PineNote es una tableta con pantalla de tinta electrónica 'hackeable' y no apta para cardiacos: se vende sin sistema operativo

Las tabletas de tinta electrónica no son nuevas: en Xataka analizamos hace tiempo la reMarkable 2 basada en un sistema operativo Linux. Ahora llega una propuesta singular de Pine64, referente en el segmento de dispositivos basados en Linux, y que plantea una propuesta que recuerda a esta última.

Se trata del PineNote, una tableta con pantalla de tinta electrónica de 10,1 pulgadas que tiene soporte para lápiz y que aun estando disponible, es difícil de recomendar para la mayoría de los usuarios. La razón es sencilla: ni siquiera tiene sistema operativo preinstalado, y prácticamente no hay software para ella porque lo que quiera la empresa es que la compren e impulsen los desarrolladores.

La tableta fue presentada el verano pasado y llegó a los primeros desarrolladores en diciembre mediante un sistema de invitaciones. Ahora cualquiera puede comprarla por 399 dólares, pero el problema es que esta no es una tableta para el usuario convencional. Eso se aprecia en el propio nombre del producto, que lleva el apellido 'Developer Edition' aludiendo a su clara orientación a desarrolladores..

El PineNote no cuenta con un sistema operativo preinstalado por defecto, y en su lugar lo que tiene es un gestor de arranque (bootloader) que permite a los desarrolladores lograr que arranque con diversas distribuciones Linux que eso sí, deben ser adaptadas a este producto para poder trabajar con él.

No hay de hecho imágenes de distribuciones Linux preparadas para el PineNote, así que básicamente hay que recompilarlas para poder instalarlas. Hay ya algunos avances y hay quien ha logrado hacerla correr con Debian o Alpine Linux, pero ahí no acaban los obstáculos.

Aunque el controlador de pantalla funciona, aún queda trabajo por hacer y funciones por pulir, y el objetivo es básicamente tener una tableta Linux completamente funcional con una distribución Linux que pueda aprovecharse a pesar de la baja tasa de refresco de estas pantallas de tinta electrónica.

Ya es posible habilitar también la pantalla táctil, la reproducción de audio o el uso del puerto USB —por ejemplo para usar un teclado USB—, pero por ejemplo hay cosas como el micrófono o la conectividad Bluetooth que siguen sin funcionar.

So this is it, this is my @thepine64 #PineNote running #ArchLinuxARM and #XFCE desktop.



There are still many things that needs to be done, even booting without UART isn't possible yet. But it's getting there. pic.twitter.com/ViAZoQtSlZ