Mejor cámara avanzada: vota en los Premios Xataka 2018

Ya están aquí las votaciones de los Premios Xataka 2018, cuya ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo 17 de noviembre en Kinépolis de Madrid (aquí todos los detalles). Pero antes os vamos a pedir, como cada edición, ayuda para elegir a los que han sido para vosotros los grandes protagonistas del año en tecnología e innovación.

La mecánica es exactamente la misma que hemos seguido en anteriores ediciones:

Primero tendremos una fase de votación de nuestros lectores, precisamente la que estamos empezando ahora, y los candidatos más votados por vosotros serán los finalistas dentro de cada categoría.

dentro de cada categoría. Después, un jurado de expertos que os presentaremos proximamente emitirá sus votos entre los candidatos que vosotros habéis elegido .

. Finalmente, los votos del jurado (con peso dos tercios) se combinarán con que los lectores (con peso un tercio) ya habíais emitido en la primera fase, y de ahí saldrán los productos ganadores que se darán a conocer el 17 de noviembre en la gala de entrega de premios.

Al igual que en anteriores Premios Xataka, entre los candidatos que se pueden votar se encuentran productos, tecnologías o títulos que llegarán al mercado español durante este año 2018. Esto quiere decir que los productos ganadores o están ya en el mercado o tienen una fecha confirmada para finales de este año. Además, también vamos a incluir aquellos que se lanzaron en las últimas semanas del año 2017 y no compitieron en los Premios del año pasado.

En su día ya explicamos los motivos para hacer esta distinción: no es la solución perfecta, pero sí creemos que es la mejor solución. Por desgracia, no podemos celebrar los premios el 31 de diciembre de cada año y nuestra idea es que la selección de producto que hacemos entre todos, lectores incluidos, puedan ser un apoyo a la decisión de compra en Navidad. Y, en el caso extremo de que algún dispositivo se anuncie o salga al mercado tras las votaciones, no pasa nada: se tendrá en cuenta el año que viene.

Una vez aclarada la mecánica para ésta y el resto de votaciones, os pedimos ayuda para seleccionar los finalistas en la primera categoría: Mejor cámara avanzada. Y los candidatos son...

Vota por la mejor cámara avanzada

Nota: Si estás navegando desde móvil y no se ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Cargando...

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Gracias.

