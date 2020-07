Amazfit Bip S Lite: el nuevo smartwatch de Amazfit es (un poquito) más ligero y promete 30 días de batería

Amazfit acaba de presentar un nuevo reloj inteligente de su gama Bip. Se trata del Amazfit Bip S Lite, una versión recortada del Amazfit Bip S, que a su vez era una versión mejorada del Amazfit Bip. El Amazfit Bip S Lite es un dispositivo que promete hasta un mes de batería y un peso reducido de tan solo 30 gramos.

A efectos prácticos, el Amazfit Bip S Lite no es que tenga demasiadas diferencias con respecto al modelo original. Tanto es así que, si echamos un vistazo a las fichas técnicas oficiales, las tres únicas diferencias son que el Amazfit Bip S Lite pesa un gramo menos, tiene menos autonomía aún conservando los 200 mAh de batería y no tiene GPS. Su precio, por el momento, no se ha desvelado.

Ficha técnica del Amazfit Bip S Lite

AMAZFIT BIP S LITE DIMENSIONES Y PESO 42 x 35,3 x 11,4 mm

30 gramos con correa

18 gramos sin correa PANTALLA TFT a color de 1,28 pulgadas

Resolución 176 x 176 píxeles

Gorilla Glass 3

Tecnología 2,5D CORREA Silicona y TPU de 20 mm

Larga: 110 mm

Corta: 85 mm GEOPOSICIONAMIENTO No SENSORES BioTracker PPG

Acelerómetro de tres ejes BOTONES Sí RESISTENCIA AL AGUA 5 ATM BATERÍA 200 mAh REQUISITOS Android 5.0 o superior

iOS 10 o superior PRECIO Por determinar

Más ligero y poco más

Realmente, el Amazfit Bip S Lite tiene el mismo diseño que el Amazfit Bip S. Así, tenemos un cuerpo hecho de policarbonato con un botón lateral de acero inoxidable 316L que mide 42 x 35,3 x 11,4 milímetros y pesa 30 gramos con la correa y 18 gramos sin ella. Para ponerlo en contexto, el Amazfit Bip S mide lo mismo, pero pesa 31 y 19 gramos, respectivamente. En la caja se incluyen dos correas (de 110 y 85 mm) con una anchura de 20 mm.

En cuanto a la pantalla, el Amazfit Bip S Lite conserva el mismo panel TFT transflectivo de 1,28 pulgadas con resolución 176 x 176 píxeles. Siempre está encendida y, si funciona como la del Bip S, debería ofrecer una buena visibilidad incluso a plena luz del día. Es a color y táctil, por supuesto, y está protegida por Gorilla Glass 3 y una capa antihuellas.

En el interior del reloj encontramos el sensor de ritmo cardíaco BioTracker PPG, un acelerómetro de tres ejes y una batería de 200 mAh que, según Amazfit, aporta 30 días de autonomía en un "escenario de uso típico" y hasta 90 días en reposo. La batería se carga mediante dos pines POGO en unas dos horas y media. El sistema operativo sigue siendo Amazfit OS y es compatible con Android 5.0 o iOS 10.0 en adelante.

Si nos fijamos en la ficha técnica, veremos que no se menciona el chip GPS, y es que Amazfit ha decidido deshacerse de él en este modelo. Uno de los cambios del Amazfit Bip S con respecto al Amazfit Bip fue la inclusión de un chip GPS de Sony más rápido, pero en este modelo este desaparece por completo, así que nada de geolocalización.

Versiones y precio del Amazfit Bip S Lite

El Amazfit Bip S Lite estará disponible en color Charcoal Black (negro), Oxford Blue (azul) y Sakura Pink (rosa claro). Por el momento no se ha desvelado el precio ni su disponibilidad en España, pero por tener una referencia, el Amazfit Bip S estándar vale 69,99 euros.