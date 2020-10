Xiaomi muestra un sistema de carga rápida inalámbrica de 80W que "asegura la carga al 100% en 19 minutos"

Xiaomi acaba de anunciar una nueva e interesante tecnología de carga rápida: Xiaomi Mi Wireless Charging Technology. En pocas palabras, se trata de un sistema de carga rápida inalámbrica de nada más y nada que menos 80W, algo que, en palabras de la compañía, "asegura la carga al 100% en 19 minutos" en un smartphone con 4.000 mAH de batería.

Se trata de un salto importante en términos de potencia con respecto a la tecnología de 30W presentada el año pasado y bautizada como Mi Charge Turbo. También supera al resto de avances anunciados hasta la fecha por la compañía, que solo este año ha presentado tres mejoras: carga inalámbrica de 40W, de 50W y ahora de 80W.

Want to know how fast 80W #MiWirelessChargingTechnology is? Just check out this video!



Are you looking forward to this next-gen fast charging tech?#InnovationForEveryone pic.twitter.com/YqBsUOrLYR