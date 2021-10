Mientras Steam prohíbe los juegos basados en criptos y NFT, Epic Games los recibe con los brazos abiertos: estas son las razones

Steam ha actualizado recientemente los requisitos que pide a los desarrolladores de videojuegos para que puedan incorporar sus productos a la plataforma, y entre las novedades ha introducido la prohibición de que los juegos contengan funciones basadas en tecnología blockchain que emitan o permitan el intercambio de criptomonedas o NFT, según señalan en su web.

La desarrolladora de uno de los videojuegos afectados por esta nueva política, Age of Rust, ha informado en una publicación de Twitter de que Steam va a borrar de la plataforma su producto, y que la justificación que les ha dado a los creadores de este tipo de juegos es que no permite que haya artículos con valor en el mundo real en su plataforma.

Aunque Steam no ha dado más explicaciones al respecto, parece claro que la plataforma de videojuegos quiere huir de toda posible polémica y seguir enfocándose en productos centrados en el ocio. Y es que en los últimos meses algunos de los artículos alojados en la distribuidora videojuegos que permiten conseguir criptomonedas han sido criticados por algunos usuarios por anteponer las mecánicas para ganar criptoactivos a la diversión, según informa MNE.

Las reacciones a esta prohibición no se han hecho esperar, y poco después de que se conociese la noticia The Verge informaba de que Epic Games, uno de los principales competidores de Steam, sí estaba dispuesta a albergar este tipo de videojuegos en su plataforma. De hecho, el CEO de esta empresa, Tim Sweeny, ha señalado que darán “la bienvenida a los juegos que hagan uso de la tecnología blockchain siempre que sigan las leyes pertinentes, divulguen sus términos y estén clasificados por edad de forma adecuada” a través de su cuenta de Twitter.

Sweeny ha especificado que considera el blockchain como una tecnología muy prometedora y que, de por sí, no es buena o mala, sino que depende del uso que se le dé, por lo que le dan la bienvenida a los videojuegos que quieran usarla. Eso sí, subraya que los desarrolladores que la incluyan en sus productos no podrán usar los servicios de pago de Epic Games para aceptar criptomonedas. También ha señalado que su compañía no está interesada en los NFT para sus propios juegos.