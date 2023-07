Honor 90, análisis: la clave de su éxito no sólo está en sus curvas, también en su cámara

Unos cuantos meses después de que Honor renovase su gama alta en China, ya tenemos en tierras occidentales a esos nuevos modelos: los Honor 90 y Honor 90 Lite. A falta de que el Pro termine acompañando a sus dos hermanos «pequeños», pude pasar un tiempo a solas con el más potente de los que llegan a España. Veamos lo que da de sí este Honor 90.

La gama media ha ido estirando su franja de precio conforme la inflación comenzó a extenderse entre todos los productos de consumo. Y sí, quizá el coste del Honor 90 no encaje en la gama media a la que estábamos acostumbrados, pero su aspiración es justo ésa: ofrecer un móvil elegante y de calidad sin que el presupuesto supere un techo exagerado. Hasta aquí tengo cero pegas, cumple a la perfección. Conforme fui ahondando en el análisis sí me encontré con peros.

Ficha técnica del Honor 90



Honor 90 pantalla OLED de 6,7 pulgadas FullHD+ (2.664 x 1.200 px) 120 Hz procesador Snapdragon 7 Gen 1 memoria ram 8 / 12 GB almacenamiento 256 / 512 GB batería 5.000 mAh Carga rápida de 66 W cámara trasera Principal: 200 megapíxeles, f/1.9 Gran angular: 12 megapíxeles, f/2.2 Profundidad: 2 megapíxeles, f/2.4 cámara frontal 50 megapíxeles, f/2.4 sistema operativo MagicOS 7.1 Android 13 conectividad WiFi 6 Bluetooth 5.2 NFC GPS/Galileo/GLONASS otros Sensor de huellas óptico bajo pantalla DIMENSIONES Y PESO 161,9 x 74,1 x 7,8 mm 183 g precio 8/256 GB: 549 euros 12/512 GB: 599 euros

Precioso por fuera y plagado de curvas

El Honor 90 es muy bonito a la vista, se aprecia la calidad en cada detalle, se asienta muy bien en la mano y posee unos acabados que sorprenden al tacto: el vidrio esmerilado de la cara posterior aleja las huellas, pero no los resbalones. Dado que es un móvil grande, y que no hace buenas migas con la fricción, es bastante fácil que se resbale al suelo. Nada que la funda incluida en la caja no solucione, por otra parte.

El cuerpo está construido en plástico con unos cantos muy finos en los laterales: la doble curva delantera y trasera aporta un atractivo de gama premium al Honor 90. El problema es el habitual: quien no aprecie las pantallas curvas tendrá que mirar otro móvil. No es un teléfono excesivamente pesado (183 gramos), cuesta un poco llegar a los botones de los laterales y la doble protuberancia de la parte trasera es más un ansia de distinción que de necesidad (los módulos de cámara son mucho más abultados de lo que deberían). El Honor 90 no incluye jack de auriculares y ofrece la bandeja de doble nano SIM sin expansión por tarjeta SD.

La pantalla es exquisita dejando de lado las curvas (el móvil es simétrico en sus cuatro lados). Realmente fluida con sus 120 Hz de refresco máximos, se ve a la perfección y con alta nitidez (en todo momento mantuve la máxima resolución, 1.200 x 2.664 píxeles), la calibración en temperatura y saturación ea decuada (en modo «normal» de color), el brillo automático es tan responsable como preciso, la pantalla se ve perfectamente en exteriores (Honor asegura que el pico son 1.600 nits) y en completa penumbra el brillo mínimo aún es alto. La respuesta al toque es excelente y, en general, el panel arroja una experiencia multimedia superior, sin duda es de sus puntos más fuertes.

Si bien en la pantalla supera con nota el examen, al saltar al sonido el Honor 90 se topa con algo que me parece incomprensible dado el precio del móvil: altavoz externo único. Éste suena a gran volumen (88 Db como máximo medidos en el móvil) y sin excesiva distorsión ni en canciones predominantemente agudas, pero eché de menos una pareja de altavoces estéreo. La inmersión reproduciendo contenido visual mejoraría en gran medida.

