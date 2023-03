"Es un verdadero problema para la industria": Epic Games define duramente la estrategia de Steam

Steam y Epic Games siempre han estado enfrentadas. Son las dos tiendas de juegos de ordenador más importantes de la industria, aunque tradicionalmente la veterana plataforma de Valve (veinte años lleva ya en el ajo) es la que se lleva la mayor parte del pastel. Es mucho más completa y accesible, pero la competidora de Tim Sweeney, lanzada en 2018, está más que dispuesta a plantar cara.

Ha ido ganando espacio entre los jugadores gracias a sus ofertas exclusivas y, sobre todo, gracias a sus juegos gratuitos que van rotando y que a menudo tienen una calidad extraordinaria, con rachas de regalar Triples A que ha hecho a la plataforma crecer de forma muy notable. También ha ido mejorando aspectos en los que estaba muy por detrás de Steam, como las listas de deseos y logros, las interacciones con redes sociales. Aún así, a Epic le queda aún camino por recorrer, como demuestran características como la integración de mods en la tienda.

Sin embargo, Epic ha decidido dar un golpe en la mesa y ha incluido en su Store la posibilidad de que los pequeños desarrolladores suban directamente sus títulos a la tienda. Costará 100 dólares, lo que iguala esta característica con la de Steam, y solo impone dos restricciones: a la Epic Games Store no se podrán subir juegos peornográficos en los que participen personas reales, y exige que los juegos permitan juego cruzado con otras tiendas de PC. Es ahí donde Epic marca la diferencia, ya que SteamWorks sólo funciona con Steam, y el cross-play no es un requisito obligatorio para Valve.

Juegos de y para todos

Tim Sweeney, fundador de Epic, tiene palabras muy duras para su inmediata competidora: "Steam es un verdadero problema para la industria. Tienen una estrategia de bloqueo clásica en la que construyen estos servicios que sólo funcionan con su tienda, y utilizan el hecho de que tienen la mayoría de la cuota de mercado para animar a todo el mundo a enviar juegos con experiencias de juego rotas a otras tiendas. Nos encontramos con este problema desde el principio con una serie de juegos multijugador que llegaban a Epic Games Store".

Sweeney explica en una entrevista para PC Gamer que "al no funcionar Steamworks en nuestra tienda, estos juegos tenían un conjunto reducido de funciones multijugador, ninguna en absoluto, o estaban limitados a un público mucho más reducido cuando se lanzó la Epic Games Store, por lo que muchos juegos multijugador estaban realmente rotos". Y pone un ejemplo clave: "No hay que olvidar que Call of Duty vivió una debacle cuando se lanzó en la tienda de Windows hace un tiempo: sólo podías hacer matchmaking con otros jugadores de la tienda Windows, y así no es como deberían funcionar los PC".

Con este propósito, y después de facilitar el juego cruzado por su parte desde finales del año pasado, la Epic Games Store pone a disposición de los desarrolladores la API de Epic Online Services, aunque también pueden usar una propia. Epic también permite el juego cruzado con consola, pero no es obligatorio. Según explican, el proceso de aprobación consistirá en que una persona jugará 20 minutos en cada título para ver si se ejecuta correctamente, se ajusta a las reglas y la descripción es fiel al contenido.

