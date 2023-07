LG CordZero A9 Ultimate, análisis: más que un aspirador inalámbrico, es el electrodoméstico de limpieza definitivo

Que un buen aspirador inalámbrico es capaz de jubilar al aspirador de trineo de toda la vida ya no es una sorpresa, pero hay modelos que van más allá: este LG CordZero A9 Ultimate promete potencia, accesorios y autonomía para poder limpiar toda la casa con sorpresas poco vistas en el segmento como la posibilidad de fregar y ojo, porque cuenta con una base "inteligente" de lo más detallista: lo mismo te guarda los accesorios, que te carga la batería o hasta te vacía el depósito. Hemos probado a fondo el LG CordZero A9 Ultimate y esta ha sido nuestra experiencia.



LG Cordzero a9 ultimate dimensiones y peso 25,9 x 112 x 26,9 cm; 2,55 Autonomía Modo Normal (Portátil) 80min/Modo Normal (Vara) 60min/Modo Power (Vara) 18min/Modo Turbo (Vara) 12min Con dos baterías tiempo de carga 3,5 horas Potencia De 20W en modo normal hasta 210 W en modo turbo Capacidad del depósito 0,96 L Capacidad bolsa 2,5 L FILTRO Capaz de retener hasta el 99,97% de las partículas que se encuentran en suspensión en el aire ruido 84 dB Qué hay en la caja torre con soporte, bolsas, manuales, aspirador. Accesorios: tubo extensor, cepillo para suelos de cerdas, cepillo para suelos de goma y cerdas, cepillo con mopas para fregar, minicepillo motorizado de goma para mascotas, rinconera, accesorio 2 en 1 para textiles, pincelito de limpiar Precio 1.099 euros

Diseño: sobresaliente pero con curva de aprendizaje

Primero fueron los robots aspiradores con base de autovaciado, y ahora llegan los aspiradores inalámbricos con una base de lo más versátil: sí, vacía el depósito de suciedad, pero también dispone de diferentes compartimentos para guardar todos los accesorios que vienen en la caja y hasta una batería extra para duplicar su autonomía.

Lo mejor de todo es que para todo lo que hace la base, no resulta especialmente voluminosa. Eso sí, mi piso es de 55 metros cuadrados y me ha costado encontrarle un hueco que cumpla los requerimientos (y tenga enchufe cerca). Necesita un rinconcito con algo de espacio a su alrededor y que la ancles a la pared (no lo he hecho, pero tampoco he metido todos los accesorios. La clave está en que durante el proceso de limpieza se producen vibraciones que podrían volcarla si no está debidamente fijada).

La que ves sobre estas líneas es la base y su diseño es ingenioso y acertado. En la parte superior tiene un botón para accionar el vaciado de forma manual y una pantalla para visualizar detalles como si el aspirador se está cargando, si está en modo manual o no, si está vaciando el depósito o no. A cada lado, los compartimentos para accesorios tanto dentro como fuera (en la izquierda). En el frontal, espacio para integrar el aspirador y que este cargue su batería y vacíe su depósito. Justo debajo, otro compartimento más donde se esconde la bolsa donde se guarda la suciedad. Finalmente, abajo del todo, un soporte para apoyar la torre y que mejore su estabilidad.

Tanto la torre como el aspirador están hechos de un plástico robusto y resistente, destacando por la calidad de sus acabados y lo cuidados que está: no hay posibilidad de encajar mal el aspirador y no vas a tener problemas a la hora de abrir y cerrar compartimentos porque todo encaja perfecto.

Pero estamos analizando un aspirador...y sí, su diseño también denota cariño por los cuatro costados. La cabeza del aspirador recuerda enormemente a una tetera o una regadera, con una empuñadura con líneas ergonómicas y texturizados para mejorar el agarre. En la zona superior del mango, tres botones:

El clásico de encendido y apagado.

El de '-' para bajar el nivel de potencia de aspiración y además usarlo para la configuración (para poner el aspirador en modo escucha).

El de '+' para subir el modo de potencia.

Arriba del todo hay unos LED que proporcionan información sobre la batería (con las clásicas líneas integradas en la silueta de una batería) y de si está conectada al Wi-Fi. Además si desenroscas, tienes acceso directo a sus filtros lavables. En la parte inferior, un depósito transparente donde se acumula la suciedad con una especie de tope para empujarla hasta el fondo y que así la base pueda vaciarlo mejor.