Con auriculares no tengo pegas: el Honor 90 ofrece un audio de calidad tanto por cable (a través del USB C y sin la necesidad de que los auriculares cuenten con DAC externo; audio ligeramente enlatado) como por Bluetooth (obtuve mejor calidad usando los auriculares de forma inalámbrica). Sonido de buena fidelidad, con mejoras de audio por software y compatible los códecs Bluetooth habituales: SBC, AAC, LDAC y Qualcomm aptX. Con un altavoz externo estéreo habría redondeado el apartado acústico.

Notable en potencia y con una autonomía que sobresale

El Snapdragon 7 Gen 1 que monta el protagonista de este análisis tiene más de un año en el mercado. De sobradas prestaciones sobre el papel, no me dio problemas en ningún momento: el Honor 90 fluye rápido, no da tirones, no se calienta en exceso ni durante extensas sesiones de juego y la calidad gráfica se mantiene a buen nivel. He arrancado juegos como Genshin Impact o PUBG en calidad alta, siempre con alguna ralentización en las escenas con mucho movimiento y carga de texturas.

No se me ha quedado corto en procesamiento, la memoria RAM mantiene la multitarea siempre a punto, más que suficiente espacio interno, la conectividad no me dio problemas y sí tuve cierto encontronazo con el lector de huellas: no es el más preciso con el que me he topado. De tipo óptico, y situado bajo la pantalla, este escáner necesitó alguna lectura de más para desbloquear el Honor 90; desbloqueo que siempre realiza de forma casi inmediata. Con el combo del desbloqueo facial la efectividad mejora en gran medida; a costa de la pérdida de seguridad.

De izquierda a derecha: Geekbench 6, 3D Mark y PC Mark Work

A continuación están las puntuaciones obtenidas por el Honor 90 en las pruebas de rendimiento con las cifras en comparación con otros móviles de su categoría. No saca malas notas. Éstas cuadran con la experiencia que percibí a lo largo de todo el periodo de pruebas.



honor 90 realme 11 pro+ GOOGLE PIXEL 7A POCO F5 NOTHING PHONE (1) XIAOMI 13 LITE PROCESADOR Snapdragon 7 Gen 1 MediaTek Dimensity 7050 Google Tensor G2 Snapdragon 7+ Gen 2 Snapdragon 778G+ Snapdragon 7 Gen 1 RAM 12 GB 12 GB 8 GB 12 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 1.107 / 3.199 (6) 944 / 2.361 (6) 1.367 / 3.332 (6) 1.643 / 4.350 (6) 1.269 / 3.917 (6) 953 / 2.624 (6) 3D MARK WILD LIFE UNLIMITED 3.211 2.312 6.710 7.594 - 3.049 3D MARK WILD LIFE STRESS UNLIMITED - 2.314 / 2.303 - 7.659 / 6.529 - 3.137 / 3.098 PCMARK WORK 11.636 13.375 11.035 14.090 13.560 11.604

En lo que respecta al software, Honor mantiene su capa personalizada MagicOS 7.1, una capa que se mantiene bastante alejada de la experiencia pura de Android 13. Cargado de opciones y añadidos, el Honor 10 viene con algo de bloatware que no ofrece impedimento para su desinstalación. Mantiene la garantía de tres años de actualizaciones de seguridad (a fecha de publicar este análisis, trae instalada la de junio) y dos años de actualizaciones clave de Android, detalle que se hace algo negativo: dado que Android 14 está a punto de salir, el Honor 90 sólo llegará hasta Android 15; con otra pega que, personalmente, no me gusta nada: MagicOS 7.1, la capa que trae preinstalada el móvil, no ofrece cajón de aplicaciones, su estilo de ordenación del escritorio es similar a iOS. Como extra, el Honor 90 ofrece interconexión con Windows gracias a Honor Share y carece del modo escritorio al conectar el móvil a una pantalla con cable USB C: no incluye salida de vídeo.

