Xiaomi Mi Band 3i, una revisión de la famosa pulsera cuantificadora que ahora apuesta por el precio

Las Mi Smart Bands de Xiaomi son a día de hoy las pulseras cuantificadoras más atractivas del mercado, su precio de derribo y especificaciones las convierten en un producto contra el que difícilmente se puede competir. Xiaomi lo sabe, y a pesar de haber lanzado hace relativamente poco su Mi Band 4, ahora deciden lanzar una revisión de su exitosa Mi Band 3.

Es conocida como Mi Band 3i, y hoy se ha anunciado como una exclusiva para India, aunque no se descarta que llegue a otros países o bien, se pueda conseguir en línea. Esta nueva pulsera de Xiaomi mantiene muchas de las características de la Mi Band 3, aunque con algunos sacrificios, pero lo más atractivo sin duda será su precio, que al cambio son unos 16 euros.

Introducing the all-new #MiSmartBand3i - Designed exclusively for India!

- AMOLED touch display

- Up to 20 days of battery life

- Multiple activity tracking

- Rated 5ATM water resistant

- Call and notification alerts



Pre-order now: https://t.co/1RB4och7Zd pic.twitter.com/x83ca2xV6u