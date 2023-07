Amazfit T-Rex Ultra análisis características precio especificaciones

En julio de 2022 tuve la oportunidad de analizar el Amazfit T-Rex. Un reloj deportivo orientado principalmente a la resistencia. La evolución de este modelo es el Amazfit T-Rex Ultra, un salto cualitativo en prácticamente todos los puntos que se podían mejorar.

He podido probar durante cerca de un mes este reloj, tengo claro en lo que brilla y en lo que puede mejorar, y quiero ofrecerte mi visión sobre el mismo en este análisis. Ponte cómodo, ya que es un Amazfit con mucha tela por cortar.



AMAZFIT T-REX ULTRA DIMENSIONES Y PESO 47.3 x 47.3 x 13.45mm 89g MATERIAL Bisel, carcasa trasera, puente y botones de acero inoxidable Marco central de aleación de polímero PANTALLA AMOLED 1.39" 454x454 326 Cristal Brillo de hasta 1.000 nits TAMAÑO DE LA CORREA 22 mm CONECTIVIDAD GPS WLAN 2,4 GHz Bluetooth 5.0 BLE SENSORES Sensor biométrico BioTracker™ PPG(admite medición de oxígeno en sangre) Sensor de aceleración

Sensor giroscópico

Sensor geomagnético

Altímetro barométrico

Sensor de luz ambiental RESISTENCIA 10 ATM MIL-STD-810G BATERÍA 500 mAh compatibilidad Android 7.0 y superior, iOS 12.0 y superior software Zepp 2.0, aplicación Zepp PRECIO 469,90 euros





Un diseño y pantalla que suben de nivel

En lo respectivo al diseño, este Amazfit T-Rex Ultra abandona la construcción en polímero para pasar a contar con una carcasa, bisel y botones de acero inoxidable. El cambio de materiales se ha notado para bien, aunque el marco central (la parte que más volumen ocupa del reloj) sigue siendo de plástico. Esto tiene bastante sentido, ya que una construcción completa en aluminio en un dispositivo tan grueso hubiese aumentado el peso notablemente.

A la hora de construir el dispositivo, Amazfit lo ha hecho pensando en que el reloj se mojará, ensuciará con barro y demás. Por ello, prometen que está perfectamente sellado y que los botones son resistentes al barro y sedimentos. En estas semanas de uso se ha llevado algún golpe con barras, ha sufrido bastante sudor, y todo permanece a la perfección. Llama la atención lo bien que recoge el sudor la correa, secándose en cuestión de minutos.

Resistencia de grado militar y materiales de primer nivel: no solo es un reloj resistente, es un reloj premium

Por supuesto, al igual que el modelo anterior, cuenta con certificación de categoría militar MIL-STD-810G, así como con resistencia a temperaturas de entre 70 y -40°C. El único hándicap es que no es un reloj del todo cómodo para el día a día, sobre todo por su grosor de 13,45mm.

El reloj cuenta con un total de cuatro botones: 'Up', 'Down', 'Select' y 'Back'. Como apuntamos en la generación pasada, quizás sean demasiados. Más adelante, en el apartado de interfaz, entenderás por qué no es buena idea. Una corona circular le hubiese sentado mejor.

Respecto al panel, ha dado un importante salto. Sigue teniendo 1,39 pulgadas, tecnología AMOLED y resolución 454 x 454, pero cuenta con un brillo máximo de 1.000 nits. Si bien no es un panel de zafiro, he de decir que soporta muy bien las microabrasiones y pequeños arañazos. No tiene el más mínimo rasguño después de haberlo usado en entrenos intensivos. El reloj tiene brillo automático, el cual funciona a la perfección.

A mejorar, sobre todo, el tratamiento oleofóbico, ya que a los pocos minutos de tocarlo ya se llena de huellas fácilmente. El reloj cuenta con más de 120 esferas, modo Always on Display y, en definitiva, es el panel que se espera en un reloj de este tipo. Responde muy bien a las pulsaciones táctiles y es una evolución lógica respecto al anterior.

Rendimiento y software: por el buen camino, aunque con margen de mejora

Siempre que analizo un Amazfit acabo con sensaciones encontradas en software. Con los T-Rex y sus cuatro botones, más aún. Pero empecemos hablando de lo bueno, porque hay bastante. El sistema operativo de este reloj es Amazfit OS, un software que se mueve de forma muy fluida y rápida. Cuenta con la esfera principal y un centro de control al deslizar de arriba a abajo en el que podemos controlar brillo, modo de silencio, autonomía conexiones etc.