La autonomía es muy buena, la gestión de la batería en reposo también (a costa del recorte habitual en procesos) y la carga rápida no ofrece pegas: el Honor 90 dispone de carga rápida con cable de hasta 66 W. En cuestión de gasto, el móvil me aguantó hasta dos días y medio de uso moderado y más de un día utilizándolo de forma intensa y fuera de casa, siempre en 5G. Es habitual que arroje más de ocho horas de pantalla abusando del consumo multimedia y, a máximo rendimiento, tiende a consumir un 5-6 % de batería cada media hora.

El teléfono incluye el cargador en la caja, aunque yo no pude comprobar su funcionamiento porque mi unidad de prensa carecía de él. Como es habitual en Honor, su sistema de carga rápida es compatible con SuperCharge de Huawei: para la prueba reviví el Honor 90 con un cargador del Huawei Mate 40 Pro a 66 W. No logré que cargase a dicha potencia: lo máximo fueron 42 W (medidos desde un enchufe inteligente).

Los tiempos de carga que obtuve, y que reseño a continuación, son orientativos: pese a que mi cargador era compatible con SuperCharge, no alcanzó en ningún momento los 66 W que promete Honor con el que entrega el teléfono.

5 minutos de carga : 14 % de batería.

: 14 % de batería. 10 minutos de carga : 29 % de batería.

: 29 % de batería. 20 minutos de carga : 52 % de batería.

: 52 % de batería. 25 minutos de carga : 61 % de batería.

: 61 % de batería. 30 minutos de carga : 74 % de batería.

: 74 % de batería. Total: 52 minutos.

De contar con un cargador apropiado, el Honor 90 ofrece unos tiempos muy reducidos de carga. Eso sí, siempre con cable: nuestro protagonista no ofrece carga inalámbrica.

Una grata sorpresa en fotografía

El Honor 90 ofrece una experiencia fotográfica bastante mejor de lo que arroja la media del teléfono, me acabó sorprendiendo cuando me escapé de excursión con él. El funcionamiento de las distintas cámaras es veloz, la app incluye una gran cantidad de funciones, el modo fotográfico profesional se encuentra a muy buen nivel y no eché de menos nada que pueda tener en el resto de mis móviles. Bueno, quizá sí: el telefoto, habría sido la guinda a un excelente hardware de captura multimedia. Aun así, entiendo que ese elemento se quede en el mejor de la familia, el Honor 90 Pro.

A nivel de componentes fotográficos, el Honor 90 ofrece las siguientes características:

Cámara principal . Sensor de 200 megapíxeles con apertura f/1.9 y diagonal de 1/1,4 pulgadas. 0,56 µm de tamaño para cada píxel y sin estabilización mecánica (OIS). Sí ofrece estabilización electrónica (EIS).

. Sensor de 200 megapíxeles con apertura f/1.9 y diagonal de 1/1,4 pulgadas. 0,56 µm de tamaño para cada píxel y sin estabilización mecánica (OIS). Sí ofrece estabilización electrónica (EIS). Cámara gran angular . Sensor de 12 megapíxeles con apertura f/2.2 y ángulo de visión de 112º.

. Sensor de 12 megapíxeles con apertura f/2.2 y ángulo de visión de 112º. Cámara de profundidad . Sensor de 2 megapíxeles con apertura f/2.4.

. Sensor de 2 megapíxeles con apertura f/2.4. Cámara delantera. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.4, 1,28 µm de tamaño para cada píxel y ángulo de visión de 110º.

El conjunto fotográfico se ve solvente sobre el papel y a la altura de un gama media. Como dije, eché en falta el telefoto, por la categoría no habría estado mal. Y sí creo que Honor debería apostar por el OIS en la cámara trasera principal: el modo noche y la grabación en movimiento se beneficiarían. Aun así, el EIS hace un mejor trabajo del que imaginaba.

La cámara principal se comporta suficientemente bien en la mayor parte de situaciones, sobre todo con abundante luz y en exteriores. Tomas luminosas sin pecar de sobrexposición, colores muy naturales con un balance de blancos adecuado en la mayor parte de escenas, el rango dinámico suele hacer un gran trabajo en los contrastes altos de iluminación y, por lo general, tiende a mantener un buen nivel de detalle en segundo plano.

