

Uno de los mejores teléfonos del año. El Nothing Phone (2) repite fórmula: Android Puro personalizado por Nothing, LEDs transparentes y mucho hype. Este año estamos ante un móvil de gama alta. No llega a ser tan premium como rivales de 1.000 euros, pero por 649 euros tampoco debemos esperarlo. Recomendamos leer la review a fondo, ya que es una de las alternativas más rompedoras del momento.

8,9 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Cámara 7,75 Software 9,5 Autonomía 9 A favor Guste o no el diseño, es el más diferencial del momento.

La dupla software-hardware es impresionante.

Muy buena autonomía. En contra La cámara ha mejorado, pero no es la mejor por debajo de 700 euros.

El apartado del sonido es mejorable



Xiaomi Pad 6 -8,8

Sigue siendo la reina en calidad-precio. La Xiaomi Pad 6 es una tablet que llega con SoC de gama alta, buenos acabados, un apartado de sonido sobresaliente, buen panel y un equilibrio general sencillamente imposible de encontrar en otras alternativas por este precio.

8,8 Diseño 9,25 Pantalla 9 Rendimiento 9 Software 7,5 Autonomía 9 A favor Diseño de gran calidad

Sonido a la altura de los mejores del mercado

Relación calidad/precio En contra Ninguna aportación seria de Xiaomi al formato tablet

Accesorios sin apenas aprovechamiento nativo



Xiaomi Pad 6 + Funda – Tablet de 11” (WiFi, Pantalla WQHD+ de 144Hz, 6GB de RAM, 128GB de ROM, batería de 8840 mAh), Gris (Versión ES + 3 años de garantía) PVP en Xiaomi 399,00€ Hoy en Amazon por 399,99€





Sony Xperia IV -8,7

El flagship japonés vuelve a la carga con el último procesador del mercado, el único panel 4K del mercado europeo y un buen equilibrio general. Para los amantes de los modos manuales de cámara, su aplicación es una auténtica delicia heredada de las cámaras Alpha de Sony.

8,7 Diseño 8,75 Pantalla 9,25 Rendimiento 8,5 Cámara 8,5 Software 8,75 Autonomía 8,5 A favor La pantalla es una delicia, de las mejores del mercado.

La app de cámara es una gozada cuando logras controlarla.

Diseño extremadamente premium y diferente. En contra El procesado de las fotografías no está al nivel de los mejores.

Se calienta menos que el año pasado, pero sigue siendo un problema.

Buena capacidad de batería, pero pocas horas de pantalla.



Sony Xperia 1 V Smartphone Android 13 Libre con 6.5'' 4K HDR, OLED, 120Hz, Cámara con Triple Objetivo (con Next Gen Sensor & ZEISS), 12GB RAM, 256GB Almacenamiento, IP65/68, Dual SIM híbrida Hoy en Amazon por 1.286,16€ Hoy en Ebay por 1.519,15€





OnePlus Nord 3 -8,6

Un gran teléfono a un precio comedido. El OnePlus Nord 3 es una evolución bastante lógica respecto al modelo de anterior generación. Suficiente potencia, un acabado bastante logrado y un apartado fotográfico suficiente.

8,7 Diseño 8 Pantalla 8,5 Rendimiento 9 Cámara 8,5 Software 9 Autonomía 9 A favor Potencia suficiente para cualquier tarea

Grandes cantidades de memoria

Un diseño con identidad

Cámara principal de alto nivel En contra El resto de cámaras no aportan nada diferencial

Trasera bastante sucia







Honor 90 -8,6

Una de las alternativas más equilibradas en la gama media-alta y uno de los mejores móviles que ha fabricado Honor. Este Honor 90 brilla principalmente por su autonomía, su construcción y un apartado de fotografía bastante versátil. Si buscas un teléfono equilibrado y quieres alejarte de las alternativas más típicas, es una genial opción.

8,6 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,25 Cámara 8,75 Software 8,5 Autonomía 8,75 A favor Buena autonomía.

El diseño y la construcción son de nivel.

La fotografía es versátil y competente. En contra Altavoz externo único.

Se resbala pese al acabado trasero.

Sin cajón de apps.

Sin cargador en la caja.



