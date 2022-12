Epic regaló 'Death Stranding' por Navidad. El éxito ha sido tan masivo que dejó sus servidores KO

Epic Games lleva tiempo sorprendiéndonos y regalándonos juegos gratuitos, pero lo de esta semana estuvo a otro nivel: la compañía anunció que el 25 de diciembre regalaría 'Death Stranding' para PC, toda una obra maestra del legendario Hideo Kojima. No solo eso: se equivocaron y regalaron una versión demasiado buena... y claro, pasó lo que pasó.

Director's Cut. Cuando los usuarios comenzaron a aprovechar la oferta, se dieron cuenta de que Epic Games no estaba regalando 'Death Stranding', sino 'Death Stranding: Director's Cut', la versión extendida que da soporte a 4K y a los 60 fps y que incluye otras mejoras.

Servidores caídos. La noticia se hizo viral rápidamente y muchísimos usuarios se quisieron hacer con ese juego y descargarlo en sus ordenadores inmediatamente. La demanda fue tan fuerte que en un momento dado los servidores de Epic Games quedaron KO o mostraban errores en el cliente o durante la descarga. Solo los más rápidos lograron descargar esa versión especial.

Demasiado bueno para ser verdad. Está claro que la excesiva carga de los servidores planteó un problema importante para los responsables de Epic, que además se dieron cuenta del error y lo corrigieron: rápidamente cambiaron la versión del juego que se regalaba, y ofrecieron 'Death Stranding' en su versión estándar. Que tampoco está nada mal, que conste.

Problema solucionado. El aluvión de descargas inicial fue apaciguándose y la oferta, que terminó el día 26 a las 5 PM CEST, hizo que las aguas volvieran a su cauce. Los problemas en los servidores o el cliente parecen ser ya cosa del pasado, pero desde luego han demostrado cómo el éxito de estos regalos puede llegar a tumbar la infraestructura de una gran empresa como Epic.

Los regalos siguen. Mientras, eso sí, en Epic Games siguen regalando juegos nuevos cada día en este particular festival que nos permite ampliar nuestras bibliotecas aunque luego no vayamos a poder jugarlos en nuestra vida. Hoy, por ejemplo, regalan 'F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch', un metroidvania con muy buenos mimbres.