A partir de aquí, una boquilla en la que conectar los diferentes accesorios que incluye:

Un tubo extensor que además de posibilitar que podamos aspirar sin tener una postura forzada, se alarga unos 15 cm más.

que además de posibilitar que podamos aspirar sin tener una postura forzada, se alarga unos 15 cm más. Cepillo parquet soft , un cepillo motorizado con cerdas para suelos blandos.

, un cepillo motorizado con cerdas para suelos blandos. Cepillo multisuperficie , motorizado y hecho de goma y cerdas, ideal para atrapar pelos en todo tipo de suelos y alfombras.

, motorizado y hecho de goma y cerdas, ideal para atrapar pelos en todo tipo de suelos y alfombras. Accesorio con dos mopas circulares rotatorias y un depósito integrado para fregar.

circulares rotatorias y un depósito integrado para fregar. Cepillo mascotas , un minicepillo motorizado de goma para aspirar textiles (ideal si tienes mascota y deja pelos incrustados)

, un minicepillo motorizado de goma para aspirar textiles (ideal si tienes mascota y deja pelos incrustados) Rinconera, accesorio 2 en 1 para textiles y pincel para limpiar los cepillos.

Aunque el sistema de fijación de los accesorios funciona bien, firme y sin holguras, no es el más intuitivo que he probado, ya que para que encajen las piezas hace falta que estén no solo en la orientación precisa, sino también con una piecita semicircular bien incrustada y el clack no es tan pronunciado como sucede en otros modelos.

En cuanto a ergonomía, entre que es ligero per se y que la distribución de peso es buena, resulta de lo más manejable. Finalmente quiero destacar que la batería es extraíble simplemente pulsando y tirando de ella, lo que permite no solo duplicar la autonomía con la segunda unidad como eventualmente, poder sustituirla.

Normalmente no me suele hacer falta leer el manual de instrucciones de algo tan fácil de usar como un aspirador inalámbrico, pero en este caso sí que he tenido que hacerlo y además estar atenta a lo que hacía, si bien es cierto que buena parte de la culpa la tiene los avances que integra.

Limpieza: un todoterreno dispuesto a todo

De la succión se encarga un motor ciclónico axial con una potencia de succión de 20 vatios en modo normal y de hasta 210 vatios en modo turbo. Más allá de los datos técnicos, que no sirven más que para comparar con otros modelos similares, nuestro análisis se centra en resultados cualitativos de su combinación de potencia y accesorios aplicados a la limpieza del hogar.

Antes de nada, el LG CordZero tiene tres modos de funcionamiento: normal, power y turbo. El normal es el que funciona por defecto, pero al tocar sobre el '+' saltaremos al nivel siguiente. Si mantenemos el '+' pulsado durante tres segundos, pasamos al modo turbo, algo que se nota principalmente por el ruido.

En estas semanas de prueba he usado este aspirador para todo. Así, ha pasado a sustituir a mi Roomba para aspirar los suelos, para lo bueno y lo malo. A su favor, en algo más de 10 minutos he aspirado el suelo de todo mi piso (de baldosa) de 55 metros cuadrados ya que al manejarlo yo misma, recorres todo el suelo e incides donde hace falta. En contra, obviamente, que es necesario el esfuerzo humano.

Algo que me ha gustado especialmente es fregar con la mopa. Vaya por delante que no humedece tanto el suelo como la fregona y que no usas jabón, pero ir pasando el palito y que las mopas humedecidas roten resulta bastante efectivo para acabar con prácticamente todas las manchas secas. Hay alguna mancha seca especialmente difícil que solo se ha ido con fregona bien mojada con jabón y frotando, pero en general aprueba con nota.

Mopa para fregar

Estos análisis son ideales para ponerte al día con la limpieza doméstica, por ejemplo, con el sofá y el colchón. Colocando el minicepillo motorizado en el aspirador he limpiado a fondo nuestro sofá en aproximadamente ocho minutos, ya que resulta bastante cómodo de manejar (a años luz de un pesado aspirador de trineo con cable). El sofá es pequeño, pero teniendo en cuenta que comemos palomitas y que se nos cae el pelo, los resultados son de categoría poniéndolo a modo power. Lo mismo puedo decir con el colchón, que visualmente parece limpio, pero que al aspirar se recoge algo de pequeñas partículas de suciedad.