Si deslizamos desde la esfera principal hacia la izquierda, accedemos al menú de notificaciones, en el que nos encontramos con dos pequeños problemas: la primera es que no podemos responder a dichas notificaciones y, la segunda, que no se muestran los emojis. Tampoco hay integrado ningún tipo de navegador para poder pulsar en el caso de que nos envíen un enlace web. Pese a esto, la forma de interactuar con el panel táctil es notable.

Deslizando de abajo a arriba, tenemos un panel resumen con la fecha actual, condiciones climatológicas, resumen del último entrenamiento, carga actual de entrenamiento, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en sangre. Completo, muy completo.

Por último, si deslizamos desde la esfera principal hacia la derecha, tenemos la lista de aplicaciones y modos. Como puedes ver, se puede acceder a todo sin tocar un solo botón. Entonces, ¿para qué tanto botón?

Por ejemplo, el botón 'back', si lo pulsamos desde la pantalla principal, hace exactamente lo mismo que el gesto a la derecha: abre la lista de apps. El botón 'Select' abre el listado de modos. El botón 'Up' hace exactamente lo mismo que el gesto de deslizar desde arriba (abrir el centro de control), y el botón 'down' hace lo mismo que el gesto de deslizar hacia abajo. Como puedes ver, hay cierta lógica, ya que los botones hacen lo mismo que el gesto que está en dicha posición.

Hay lógica en el funcionamiento de los botones, pero un funcionamiento de tipo corona o una reducción en el número de los mismos sería bien recibida

No obstante, siendo este un panel que funciona con los dedos húmedos, no se hace necesario tanto botón. De hecho, hay botones que solo he tocado una vez para comprobar qué hacen exactamente, para no volver a pulsarlos nunca más.

También hemos vuelto a encontrar algo caótico el sistema para lo más sencillo que debería hacer un reloj deportivo: activar los modos de deporte:

Seleccionamos el modo de deporte.

Pulsamos sobre él.

El GPS busca señal.

Tenemos que pulsar sobre la interfaz, que cambia entre verde y rojo según encuentre o no el GPS, ya que de lo contrario no se activa la monitorización de entrenamiento.

A la mínima que pulsemos sin querer algún botón físico de ir hacia atrás, se cancela la monitorización.

Lo más sencillo sería que, si queremos correr, le demos al modo de correr. Pero no funciona así. Tenemos que darle al modo, esperar a que capte señal GPS, volver a pulsar y ya empezar el entrenamiento. No podemos volver atrás ni consultar notificaciones ni realizar ninguna acción más: si estamos entrenando, la interfaz se bloquea en este modo.

La app de Zepp sigue siendo de las más completas.

Salvando esta problemática y dejando a un lado la interfaz del propio reloj, destacar que la app del teléfono es más que completa. Las mediciones sobre sueño, ritmo cardíaco y saturación en sangre, la tienda de apps propias del reloj, configuraciones del mismo... No hay prácticamente parámetro que no podamos configurar.

Destaco principalmente el desglose que hace del sueño (tiempo dormido, regularidad, fases del sueño, siestas, calidad de la respiración, etc.). Dentro de las alternativas que no apuestan por WearOS es, con diferencia, el más completo.

Haciendo deporte con el Amazfit T-Rex 2

El Amazfit T-Rex 2 es un smartwatch nacido por y para hacer deporte con él. Esta generación, se ha dado una vuelta de tuerca al número de ejercicios que podemos monitorizar. Son tantos, que incluso encontramos categorías generales para agrupar los distintos deportes, por ejemplo:

Ciclismo : ciclismo, spinning, BMX y bicicleta de montaña.

: ciclismo, spinning, BMX y bicicleta de montaña. Deportes al aire libre : montañismo, senderismo, orientación, escalada, pesca, caza, monopatín, quad, moto todoterreno.

: montañismo, senderismo, orientación, escalada, pesca, caza, monopatín, quad, moto todoterreno. Boxeo : boxeo, lucha, artes marciales, taichí, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Kárate, Kendo, etc.

: boxeo, lucha, artes marciales, taichí, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Kárate, Kendo, etc. Deportes de pelota : Fútbol, fútbol playa, baloncesto, boléibol, voley playa, rubgy, hockey, tenis de mesa, polo, etc.

: Fútbol, fútbol playa, baloncesto, boléibol, voley playa, rubgy, hockey, tenis de mesa, polo, etc. Deportes de carrera: carrera al aire libre, caminata, cinta de correr, marcha atlética, carrera en pista, etc.

