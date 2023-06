"Lo que antes me llevaba días ahora son dos minutos": hablamos con los diseñadores encantados con la IA

Con la llegada de herramientas de Inteligencia Artificial generativa gráfica, algunos diseñadores le han visto las orejas al lobo. Midjourney, Firefly, Stable Diffusion y compañía son vistos en ocasiones como una amenaza al trabajo que que desempeñan.

En otros casos, la reacción va por derroteros muy diferentes: la de los diseñadores que consideran que estas herramientas son, ante todo, formas de hacer su trabajo más rápido o con una mayor calidad, pudiendo enfocarse en el proceso creativo, no en la burocracia de pincel.

Y a algunos integrantes de este segundo grupo hemos querido entrevistar.

Potencial para pasos intermedios, no solo para imágenes finales

Nekodificador, creativo audiovisual y creador de contenido independiente, que aunque ha pasado por agencias creativas y empresas como Red Bull, ahora solo trabaja para él mismo. Y usa a su favor esta oleada de utilidades basadas en IA.

"Al ver llegar estas herramientas, tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado, la de una amenaza que ya es real. Por otro, que su calidad ya permite sustituir muchos procesos", nos cuenta.

Y efectivamente, empezó a usarlas. "La gente suele usar Midjourney para generar imágenes finales, pero muchos vemos su potencial para modificar pequeños assets que poder emplear en un trabajo fino. Por ejemplo, el fondo de un cartel, lo generé como un boceto básico de edificios, sombras, luces... Y lo pasé por Stable Diffusion para darle el toque cyberpunk que yo quería. Si lo hubiese tenido que hacer desde cero me hubiese llevado varios días. Con la IA, la velocidad es un x10. Stable Diffusion te permite mucho control, es como pasar de Paint a Photoshop".

Nos cede algunas imágenes para ejemplificar este proceso. El mencionado fondo de un cartel, antes y después de pasar por Stable Diffusion.

Izquierda, antes. Derecha, después. Imagen: Nekodificador.

Y el proceso para insertarlo hasta el cartel final, incluyendo el toque de Photoshop.

Imagen: Nekodificador.

"El trabajo final viene por parte de un humano, pero para los pasos intermedios, esto facilita mucho el proceso. O para tareas tediosas. Por ejemplo, limpiar imágenes. Muchas veces se pierde muchísimo tiempo en eso, borrando personas frente a un edificio. Requiere destreza, tienes que reconstruir el fondo con trozos de la imagen o a veces hasta de otra distinta. Ahora con Adobe Generative Fill es literal: le das a un botón y lo retoca", añade sobre ediciones fotográficas. "O en vídeos en los que hay que limpiar el fondo, hasta ahora era complejo; ahora se hace en segundos".

Un ejemplo de este tipo de limpieza, recreado por nosotros mismos, que no somos profesionales del diseño. Hemos cronometrado el tiempo empleado en eliminar a todos los jugadores del césped: un minuto y cincuenta y dos segundos.

Y otra, lograda en un minuto y catorce segundos.

Y una frase de Nekodificador que lo resume todo: "Esto me va a quitar muchas tareas tediosas, me deja centrarme en el proceso creativo".

"Agiliza procesos y conversaciones"

Alicia Blázquez , Senior Digital Designer en Saffron, una consultora de marca, nos explica que en su equipo están empezando a probar herramientas de IA de forma interna, y también en proyectos de clientes en curso sobre los cuales no puede compartir información por ser de carácter confidencial.

Lo que sí nos puede compartir son sus impresiones iniciales y la acogida que está teniendo entre esos clientes: "Hemos empezado a usarlas para agilizar procesos y conversaciones. Por ejemplo, utilizamos sketches realizados con Midjourney para ilustrar escenarios y agilizar una aprobación con el cliente, previa a la realización del trabajo creativo. No se trata de reemplazar el trabajo usando IA, sino usarla como una herramienta que facilita la conversación y nos permite trabajar con bocetos que se acercan al resultado que buscamos".

Las reacciones hasta ahora son positivas, con bastante dosis de curiosidad. "Ciertos procesos se agilizan positivamente. En vez de mostrar a un cliente referencias sobre el trazo que queremos usar, texturas, escenografías... Podemos mostrarle todas esas referencias aplicadas en forma de boceto. Obviamente hay un esfuerzo detrás, para llegar a ese boceto definimos absolutamente todos los parámetros y a través de prompts encontramos un resultado que nos ayuda a ilustrar nuestra idea. Como profesionales del diseño también nos ha generado curiosidad, por lo que de forma individual muchas personas del equipo están explorando distintas herramientas".

Aunque todavía consideran el uso de herramientas como algo que requiere supervisión y cierta cautela, entienden que han llegado para quedarse y por eso han lanzado Saffi, su Artificial Intern (becario artificial), la solución que combina el uso de estas herramientas, desde GPT a Midjourney pasando por Perplexity o Jasper, para, una vez más, agilizar procesos.

Armando Sotoca, Senior Lead Designer y contractor en dos empresas españolas, lleva enamorado de Midjourney desde hace casi un año. Desde entonces lleva más de 4.000 imágenes generadas para distintos ámbitos... y clientes.

"No lo veo como un peligro, lo veo como una ventaja competitiva brutal. Ha venido para ayudarnos, lo que antes nos llevaba muchas horas o no sabíamos ni cómo trasladar a un diseño en pantalla, ahora nos lleva minutos, usando lenguaje natural. No comandos ni menús complejos", dice sobre esta herramienta.

Este entusiasta de Midjourney lleva meses compartiendo en su cuenta de Twitter algunas pruebas y aprendizajes, como sus avances con la fotografía de estudio con geles de color.

Imagen: Armando Sotoca.