La toma superior muestra el buen desempeño del HDR automático rescatando luz de la sombra sin quemar las áreas de luz. El detalle tiende a ser alto a excepción de algunas tomas sobreexpuestas: el Honor 90 tiende a hacer borrón en las áreas claras.

Cuando baja la luz lógicamente sufre, no voy a decir nada nuevo. Aun así, el Honor 90 puede llegar a sorprender de noche: en modo automático las tomas tienden a salir subexpuestas, todo lo contrario de lo que sucede activando el modo noche. Dicho modo rescata abundante luz hasta de entornos difíciles, tiende a respetar los detalles cercanos (las acuarelas resultan inevitables, no abundantes), no se ve artificial y puede lavar los rostros cuando aparecen en primer plano los sujetos. El desempeño nocturno está por encima de una gama media habitual, incluso pese a tirar de la estabilización electrónica.

En el gran angular la calidad media decae, sobre todo de noche. Dicho sensor mantiene un procesado equiparable con la cámara principal con cierta subexposición en situaciones de luz media, la app de Honor corrige suficientemente bien las deformaciones ópticas de los extremos, la pérdida de detalle es más apreciable a simple vista y de noche salen a pasear las acuarelas igual que los murciélagos en verano. No obstante, me ha parecido aprovechable en aquellas situaciones donde resulte imprescindible ampliar el ángulo de visión.

La app de cámara no se deja nada por el camino, el Honor 90 ofrece opciones de todo tipo, tanto profesionales como lúdicas. Un buen modo retrato con bokeh ajustable, panorámicas, la habitual IA para quien busque un tratamiento algo más artificial de las escenas, filtros, súper macro para tomas muy cercanas al objeto (bastante mejorables), el HDR puede funcionar tanto de forma automática como forzado en manual y el modo Pro es muy completo: el guardado en RAW está disponible y es de buena calidad (25 MB de media a los 12,4 megapíxeles de resolución del pixel binning aplicado por el móvil). Por pedir, eché en falta el focus peaking.

A continuación dejo una carpeta con todas las muestras de cámara que tomé con el Honor 90. Está disponible en este enlace a Google Fotos.

El Honor 90 mantiene el tipo en la grabación de vídeo con suficiente calidad en detalle y movimiento, también hace un trabajo adecuado evitando trepidaciones. No es lo mismo que si tuviera estabilizado el sensor principal, pero tampoco es que el EIS le siente mal: Honor aprovecha las enormes dimensiones de dicho sensor para mantener estabilizado el centro de la imagen hasta en una resolución 4K y 30 fps. Los 60 fps sólo están disponibles en resolución 1080p, tanto en ratio 21:9 como en 16:9.





Honor 90, la opinión de Xataka

Me ha parecido un móvil muy bonito, bastante bueno en la mayoría de aspectos y, pese a que no es precisamente barato, tampoco es tan caro como para no merecer la recomendación. Sobresale en la calidad de la pantalla pese a las curvas, en su resolución y en la nitidez; la potencia es más que suficiente para su gama, aunque el Snapdragon 7 Gen 1 se queda algo antiguo dado el precio del Honor 90; la fotografía eleva la nota general y el sonido recorta en elementos tan comunes en la gama media como el doble altavoz estéreo.

En cada apartado tiene algún pero, quizá sea uno de los mejores resúmenes. Aunque pocos rivales tiene en cuestión de diseño: muy fino, con el atractivo del frontal bien aprovechado y una cara trasera con un acabado esmerilado para el vidrio. No se le marcan las huellas, pero se resbala con demasiada facilidad. Sí, aquí hay otro pero.

El Honor 90 es un móvil equilibrado en todos los puntos, sin que sobresalga especialmente en ninguno. A mi juicio, le falta un poco de alma para conquistar: tiene demasiados tiburones en el mar donde nada.

8,6 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,25 Cámara 8,75 Software 8,5 Autonomía 8,75 A favor Buena autonomía.

El diseño y la construcción son de nivel.

La fotografía es versátil y competente. En contra Altavoz externo único.

Se resbala pese al acabado trasero.

Sin cajón de apps.



