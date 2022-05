Los usuarios de iPhone y Android ahora tienen otra alternativa para jugar a 'Fortnite': GeForce Now de Nvidia

Los usuarios del servicio de juegos en la nube de Nvidia, GeForce Now, ahora pueden jugar a 'Fortnite' desde cualquier plataforma compatible. Esto es una buena noticia para los aficionados del Battle Royale con dispositivos iOS y Android, que desde hace casi dos años no pueden bajar el título desde las tiendas oficiales de los mencionados sistemas operativos.

Nvidia, sin embargo, no ha sido la primera compañía en brindar la posibilidad de jugar a 'Fortnite' desde que fuera retirado de App Store y Play Store. A principios de mayo, Microsoft movió ficha y se adelantó a sus rivales. Empezó a ofrecer el popular juego a través de Xbox Cloud Gaming. Por consecuencia, ahora hay dos alternativas para jugar, eso sí, vía streaming.

'Fortnite' llega a GeForce Now

La llegada de 'Fortnite' a GeForce Now no ha sido veloz. Nvidia reveló sus intenciones de incluir el título en su servicio en noviembre de 2020. Los meses fueron pasando hasta que en enero de este año se anunció una beta cerrada que permitiría jugar en streaming a través del navegador web Safari de iOS y, además, la aplicación GeForce NOW para Android.

El objetivo de la beta, según explicó Nvidia, era optimizar la experiencia general del juego. Para ello, recibieron el feedback de los testers para optimizar los controles táctiles, el sistema de menús y el rendimiento de 'Fortnite'. Y, tras cuatro meses de pruebas, el lanzamiento generalizado finalmente está ocurriendo, con premios para quienes se registraron en la beta.

Los interesados en sumergirse en la experiencia GeForce Now no solo se encontrarán con 'Fortnite'. Nvidia asegura que su biblioteca incluye más de 1300 títulos disponibles a través de una combinación de Steam y Epic Games Store. Tan solo tendrán que registrarse, elegir el plan más conveniente y empezar a jugar desde el dispositivo que deseen.

Eso sí, como estamos hablando de juegos vía streaming, la calidad de la conexión a internet es fundamental. Para obtener una buena experiencia, con los juegos en general, se requiere un mínimo de 15 Mb/s de conexión para una resolución de 720p a 60 fotogramas por segundo, y de 25 Mb/s para resolución de 1080p a 60 fotogramas por segundo.