O con fotografía estreboscópica.

Imagen: Armando Sotoca.

O sus avances en fotografía aérea para lograr imágenes fotorrealistas y espectaculares.

Imagen: Armando Sotoca.

O el efecto de doble exposición.

Imagen: Armando Sotoca.

Imágenes como estas no son solo parte de su diversión personal, sino también de proyectos profesionales. "Una de las empresas para las que trabajo nos da material para preparar creatividades en distintos emplazamientos. Ese material no estaba adaptado no encajaba en todos los formatos, y teníamos que hacer retoques, o arreglar fondos desenfocados... En cuanto vi la posibilidad de usar el outpainting [capacidad de extender imágenes usando IA] en Dall·E, vi que eso tendría un impacto a la hora de crear campañas. Y así ha sido. Nos ha permitido ahorrar muchísimo tiempo al adaptar assets, quizás un 70% del tiempo".

Ahora, con Adobe Generative Fill recién anunciado, está probando para limpiar imágenes. "Tengo un cliente del sector del retail deportivo, suelen preparar sesiones fotográficas en exteriores y teníamos que dedicar mucho tiempo al retoque para eliminar personas de fondo, imperfecciones en la carretera... Ahora es instantáneo".

El ahorro de tiempos también se extiende al ahorro de otro tipo de costes, como los logísticos. "Una empresa para la que trabajé tiene mucha presencia en Latinoamérica. Intentábamos tropicalizar las campañas al máximo, pero no teníamos presupuesto para buscar actores y actrices de Perú, México, Ecuador, etc. Ahora a partir de una determinada imagen de una española de pelo negro, por ejemplo, puedo modificar sus rasgos para que se adapte a los de cada país. Ya es posible". Eso lo hacía con Playground.ai porque en ese momento Midjourney todavía no era tan potente como ahora.

"Es un tren que hay que coger, es una herramienta", explica Tito Maldegorf, director creativo en su propio estudio de diseño. "Es como cuando llegó la fotografía digital, trabajé con gente que no quiso dejar de usar el carrete", dice en referencia a quienes rechazan la IA.

Este diseñador granadino afincado en Madrid ya está haciendo el salto equivalente, usando IA: "He sacado campañas usando Midjourney. Igual que se ha hecho con Getty o Shutterstock, mejorándolo con Photoshop. La campaña en sí no es tanto la imagen como el concepto, la idea".

Así que ve a estas herramientas como apoyos para la que sigue siendo una labor humana: la conceptualización. "Con Adobe ya hasta la puedes pedir que a partir de una imagen cuadrada te genere adaptaciones de tamaño para todas las redes sociales. Ese tipo de cosas puede quitar el trabajo de un becario que te esté ayudando. Por 70 euros al mes de suscripción, te quitas una nómina. Pero al mismo tiempo, ese becario te puede hacer otro tipo de trabajo. Son dos formas de orientarlo".

Añade el matiz del becario porque no solo es necesario escribir un buen prompt, sino que a menudo hace falta un trabajo posterior. "En Midjourney haces algo para que una campaña parte de ahí, pero si necesitas cartelería grande necesitas reescalar, corregir con otras aplicaciones... No es tan fácil como lo pintan. Si te piden diseñar un coche para una campaña y el cliente te pide corregir un detalle, o cambiar su ángulo, necesitas saber editar... Aunque con lo que acaba de presentar Adobe quizás esté resuelto".

Algunas creatividades generadas por Tito para su aprendizaje personal (sus trabajos para clientes no pueden ser publicados). Imagen: Tito Maldegorf.

El nombre del estudio de Tito, adaptado vía IA para que las letras emulen cables de colores o trozos de queso. Imagen: Tito Maldegorf.

Y en otro perfil profesional algo distinto está Miriam García, Digital Marketing Manager en el laboratorio farmacéutico Perrigo y parte de Goglitch, una agencia de marketing digital que está en sus inicios. En ella desempeña labores relacionadas con el SEO o el copywriting, pero precisamente las herramientas basadas en IA le han permitido abrir nuevas líneas de negocio.

"La parte de branding y diseño gráfico las he podido abrir porque tengo estas herramientas pese a no ser el core de mi negocio. Esto al cliente le supone costes menores, y a mí una línea de negocio que no tenía". La herramienta más utilizada por Miriam es Uizard, que permite transformar bocetos dibujados a mano alzada en conceptos de interfaces web o aplicaciones.

"Yo soy transparente con mis clientes, les explico lo que generamos con IA y les digo que esto siempre tiene detrás una validación de un profesional, filtrado, correcciones si son necesarias... Ahora por ejemplo estoy creando una identidad visual para una escuela de artes marciales. Ahorro mucho tiempo dándole indicaciones concretas a Midjourney para poder plantear al menos el punto de partida del logo. Que tenga estilo oriental, que evoque a un dojo, que incluya las dos letras del nombre, etc".

Sobre el tipo de trabajo que puede potenciar o reemplazar el uso de estas herramientas, cree que tienen su encaje en un perfil de trabajo muy concreto. "Soy consciente de que esto no va a tener el mismo valor que algo creado desde cero por el talento de un profesional, y los costes no van a ser los mismos. Pero quizás es algo para distintos tipos de clientes: un negocio que está empezando puede recurrir a esto, y si le va bien y escala, ya puede invertir en un rebranding con un diseño más profesional", comenta Miriam.

Y finaliza con una frase que refleja un sentir: "Entiendo que pueda haber gente que se sienta amenazada, pero es nuestro deber reciclarnos como profesionales. Quedarte al margen no te aporta nada".

En Xataka | Lo nuevo de Photoshop con IA es viral: así se está utilizando para crear partes inexistentes de casi cualquier imagen.

Imagen destacada | Xataka con Midjourney.