Los tres cepillos del LG CordZero para el suelo: para fregar, alfombras y mascotas y multisuperficie

En casa solo tenemos una alfombra y es fina, pero bastan un par de pasadas en el modo turbo queda visualmente más limpia y al agitarla apenas hemos conseguido que eche polvo. Así, tanto por potencia como por la acción del cepillo motorizado de goma, considero que este aspirador rinde bien con alfombras.

La guinda del pastel siempre es aspirar el coche, un habitáculo que solo limpiamos de vez en cuando, lleno de recovecos y de textiles que son un auténtico imán para pelos y tierrilla. La prueba de fuego son las alfombrillas: si pones el aspirador en modo turbo, el minicepillo motorizado y le das unas cuantas pasadas, queda bastante apañado. Eso sí, ya te adelanto que entonces tendrás que limpiar a contrarreloj.

El minicepillo motorizado es un hacha con el pelo incrustado

Autonomía: no tiene cable ni falta que le hace

Uno de los puntos fuertes de este LG CordZero es todo lo relacionado con la batería, donde no deja ni un detalle al azar y, a decir verdad, solo le hemos puesto un pero: que la estimación de la batería restante es a través de las tres clásicas rayitas que se ven en muchos móviles, algo cualitativo que si bien sirve de orientación, habida cuenta de su cuidada propuesta quizás lo suyo sería que lo ofreciera en porcentaje (ni siquiera hace falta que sea en tiempo real). Spoiler: Eso sí, siempre te queda acudir a la app para verlo, aunque no me parece práctico.

A partir de aquí, lo que tiene que ver con la batería es sobresaliente. Según el fabricante la duración oscila entre los 60 minutos del modo normal y se reduce hasta los 12 minutos con el turbo. Dos matices: según mi experiencia, con el turbo a mí me ha durado 10 minutos (aunque eso sí, usando el minicepillo motorizado que también gasta) y que lo normal es alternar entre los tres modos en función de lo que te toque limpiar.

Por ejemplo, con el modo normal me basta para limpiar los suelos y para mi piso de 55 metros cuadrados había batería para aburrir. Es decir, que he podido dar una pasada completa aspirando, luego fregar el suelo de toda la casa y aún así, las tres rayitas de la batería seguían ahí. Aspirando mi pequeño sofá de dos plazas con el modo turbo apenas ha bajado una raya. En definitiva, el LG CordZero tiene batería para rato, por lo que te sirve sin problema para casas grandes (mucho más que la mía). Porque aquí no se acaban sus virtudes.

El LG CordZero esconde dos ases en la manga la base: cada vez que lo colocas en su sitio, las pletinas conectan con la batería de modo que se va cargando para que lo tengas siempre listo. ¿Que te has quedado a medias en plena limpieza? No worries: abre la tapa y descubrirás que hay otra batería extra lista para usarse.

A partir de aquí, el proceso de sustitución no tiene mucho misterio: la base está integrada en la parte inferior del aspirador, por lo que pulsas y tiras para liberarla y así producir el intercambio. Esto es interesante para duplicar la autonomía, pero también para el futuro, ya que cuando la batería se degrade podrás sustituirla tú sin necesidad de acudir al SAT y por supuesto, sin que tengas que pensar en renovar el aspirador porque la batería no te dura un suspiro.

Aplicación: prescindible pero útil

¿Cómo, que un aspirador inalámbrico y "manual" (vamos, que no se va a pasar solo) tiene app? Pues sí. Y la verdad sea dicha: ni le hace falta ni he recurrido prácticamente a ella salvo por ver su diseño, probar su funcionamiento y explorar sus opciones.

Eso sí, que no sea necesaria no implica que no venga bien. Vaya por delante que la app es la global de la marca, LG ThinQ, y que entre cuyas bazas se encuentra el 'Smart Diagnosis' o diagnóstico inteligente. Además, cuenta con algunos tutoriales de mantenimiento como la limpieza de filtros, acceso a las FAQ, soporte y mantenimiento, un historial de funcionamiento, información sobre el estado del aspirador, del nivel de batería o la posibilidad de vaciar el depósito desde el móvil.

