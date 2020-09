Xbox Series X: se filtran su precio y fecha de lanzamiento después de conocer detalles de la Xbox Series S

Cascada de filtraciones la de las últimas horas sobre las videoconsolas que prepara Microsoft (así se quedaban en Xbox y no nos extraña). Después de conocer el diseño de la Xbox Series S, la información que ha llegado es sobre el precio y la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X.

Se trata del duo de consolas que se espera para este año, algo con lo que coincide esta última filtración. Parece que la intención es presentar dos dispositivos a la vez que puedan encajar en distintos públicos como en el caso de la Xbox One X y la Xbox One S, siendo la Xbox Series X la más ambiciosa.

Ya creemos saber cuánto tendremos que ahorrar para estas navidades

La información la vuelve a dar Windows Central, que por precedentes tiene cierta fiabilidad al haber acertado con productos previos de este fabricante. Lo que en este caso nos cuentan es que la Xbox Series X partirá de los 499 dólares y estará disponible a partir del 10 de noviembre.

Así, see espera que la Xbox Series X llegue por este precio a Estados Unidos, poniendo a disposición además la financiación mediante Xbox All Access por 35 dólares al mes. La fecha puede ser, como decíamos, la misma para las dos consolas, aunque según el medio la Xbox Series S quedará en 299 dólares (y 25 dólares mensuales con el All Access).

Hace unas semanas ya supimos que la Xbox Series X llegará en noviembre de este año (aunque no sabíamos el día), algo que confirmó la propia Microsoft. Además, indicaron que será compatible con miles de títulos de las cuatro generaciones de Xbox gracias a la retrocompatibilidad que tendrá la consola y que de estos títulos habrá más de cien que estarán optimizados para Xbox Series X con funciones como el Direct X raytracing acelerado por hardware o los 120 fotogramas por segundo.

Sin conocer aún las especificaciones técnicas, cabe pensar que esa diferencia de precio se sustenta en que la Xbox Series X será más potente y estará pensada para un público más exigente que quiera echar horas en juegos de última generación. Ahora cobra más sentido la información previa de que estaría disponible para estas navidades, así que habrá que ver si Microsoft acaba confirmando el precio y si nos desvela alguna característica de aquí a noviembre.