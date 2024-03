Midjourney entrenó su IA sin ningún miramiento. Ahora ha bloqueado a un rival para que no use sus imágenes

El pasado miércoles Midjourney prohibió a todos los empleados de la empresa Stability AI —creadores de su conocido rival, Stable Diffusion— acceder a su servicio. Es un veto indefinido especialmente llamativo, tanto por quién lo ha activado como por el pasado de esta empresa.

Qué ha pasado. La empresa, muy conocida por su modelo de generación de imágenes por IA, detectó a un empleado de Stability AI recolectando de forma masiva pares de prompts e imágenes resultantes. Como revelan en Ars Technica, en Midjourney piensan que esos datos se han usado para entrenar el modelo de IA de su rival, y prohibieron el acceso a los empleados de esa empresa. Nick St. Pierre, uno de los evangelizadores de Midjourney, avisaba del suceso en X.

Un apagón. El teórico "robo" de datos se produjo hacia la medianoche del pasado 2 de marzo y por lo visto llegó a causar una interrupción de 24 horas en el servicio comercial de Midjourney. Por lo visto varias cuentas de pago fueron culpables de esa recolección masiva de datos y del consiguiente apagón. Acto seguido en Midjourney activaron el veto y además añadieron una nota curiosa al explicar esa interrupción del servicio: "la automatización agresiva o el cierre del servicio conlleva la expulsión de todos los empleados de la empresa responsable".

Esto es un poco irónico. Lo curioso es que Midjourney ha creado su modelo usando datos recolectados de internet sin haber pedido permiso previo. Varios artistas interpusieron una demanda contra Midjourney y Stability AI por este hecho y las quejas sobre este tipo de procesos son numerosas en redes sociales como X, pero de momento no parece haber habido consecuencias.

La respuesta de Stability AI. Tras activarse la prohibición Emad Mostaque, CEO de Stability AI, explicó que no hubo intención de provocar esos problemas. Tras analizar lo que pasó, Mostaque afirmó en Ars que "no hubo recolectadas, fue todo ejecutado por un bot de un miembro del equipo que estaba recolectando prompts para un proyecto personal".

Stable Diffusion no necesita esos datos. No al menos Mostaque, que indicó que "hemos estado usando datos sintéticos y otros datos dado que Stable Diffusion 3 supera al resto de modelos". El CEO de Stability AI de hecho explicó que no hay una especial rivalidad entre ambas empresas, y que él ayudó financieramente a Midjourney para poder cubrir los gastos de las A100 de NVIDIA cuando lanzaron la versión beta. Sea como fuere, las imágenes generadas por Midjourney o modelos similares no tienen copyright ni pueden tenerlo.

Pero la guerra es real. Diga lo que diga Mostaque, la carrera por ganar este segmento de modelos de IA generativa de imágenes es muy real. Midjourney no para de evolucionar —acaba de actualizar su modelo con la consistencia de personajes— y Stability AI está preparando el lanzamiento público de un Stable Diffusion 3 que parece igualar e incluso superar a su rival en ámbitos como la generación de imágenes en las que hay textos integrados.

Imagen | Akai0102 con Midjourney

