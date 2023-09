CMF, la submarca de Nothing, se estrena con auriculares, cargador GaN y, sorpresa, reloj cuantificador

El pasado mes de agosto supimos que Nothing lanzaba su propia submarca. Se llamaría CMF by Nothing, y su objetivo era el de ofrecer productos similares pero más asequibles. Ahora ya conocemos esos primeros productos, que se lanzan desde la web oficial de la nueva marca y que curiosamente llevan un apellido que confunde un poco.

Buds Pro. Los auriculares inalámbricos son algo así como una versión no transparente de los Nothing Ear, aunque limitaados en capacidad. Ofrecen cancelación de ruido activa híbrida (ANC, a partir de 45 dB), control táctil, llamadas de mejor calidad y una función para impulsar los bajos.

Cada auricular cuenta con una batería de 55 mAh y según CMF by Nothing eso permite disfrutarlos durante 11 horas (con ANC deshabilitado). El estuche de carga permite alargar ese tiempo a 39 horas. Los auriculares, por cierto, se controlan con la misma app Nothing X que se usa para sus productos de audio de gama alta.

Watch Pro. Este producto sí es sorprendente porque Nothing no tiene un reloj en su catálogo. El Watch Pro sigue el diseño del Apple Watch Ultra, pero lógicamente es mucho más modesto. Ofrece notificaciones, monitorización de 10 deportes, GPS, IP68 y una batería de 340 mAh.

Incluso permite hacer y recibir llamadas de teléfono gracias a la integración de un altavoz y un micrófono. La pantalla de 1,96 pulgadas tiene una resolución de 410 x 502 píxeles, y CMF promete 13 días de autonomía, aunque seguramente con un uso muy ligero de sus opciones. De Pro, insistimos, más bien poco.

Adaptador GaN. Ahora que la mayoría de fabricantes no incluyen adaptadores de carga en sus dispositivos, la tecnología GaN que permite lograr potencias de carga notables en dispositivos ocmpactos es una buena opción. CMF by Nothing tiene aquí un adaptador GaN de 65 W con dos puertos USB-C y uno USB-A. Es compatible con estándares como PD3.0 y QC4.0, se puede usar en todo el mundo gracias a su rango de voltaje, que va de los 100 a los 240 V.

Precios. La submarca de Nothing quiere precisamente atraer a los usuarios con precios más atractivos, y aquí contamos desde luego con propuestas interesantes. Los CMF Buds Pro cuestan 49 dólares, el Watch Pro 69 dólares y el adaptador 39 dólares. No conocemos aún los precios en euros, pero se espera que estén disponibles en los próximos días.

Estrategia conocida, mucha competencia. Ya lo comentábamos cuando conocimos la noticia: esta estrategia es una repetición de lo que solemos ver en fabricantes en China. OnePlus —de la que salióo Carl Pei, fundador de Nothing— lo hizo con Nord, Xiaomi con Redmi, Huawei con Honor y OPPO con Realme.

Una submarca que valida la gama alta de su matriz. Como también ha ocurrido en esos ejemplos, la aparición de una marca con un enfoque que va más a competir en las gamas medias y bajas permite centrar la marca original en las gamas altas: Nothing, de hecho, siempre ha confesado que quieren compararse con Apple. Xiaomi y OnePlus empezaron ofreciendo productos con especificaciones de gama alta pero precios realmente bajos. En los últimos han mantenido esa primera parte de la ecuación, pero no la segunda: los precios de esas marcas se han disparado.

