'PUBG' y 'Fortnite' tienen competencia: 'Apex Legends Mobile' viene dispuesta a conquistar el trono de los Battle Royale para móviles

Ha tardado, pero finalmente ya está disponible. 'Apex Legends Mobile', la versión móvil del Battle Royale de Respawn y Electronic Arts, ya se puede descargar y jugar. En el momento de escribir estas líneas, el juego nos aparece disponible en Android, pero no en iOS. Actualizaremos en cuanto lo esté.

Como era de esperar, 'Apex Legends Mobile' conserva la mecánica propia de los juegos free to play actuales. Dicho de otra forma, el título se puede descargar y jugar gratis, pero cuenta con micropagos que van desde los 0,99 euros hasta los 99,99 euros.

Una buena adaptación (para empezar de cero)

'Apex Legends Mobile' no es un port de la versión de PC y consolas como puede ser el caso de 'Genshin Impact' o el futuro 'Diablo Inmortal'. Es un juego independiente, pensado y desarrollado para móviles y en el que habrá que empezar de cero. No tiene juego cruzado ni progresión compartida con las versiones de PC y consolas, por lo que todo nuestro progreso no estará disponible.

Según detallan nuestros compañeros de VidaExtra en su análisis, Respawn, EA y Lighthouse han hecho un muy buen trabajo adaptando el juego. De hecho, afirman que el título es compatible con mandos, que tiene su propio sistema de temporadas e incentivos y que el gunplay y la movilidad son muy buenas.

'Apex Legends Mobile' viene dispuesto a comerle la tostada a 'Call of Duty' (que ya trabaja en un Battle Royale para móviles), 'PUBG', 'Fortnite' y 'Garena Free Fire', títulos emblemáticos de móviles, cada uno con sus puntos diferenciales. Habrá que ver cómo es la recepción y cómo evoluciona el juego con el tiempo.

Como indicábamos anteriormente, el juego está disponible en Google Play y en App Store. En este preciso instante, solo puede descargarse en Android, así que los usuarios de iOS tendrán que esperar un poquito más. No obstante, la fecha de lanzamiento era hoy, 17 de mayo, así que cabe esperar que el título aparezca en iOS más pronto que tarde.