Quise comprar un gama media de 2022. Acabé con un modelo de 2021 que lo superaba en todo

El precio de los móviles está desbocado. Siguiendo al precio de la luz, el reciente aumento de los costes de los carburantes y las subidas en los alimentos, el sector de la telefonía móvil no ha logrado esquivar la bala de la inflación. Lo estamos notando sobre todo en la gama media, en la que cada vez es más difícil hacerse con un gran móvil en calidad-precio, si queremos que sea un móvil nuevo, de 2022.

Siempre ha habido disyuntiva entre si es mejor comprar un modelo más potente del año pasado o un gama media actual, pero este 2022 la distancia es mayor que nunca. Comprar el modelo del año pasado, en múltiples ocasiones, sale más barato y, más allá del precio, nos llevamos un mejor teléfono.

La potencia está pasando a un segundo plano en 2022

Parecía inevitable que los móviles de 2022 fueran aumentando el precio, pero el paso atrás en potencia no lo vimos venir. Casi de forma generalizada, esta generación 22 es menos ambiciosa en hardware. Además, no todo es potencia de procesador: una plataforma menos potente viene de la mano de memorias más lentas, algo que se nota bastante en uso diario.

Aquí es importante aclarar algo: la potencia no es una obsesión de gamers o amantes del rendimiento: es el punto clave para que un teléfono envejezca bien. Android cada vez pesa más, las apps cada vez pesan más, y el hardware (creamos que necesitamos potencia o no), es capital para que el teléfono no se arrastre con el paso de los años, sobre todo en la gama media.

El caso Xiaomi es bastante curioso: a nivel de equilibrio general no hay POCO o Redmi que supere al POCO F3

Un ejemplo claro lo tenemos en Xiaomi, con un caótico catálogo Redmi y un POCO X4 Pro que mejora bastante el multimedia y la carga rápida respecto a la generación anterior, pero da un salto atrás en potencia considerable. Para muestra, un botón. Por desgracia, no es fácil hacerse con un POCO X3 Pro, pero sigue siendo más barato que su antecesor, y si te importa la potencia, es mucho mejor tanto en procesador cono en memorias.

POCO X4 Pro 5G POCO X3 Pro Pantalla AMOLED 6,67"

Full HD+

120 Hz

Respuesta táctil 360 Hz

Gorilla Glass 5 LCD 6,67"

Full HD+

120 Hz

Respuesta táctil 240 Hz

Gorilla Glass 6 Dimensiones y peso 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

205 g. 165,3 x 76,8 x 9,4 mm

215 g. Procesador Snapdragon 695 Snapdragon 860 RAM 6 / 8 GB

LPDDR4X 6 / 8 GB

LPDDR4X Almacenamiento 128 / 256 GB

UFS 2.2

Micro SD hasta 1 TB 128 / 256 GB

UFS 3.1

Micro SD hasta 1 TB Cámara frontal 108 MP f/1.9

8 MP f/2.2 UGA

2 MP f/2.4 macro 48 MP f/1.79

8 MP f/2.2 UGA

2 MP f/2.4 bokeh

2 MP f/2.4 macro Cámara trasera 16 MP f/2.4 20 MP f/2.2 Batería 5.000 mAh

Carga rápida 67W 5.160 mAh

Carga rápida de 33W Sistema operativo MIUI 13 for POCO MIUI 12 for POCO Otros 5G

Lector de huellas en el lateral

Altavoces estéreo

NFC

IP53 4G

Lector de huellas en el lateral

Altavoces estéreo

NFC

IP53 Precio de salida Desde 299 euros Desde 249 euros

Si bien llegan como "marcas independientes", otro claro ejemplo lo tenemos en el gama media más caro que vende actualmente Xiaomi frente a una auténtica bestia de 2021: el POCO F3. Tiene un panel con más brillo que cualquier otro Xiaomi de gama media, un procesador espectacular, y una velocidad de RAM y memoria interna de gama alta, con tecnologías LPDDR5 y UFS 3.1. Hardware de teléfono de 1.000 euros en uno que cuesta menos de 300.

XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO+ 5G XIAOMI POCO F3 DIMENSIONES Y PESO 163.6 x 76.2 x 8.34 mm

204 g 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

196 g PANTALLA 6,67 pulgadas Full HD+ AMOLED

120 Hz tasa de refresco

360 Hz tasa de muestreo táctil

700 nits (típico) 1.200 nits (pico)

Gorilla Glass 5 6,67" AMOLED

FHD+ (2.400 x 1.080 px)

120 Hz

Respuesta táctil 360 Hz

Brillo máximo de 1.300 nits PROCESADOR MediaTek Dimensity 920 a 2.5 GHz

GPU Mali G68 Qualcomm Snapdragon 870 a 3,2 GHz

Adreno 650 MEMORIA 6 + 128 GB (LPDDR4X y UFS 2.2)

8 + 128 GB

8 + 256 GB 6 / 8 GB LPDDR5

128 / 256 GB UFS 3.1 BATERÍA 4.500mAh

120W 4.520 mAh

Carga rápida 33 W SISTEMA OPERATIVO MIUI 12.5

Android 11 MIUI 12.5

Android 11 CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.4 20 MP, f/2.45 CÁMARA TRASERA 108 MP f/1.8. Tamaño de sensor

1/1.52" 8 MP ultra gran angular f/2.2

2 MP macro f/2.4 Principal: 48 MP, f/1.79

Gran angular: 8 MP, f/2.2

Telemacro: 5 MP, f/2.4 CONECTIVIDAD 5G SA/NSA

4G LTE

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC Infrarrojo 5G SA/NSA

4G LTE

WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Infrarrojos OTROS Lector de huellas lateral Audio firmado por JBL

IP 52

Jack de auriculares

Doble altavoz Lector de huellas lateral Audio firmado por JBL

IP 52

Jack de auriculares

Doble altavoz PRECIO DE SALIDA Desde 399 euros Desde 349 euros

Si ahondamos en el catálogo de otras marcas populares, como Samsung, también encontramos casos curiosos. Uno de ellos es el del Samsung Galaxy A52s enfrentado con el Galaxy A53. El A52s puede comprarse por menos de 300 euros en Amazon, y es notablemente más potente que su hermano mayor.

SAMSUNG GALAXY A52S SAMSUNG GALAXY A53 PANTALLA Super AMOLED de 6,5 pulgadas

FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco: 120 Hz Super AMOLED de 6,5 pulgadas

FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco: 120 Hz PROCESADOR Snapdragon 778G Exynos 1280 RAM 6 GB 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB + Micro SD hasta 1 TB 128/256 GB + Micro SD hasta 1 TB CÁMARA TRASERA Principal: 64 MP f/1.8 (0,8μm), AF, OIS

Gran angular: 12 MP f/2.2 (1,12μm), FF

Macro: 5 MP f/2.4 (1,12μm), FF

Profundidad: 5 MP f/2.4 (1,12μm), FF Principal: 64 MP f/1.8 (0,8μm), AF, OIS

Gran angular: 12 MP f/2.2 (1,12μm), FF

Macro: 5 MP f/2.4 (1,12μm), FF

Profundidad: 5 MP f/2.4 (1,12μm), FF CÁMARA FRONTAL 32 MP f/2.2 (0,8µm), FF 32 MP f/2.2 (0,8µm), FF BATERÍA 4.500 mAh + Carga rápida 25W 5.000 mAh + Carga rápida 25W SISTEMA OPERATIVO Android 11 + One UI 3.1 Android 12 + One UI 4 CONECTIVIDAD Dual SIM, 5G Sub6, 4GLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack 3,5 mm Dual SIM, 5G Sub6, 4GLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack 3,5 mm OTROS Altavoces estéreo

Sonido Dolby Atmos

Certificación IP67

Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo

Sonido Dolby Atmos

Certificación IP67

Lector de huellas en pantalla DIMENSIONES Y PESO 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

189 g 159,6 x 74,8 x 8,1 mm

189 g PRECIO DE SALIDA 449 euros 449 euros

El A53 es prácticamente un clon del A52S, con un procesador menos potente y con la única ventaja de contar con 500mAh extra de batería. En el momento en el que escribimos este artículo, justo ha bajado de precio, pero hasta hace unos pocos días, la diferencia de precio era de más de 100 euros entre uno y otro. Ahora están más equiparados, aunque puedes ahorrarte unos cuantos euros comprando el modelo anterior.

Con este Realme pasa como en el caso POCO. No hay mejor alternativa en calidad-precio dentro del catálogo de 2022.

Podríamos seguir con múltiples ejemplos, como un Realme GT 2 Neo con Snapdragon 870 y pantalla AMOLED a 120 Hz que se encuentra por poco más de 300 euros. Precio que se pide actualmente por el 9 Pro Plus, ligeramente mejor en cámara, notablemente inferior en todo lo demás.

La cuestión parece clara: nunca había tenido tanto sentido comprar un "gama media" de la generación anterior. Apostar por el modelo nuevo puede brindarnos algún año extra de actualizaciones (no en todos los casos, ya que no pocos terminales están llegando desactualizados con Android 11), pero hacer una apuesta por el hardware es mirar al largo plazo, maximizando probabilidades de que el teléfono envejezca mejor.