HONOR 90 Smartphone 5G, Cámara Triple de 200 MP, Pantalla Curva AMOLED de 6,7" y 120 Hz, 12GB+512GB, Batería de 5000 mAh, Dos SIM, Android 13e de 66 W, Dos SIM, Android 13, Verde PVP en Honor 549,00€ Hoy en Amazon por 552,18€





OPPO Reno10 Pro -8,5

Hablar del OPPO Reno 10 Pro es hablar de uno de los móviles de gama media más completos del momento. Tiene un diseño sencillamente espectacular, una buena cámara principal y una carga de 80W que es una auténtica pasada. Si buscas un terminal premium por un precio relativamente bajo, es una opción muy a tener en cuenta.

8,5 Diseño 9 Pantalla 8,5 Rendimiento 7,5 Cámara 8,75 Software 8,75 Autonomía 8,5 A favor La carga de 80 W es un gustazo.

Diseño que podría pasar por un gama premium.

Buena cámara principal y telefoto 2x. En contra Sólo un altavoz.

El SoC está anticuado.

La grabación de vídeo no está a la altura.



OPPO Reno10 Pro 5G - Teléfono Móvil Libre, 12GB+256GB, Pantalla AMOLED, Cámara 50+8+32 MP, Smartphone Android, Batería 4600mAh, Carga Rápida 80W, Dual Nano SIM - Morado Hoy en Amazon por 649,00€









Amazfit T-Rex Ultra -8,4

El T-Rex Ultra es el mejor reloj de Amazfit hasta la fecha. Hablamos de una construcción en acero, un panel que brilla con 1.000 nits y un equilibrio general impresionante. Es el Amazfit más caro, pero compite directamente con relojes que cuestan prácticamente el doble. Te recomendamos su review en profundidad para conocerlo, ya que es una de las apuestas más complejas del momento.

8,4 Diseño 8,75 Pantalla 9,5 Software 7 Autonomía 9,75 Interfaz 7 A favor La autonomía vuelve a dejar sin palabras.

La pantalla es aún mejor, quizás la mejor en su rango de precio.

Es un reloj más que completo y resistente. En contra Le vendría genial algo más de mimo en el software.

Experiencia de uso algo caótica.



Lenovo LOQ 16 -8,3

Tener uno de los mejores portátiles gamer del momento no tiene por qué salir por un ojo de la cara. Buena relación calidad-precio, un rendimiento más que notable y una configuración de fábrica que nos ha gustado bastante. Pese a que la refrigeración es algo mejorable, este portátil de Lenovo es una genial puerta de acceso al juego por no demasiado dinero.

8,3 Diseño 8 Pantalla 8 Rendimiento 9,25 Teclado/Touchpad 8,5 Software 8,75 Autonomía 7,5 A favor Relación calidad/precio

Rendimiento global del equipo

Bastante configurable de fábrica En contra La refrigeración no es su punto fuerte

Resolución de la pantalla justa en el modelo 1920x1200 px

Autonomía muy justa







EcoFlow PowerStream

El EcoFlow PowerStream es un sistema que nos permite almacenar energía en el hogar ubicando placas solares en el balcón. Te ahorras la necesidad de la instalación clásica y, mediante la aplicación, podemos escoger a qué electrodomésticos se desvía la energía. Una bestia por menos de 1.000 euros (el precio varía según las placas que necesitemos).

Kit EcoFlow PowerStream, 4 paneles solares flexibles de 100 W y un inversor de conexión a red, WiFi, control de la app, de fácil instalación, compatible con estaciones de energía y Smart Plugs EcoFlow Hoy en Amazon por 933,00€

Samsung Galaxy Z Fold5 y Z Flip5, primeras impresiones

No tenemos el análisis completo aún, pero no podemos pasar por alto las primeras impresiones de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Z Flip5, los nuevos plegables de la marca. Una evolución bastante continuista que apuesta por el mejor procesador del momento y algunos cambios en diseño. En el análisis en profundidad sabremos si ha habido salto o no, pero ya te adelantamos que son dos de los mejores plegables del mercado.

LG CordZero A9 Ultimate

Es una de las mejores aspiradoras que hemos probado en Xataka. La LG CordZero A9 Ultimate es una bestia enorme, con una capacidad de limpiar fuera de toda duda y con un montón de accesorios. No tiene apenas mantenimiento, otro de los puntos a favor de este dispositivo.

Apple Mac Studio

Una bestia hecha ordenador. El Apple Mac Studio es un animal con el M2 Max, 32 GB de RAM, SSD de 512 GB y macOS Ventura. Un "pequeño" ordenador para trabajo, juegos y edición de fotografía y vídeo.