Por lo demás, la aplicación tiene una interfaz despejada y clara y funciona bien. Sin ser imprescindible ni mucho menos, es un añadido que puede venir bien cuando alguno de nuestros electrodomésticos no va todo lo bien que debería o simplemente si hemos perdido los manuales y queremos recurrir a a ellos en algún momento.

Mantenimiento ¿Manteniqué?

Tal cual. Las dos operaciones que más llevas a cabo con un aspirador inalámbrico de este estilo es vaciar el depósito y ponerlo a cargar. Con el LG CordZero esto tiende a cero porque bueno, basta con colocarlo en la base para que él solito se cargue y el depósito se vacíe por completo (aunque eso sí, mejor empujar la suciedad al fondo).

Eso sí, así como los robots se limitan a aspirar la suciedad del suelo y alfombras, este tipo de aspirador se usa para limpiezas a fondo como la de los sofás y colchones o hasta el coche y allí sí que puedes llenar el depósito fácilmente. En dos semanas la bolsa de la base no se ha llenado, pero así como lo "normal" con un robot tipo Roomba es que la frecuencia de sustitución ronde los tres meses, con este tipo de aspiradores habrá que retirar la bolsa más a menudo.

Tampoco supone un gran desafío: abrirla puerta, tirar de la pestaña para cerrar y sacar la bolsa y a la basura. Si eres una persona a la que le afecta la exposición al polvo (problemas respiratorios / alergias), seguro que lo agradecerás. Ahora bien, con un aspirador con bolsas añades un extra que parecía desterrado con las últimas generaciones: la de tener que comprar bolsas de recambios.

Eso sí, que el LG CordZero tenga más funciones de lo habitual también supone estar pendiente de cosas como por ejemplo llenar el depósito para fregar y limpiar las mopas. En dos semanas no me ha tocado la limpieza, pero llenarlo unas cuantas veces.

Asimismo de vez en cuando tocará coger el pincelito para limpiar los cepillos, una tarea que tampoco es especialmente compleja, habida cuenta de que el accesorio puede extraerse del aspirador y que cuentan con una pestaña para sacar el rodillo.

Quizás lo más interesante sea que si giras la tapa del aspirador, puedes extraer su sistema de filtrado fácilmente y además según la marca es posible meterlos bajo el grifo para limpiarlos. Eso sí, tendrás que volver a colocarlos una vez estén completamente secos.





LG CordZero A9 Ultimate, la opinión de Xataka

Con este LG CordZero A9 Ultimate, la firma coreana se pone en primera línea para competir como mejor aspirador inalámbrico del mercado sin complejos y lo hace gracias a un diseño ergonómico, práctico y de calidad, unos accesorios eficaces, una potencia suficiente para las limpiezas habituales domésticas, una completa colección de accesorios capaces de acometerla y una autonomía de primera tanto por la propia batería per se como por los ases en la manga.

Pero este aspirador aspira a la excelencia. Que tenga Wi-Fi y una aplicación es la guinda del pastel de una experiencia premium, tanto del propio dispositivo como de la base, un auténtico dechado de virtudes: te guarda el aspirador y los accesorios, te lo carga y te vacía el depósito. El único pero es que ocupa sitio.

La cara B de aspirar a la excelencia e innovar sin miedo es que no está al alcance de cualquiera: 1.099 euros cuesta esta versión. Si quieres la base pero menos accesorios, siempre te queda el A9K Core a 599 euros o el A9K Pro a 699 euros, cualquiera de ellos son buenas opciones porque mantienen el diseño y especificaciones técnicas capaces de competir con las mejores Dyson, la referencia del sector. Y aquí los precios están parejos: la Dyson V15 Detect Absolute cuesta 699 euros y viene sin base pero con un montón de accesorios. ¿Con base y menos accesorios, con más accesorios pero sin base o ir a por la que lo tiene todo y dejar tiritando la cartera?

Lo de barato o caro es algo subjetivo, pero está claro que no es para todos los bolsillos. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo bien que limpia, la cantidad de accesorios, el punto de contar con lo último de lo último y que ofrece ciertas promesas de durabilidad como la posibilidad de sustituir la batería o un motor con garantía de 10 años, entonces quizás es cuestión de verlo como una (buena) inversión a largo plazo.