Hagamos deporte al aire libre, en interiores, en piscina, mar o montaña (o incluso en vehículo), siempre habrá una opción disponible. En una primera toma de contacto es algo abrumador disponer de tantas opciones, pero si practicamos algún deporte en específico de forma recurrente siempre podemos añadirlo a la lista principal para tenerlo más a mano.

La interfaz resumen de los entrenamientos es bastante buena.

Respecto a las mediciones, he de decir que estoy satisfecho con los resultados. En mi caso, practico deportes de fuerza, y las métricas de la app Zepp son cada vez más completas. En primer lugar se nos muestra un cuadro resumen con el tiempo de entrenamiento, ritmo cardíaco promedio, calorías quemadas y, en definitiva, todos los datos relativos a la sesión de entrenamiento.

Posterior a este cuadro tenemos el desglose gráfico de nuestro rimo cardíaco, para apreciar cómo ha fluctuado a lo largo de la sesión. Es especialmente destacable cómo discierne entre zonas anaeróbicas, aeróbicas, intensivas o de VO2 Max. Estas gráficas nos ayudan a entender mejor aún qué porcentaje del entrenamiento se ha hecho a ciertas intensidades.

Aún tienen que afinar su funcionamiento con actualizaciones, pero este T-Rex Ultra es capaz de medir qué músculos se han involucrado en el entrenamiento

Una de las grandes novedades de este Amazfit T-Rex Ultra es que afirma ser capaz de distinguir los músculos que hemos usado durante el entrenamiento. En mi caso, practico crossfit, así que lo tenía bastante fácil: prácticamente todos los músculos tienen implicación. Durante las primeras sesiones, no obstante, no fue capaz de registrar los grupos musculares empleados.

Para ponérselo más fácil, registré una hora de sesión en un entrenamiento de pecho - bíceps y tríceps. Tras este entrenamiento, fue capaz de indicar la implicación del tríceps, pero no registró ni pecho ni bíceps, pese a haber hecho incluso más series de estos dos músculos. Es más que probable que, con futuras actualizaciones, esta medición de músculos usados mejore.

El GPS integrado permite ver las propias rutas en el reloj (posteriormente se vuelcan en la app del móvil)

Si somos corredores, practicamos bicicleta o cualquier otro deporte al aire libre, tendremos el apoyo del GPS de doble banda. Este permite registrar la ruta desde el propio reloj, por lo que no es necesario llevar el teléfono encima para conocer las gráficas. Todos los datos que registre durante la carrera se volcarán automáticamente al llegar a casa cuando se conecte al teléfono.

Autonomía: nada de lo que preocuparse

Si quieres autonomía, cómprate un Amazfit. Es algo que suelo repetir a mis conocidos cuando me piden recomendaciones, y este nuevo T-Rex Ultra no es una excepción. He logrado llegar a casi dos semanas de uso con este reloj, registrando dos entrenamientos diarios durante toda la semana, aunque sin apenas uso del GPS (si entrenamos carrera, senderismo, etc. y queremos usar esta función, la batería durará notablemente menos). El trabajo del brillo automático, al ser tan conservador, ayuda a ahorrar energía.

De cara a la carga, tarda sobre hora y cuarto en completarse hasta el 100%. Es una cifra sobresaliente para un reloj que con un 50% de batería ya es capaz de ofrecer casi una semana de uso.

Amazfit T-Rex Ultra, la opinión de Xataka

El Amazfit T-Rex Ultra es una evolución bastante lógica respecto al T-Rex 2, dándole u, con la principal pega de que a nivel de software todavía tiene alguno deberes por hacer. Aún así, sigue siendo uno de los reyes en autonomía, equilibrio y calidad-precio. Aquí no se busca un diseño refinado y para diario: se busca un reloj de aventura, con un diseño robusto y a prueba de todo.

Estamos ante un smartwatch que mejora sobre todo en panel y materiales de construcción, con la principal pega de que a nivel de software todavía tiene algun deberes por hacer. Aún así, sigue siendo uno de los reyes en autonomía, equilibrio y calidad-precio.

8,4 Diseño 8,75 Pantalla 9,5 Software 7 Autonomía 9,75 Interfaz 7 A favor La autonomía vuelve a dejar sin palabras.

La pantalla es aún mejor, quizás la mejor en su rango de precio.

Es un reloj más que completo y resistente. En contra Le vendría genial algo más de mimo en el software.

Experiencia de uso algo caótica.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazfit. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Imagen | Xataka

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio: cuál comprar y siete relojes inteligentes recomendados