Valve regalará una Steam Deck cada minuto durante The Game Awards 2022: así puedes participar

The Game Awards 2022 es uno de los eventos más esperados del año. Durante la gala no solo se distingue a los mejores videojuegos, sino que también se revelan una gran cantidad de sorpresas, como nuevos títulos y tráileres. Este año, no obstante, también habrá algo más. Valve ha anunciado que regalará una Steam Deck por minuto entre los usuarios que sigan la emisión en directo.

La posibilidad de conseguir una Steam Deck de forma gratuita por seguir el evento en directo es estupenda, pero para participar se deberán cumplir una serie de requisitos. Además, es preciso señalar que la promoción está limitada geográficamente, por lo que, desafortunadamente, algunos usuarios se quedarán sin la posibilidad de ganar la consola de Valve. Veamos cómo participar.

Cómo participar del sorteo de Steam Deck en The Game Awards

Lo primero que debes saber es que el sorteo está limitado a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Solo los residentes de los mencionados países tendrán la posibilidad de participar. Para hacerlo deberán registrarse en la página del sorteo con una cuenta que haya realizado una compra en Steam entre el 14 de noviembre de 2021 y el 14 de noviembre de 2022. Además, la cuenta no deberá estar limitada.

El siguiente paso será tan simple como seguir la emisión de The Game Awards 2022 a través de Steam TV. En el caso de España, la gala empezará el 9 de diciembre a la 02:00 a. m. y se prevé que tendrá una duración de entre dos y tres horas. Mientras dure el evento, Valve dice que seleccionará aleatoriamente a los ganadores de Steam Deck entre todos los espectadores que cumplan con los requisitos.

Los ganadores se irán anunciando durante el evento en la ventana de chat de la emisión en directo. Cabe señalar que solo los usuarios que hayan iniciado sesión y estén siguiendo The Game Awards 2022 en ese momento tendrán la posibilidad de ganar una Steam Deck. No obstante, los ganadores también serán notificados por correo electrónico. Por lo pronto, toca esperar hasta el día del evento.

