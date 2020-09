Qué tecnologías necesitará tu nuevo televisor para jugar en resolución 8K o 4K/120 fps y extraer todo el partido a la 'next-gen'

La 'next gen' se disfrutará a lo grande. Las compañías de televisión saben que las futuras Xbox Series X y PlayStation 5 serán todo un aliciente para la compra de un nuevo televisor y gran parte de las características y tecnologías que se incluyen en los modelos más avanzados tienen ya su vista puesta en los jugadores.

¿Qué necesitarán tener estos televisores para disfrutar al máximo de la futura generación de consolas? Este es un repaso a las tecnologías que ya están disponibles en los televisores más modernos y que permitirán obtener la mejor experiencia de juego, sea en la elevada resolución 8K o en resolución 4K con la rápida tasa de refresco de 120fps.

Es la conexión más buscada. El puerto HDMI 2.1 es uno de los añadidos que necesitaremos si queremos jugar a la siguiente generación de consolas en su esplendor. Sin embargo, es importante destacar que no todos los puertos HDMI 2.1 son iguales. Y es que esta tecnología no está suficiente extendida y algunos modelos incluyen una implementación parcial; que permite aprovechar algunas ventajas pero no todas.

Mientras HDMI 2.0 permite una velocidad de transferencia de 18 Gbps, con HDMI 2.1 podremos alcanzar hasta 48 Gbps. Para asegurar esta velocidad deberemos contar con cables de alta velocidad con certificación Ultra High Speed.

Gracias al HDMI 2.1 podremos transportar señales de vídeo en resoluciones y frecuencias superiores a las habituales; desde 4K/120Hz, 8K/60Hz e incluso 8K/120Hz y 10K/120Hz, aunque estas últimas escapan incluso de la capacidad que prometen las próximas consolas. Sin HDMI 2.1, el televisor se verá limitado a jugar en resolución 4K a 60fps.

La certificación Ultra High Speed también incorpora la tecnología VESA DSC 1.2a, que permite transportar estas señales sin pérdida de calidad. Lo que nos lleva a la siguiente tecnología.

Estándares como Dolby Vision o HDR10+ se basan en los metadatos dinámicos. La ventaja es que estos HDR indican cómo debe ser la luminosidad, color y contraste en cada escena, a diferencia de los parámetros fijos que tenemos con HDR10.

La mayoría de nuevos televisores ya son compatibles con estos estándares avanzados, pero necesitaremos HDMI 2.1 para transportar los metadatos. No hará falta que sea Ultra High Speed, salvo en el caso que queramos asegurar su funcionamiento en 8K o 4K/120Hz y obtener una colorimetría en el espacio de color BT.2020 con codificación de 10, 12 o 16 bits.

La tasa de refresco variable VRR es una técnica muy interesante para jugadores y una de las tecnologías que más impacto podrá tener junto con la siguiente generación de consolas. La VRR ayuda a combatir defectos como el tearing y el stuttering; pequeños saltos en las imágenes que reducen la fluidez.

Improve your gaming experience using variable rate refresh VRR using HDMI 2.1 on the X Box One X and Samsung tv. pic.twitter.com/xig1iPqthm