Todo el mundo ama a Henry Cavill haciendo de James Bond: así es el submundo de trailers falsos con IA que proliferan en YouTube

El trailer que vamos a ver a continuación es el sueño hecho realidad de miles de fans. Son apenas minuto y medio de imágenes de acción del presunto film 'Bond 26', con Henry Cavill interpretando el famoso papel del espía junto a la actriz Margot Robbie. La pieza lleva, en el momento que escribo, más de 3,5 millones de visualizaciones. No hay duda de la expectación que ha levantado aunque se trate de un avance completamente falso. Curiosamente, o quizás no tanto, no es el único caso, y la IA apunta a potenciar aún más la creación de estos trailers de películas que nunca existieron (aunque muchos querrían).

Detrás del vídeo con Cavill como James Bond está la cuenta KH Studio, quienes no tardan en explicar en la descripción que lo que estamos viendo en realidad es un trabajo personal:

Tenga en cuenta que este vídeo es un avance conceptual creado únicamente con fines artísticos y de entretenimiento. He incorporado meticulosamente varios efectos, diseño de sonido, tecnologías de inteligencia artificial, análisis de películas y otros elementos para darle vida a mi visión. Su propósito es puramente artístico y tiene como objetivo entretener e interactuar con la comunidad de YouTube. Mi objetivo es mostrar mi creatividad y mis habilidades para contar historias a través de este tráiler. Gracias por vuestro apoyo y sumerjámonos en el mundo de la imaginación.

Sí, es posible que el trailer no luzca demasiado profesional, no al menos bajo los estándares de una película real al uso, pero lo interesante en este caso es la elección de la supuesta producción y la acogida que ha tenido. La legión de fans de Cavill lleva años esperando que el actor sucediera a Daniel Craig como el mítico espía que un día imaginó Ian Flemming, e incluso el propio Cavill ha dejado caer que no tendría ningún problema para interpretarlo, “depende de los productores y tenemos que ver cuáles son sus planes”, dijo.

Las películas que nunca existieron, pero sus tráilers hacían millones de visitas

Por tanto, la simple idea de plasmar en imágenes el “qué pasaría si… “, de una película esperada, si se quiere soñada, pero nunca cristalizada, puede y, de hecho, es, un auténtico filón para tener visitas en portales como YouTube. De ahí que, como decíamos al inicio, el trailer de 'Bond 26' no sea ni mucho menos el primero. Es más, si eres de los que suele abrir Discover y Google te reconoce como amante del cine, es muy posible que hayas visto otros tantos trailers que, por muy esperados que sean, eran falsos.

Veamos otro, también de KHStudio, que se hizo viral hace cuatro semanas. No es solo que se anunciara 'Back To The Future 4', es que la supuesta peli iba a tener a Tom Holland en el elenco. ¿Resultado? 4 millones de visitas y subiendo:

Hay muchos más. El 14 de abril, sin previo aviso, el canal de YouTube Foxstar Media subió un supuesto trailer de una secuela de la película de 2007 'I Am Legend' protagonizada por Will Smith. La secuencia nos mostraba la vuelta del actor al papel del film original, aunque incorporando al elenco a Michael B. Jordan. El trailer, al momento que estoy escribiendo, lleva 1,1 millones de visualizaciones tras aparecer en los contenidos de Google Discover:

Sí, estamos ante otro “trailer conceptual”, y como en los casos anteriores, eligiendo de forma certera una producción que se intuía viral. Sin embargo, aquí hay una variante: lanzan un trailer falso antes que uno real, ya que Smith y Jordan protagonizarán una secuela de la película original, según Variety.

En el canal Foxstar Media hay mucho más, desde 'Popeye' (con Will Smith también), hasta 'Avatar 3', 'Terminator 7', 'Rambo 6' o incluso 'He-Man' interpretado por Chris Hemsworth. No todos llegan al volumen de visualizaciones del millón, pero la mayoría sí que cuenta con varios cientos de miles de visitas.

Aquí hay negocio, obvio, y lo podemos constatar en la propia home de Foxstar Media, donde el vídeo de cabecera no es otra cosa que un anuncio donde promocionan su curso para aprender los secretos de hacer trailers “y ganar millones de dólares”, por supuesto, alojando las piezas en su canal.

En el enlace que nos lleva a la web del curso (dentro del portal Gumroad) comentan que se trata de un “master” único en su tipo. ¿Su precio? Tres dólares:

Accede a una mina de oro de contenidos exclusivos en nuestro curso. Recibe un archivo de Word con enlaces de videos, sitios web secretos y detalles exclusivos, además de videos adicionales. ¡Mejora tu viaje de aprendizaje hoy!

El origen del tráiler conceptual y la aparición de la IA para cambiarlo todo

Lo cierto es que hoy podemos encontrar todo tipo de trailers falsos, y cuánto más mainstream o comercial, cuanto más fandom tenga el actor o la franquicia de turno, más versiones encontraremos. Sin embargo, la aparición de estos “avances conceptuales” llevan más de lo que pueda parecer entre nosotros. Contaba hace unos meses el medio Little White Lies que todo comenzó hace más o menos una década, cuando el canal de YouTube Smasher, del editor de vídeo Rob Long, empezó con la práctica.

Long lo hacía, nunca mejor dicho, por amor al arte. Siempre le fascinó la idea de crear sus propias piezas y ver la reacción de la gente, no había más detrás de estos primeros trailers. Poco después aparecieron cuentas similares como Teaser PRO, llevada por dos amigos (Vladimir e Ivan), quienes alcanzaron la “fama” muy pronto con uno de los trailers conceptuales más populares de la red: 'Marvel Avenger: Infinity War' (19 millones de visualizaciones hasta la fecha):

En cuanto a la “fórmula” para conseguir un avance de este tipo de éxito, los chicos de Teaser PRO contaban que hay un proceso largo de selección de imágenes y lluvia de ideas sobre la posible trama (basándose en la entrega anterior):

Estudiamos el elenco de la futura película (si está disponible), revisamos sus filmografías y compilamos una lista de películas o programas de televisión donde se pueden encontrar imágenes o líneas adecuadas.

Una vez conseguida la estructura, toca editar y conectar lo mejor posible las imágenes para conseguir un avance que fluya y parezca lo más dinámico posible. En los comienzos de cuentas como Teaser PRO “tiraban” mucho de software de edición de vídeo e imágenes donde corregían colores o enmascaraban para recortar personajes, sincronización de música o líneas de diálogos.

Un proceso largo y costoso que las nuevas tecnologías están cambiando. La IA generativa, por ejemplo, está ayudando a toda esta comunidad en el proceso. Las posibilidades son casi infinitas, desde mejora en la calidad del vídeo llegando a las 4K, hasta acelerar todo el proceso de edición a tiempos impensables hace muy pocos años.

Es tal la revolución que supone la IA en la edición de vídeo, que incluso ya existen creadores que hacen trailers de pelis que ni siquiera se basan en ningún tipo de franquicia existente. El mejor ejemplo de ello es Génesis, un asombroso avance falso que causó revuelo hace unos meses. Detrás estaba tan solo Nicolas Neubert, un diseñador de productos, y su portátil.

Por supuesto, no hay ninguna película, sólo era un trailer conceptual, pero la conversación en torno a la obra estaba más que justificada por la atmósfera conseguida. De alguna forma, 'Génesis' suponía ir un pasó más allá. Un trabajo único en su clase, ya que, aunque hecho en parte por el hombre, el otro 50% se lo debe a la ayuda inestimable de la inteligencia artificial. Veamos la pieza:

Las imágenes del avance de 'Genesis' se realizaron en Midjourney con animación y movimientos de cámara limitados que luego se agregaron en Runway. La música es de Stringer_Bell vía Pixabay. Al parecer, Neubert no es más que un aficionado a la IA que le dedicó horas creando más de 20.000 imágenes en Midjourney.

El diseñador detalló en Forbes que uno de los problemas clave a los que se enfrentó fue asegurarse de que la dirección de arte, los personajes y la iluminación fueran consistentes de una toma a otra. En este sentido, resultó esencial la gran cantidad de prompts, lo más descriptivos y exactos posibles, necesarios para producir las tomas.

Quizás, en este último punto esté el quid para todos los creadores futuros, ya sea de avances/trailers conceptuales o de cualquier otro tipo de pieza visual, "la construcción de mundos y la narración de historias son las habilidades número uno que debes aprender como creativo", contaba Neubert, “con una tecnología que permite a todos generar contenido de alta calidad, la magia sucederá a través de aquellos que saben cómo unir piezas".

Una cosa parece clara, si Hollywood quiere seguir recaudando con franquicias sin perder dinero, no tiene más que darse un paseo por alguna de estas cuentas en YouTube para dar luz verde a un nuevo proyecto.

Los creadores de avances conceptuales les están dando la mejor de las pistas sobre lo que quiere o no el público.

