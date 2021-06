Ubisoft en el E3 2021: todas las novedades, nuevos juegos y trailers

Trailers y más trailers es lo que ha traído Ubisoft en su presentación en el E3, que salvo la confirmación de que el nuevo videojuego de 'Avatar' está, definitivamente, en el horno, no ha anunciado nuevas sorpresas (ni 'Beyond Good & Evil', como era de esperar, ni nuevo 'Assassin's'). Aún así, no ha venido carente de novedades: 'Rainbow Six' se reorienta a la acción alienígena, material en abundancia para 'Valhalla' y unas cuantas rarezas en el contenido de 'Far Cry 6'.

Estas son todas las novedades de Ubisoft para el E3 2021.

'Raimbow Six: Extraction'

Vuelve la franquicia de acción estratégica con una sexta entrega que finalmente se titulará 'Extraction' y que nos enfrentará a una invasión alienígena el próximo 16 de septiembre en formato cooperativo para entre 1 y 3 jugadores. Es una evolución de lo que ya se vio en 'Siege', pero con un nuevo arsenal y añadidos que modifican la mecánica, como la necesidad de recuperar a compañeros desaparecidos o la posible pérdida de progresos si se falla en las misiones.

La invasión se planteará en cada nivel de forma procedural, así que cada nivel será distinto. Ubisoft ha mostrado también un trailer de gameplay donde se ha podido ver la combinación de mecánicas, con sigilo y ataques frontales, así como entornos destruibles y mucho más. También se ha anunciado que habrá crossplay para todas las plataformas.

Rocksmith+

El programa que nació como un clon sofisticadísimo de 'Guitar Hero' ha adquirido nuevas propiedades como escuela de música. Diez años después de su lanzamiento, llega una nueva entrega cuya beta cerrada arranca hoy en PC, y que propone como grandes novedades que no necesita conexiones de ningún tipo con el ordenador, solo un amplificador o el mero sonido de una guitarra acústica

Riders Republic

Con un modo multijugador de 6 contra 6 que recuerda a los formatos similares de los shooters competitivos como gran novedad, vuelve el arcade de deportes de riesgo de Ubi. El trailer deja ver pruebas de snowboard acrobático, mountain bikes o vuelo libre con wingsuits, entre otros. Llega el 2 de septiembre cargado de carreras masivas y un punto sandbox.

Raimbow Six Siege

El popular juego de acción estratégica de Ubisoft cumple seis años y anuncia el esperadísimo crossplay de PC, Stadia y Luna para el cercano 30 de junio, y para 2022 en consolas. Ubisoft lo ha celebrado con un nuevo trailer de historia animado.

Assassin's Creed: Valhalla

Eivor, del clan del Cuervo, protagonista del 'Assassin's Creed' centrado en los vikingos, lleva a sus espaldas (sus jugadores, más bien) 300 millones de saqueos y 100 millones de edificios construidos. Ubisoft ha anunciado que por primera vez en la saga, seguiría proporcionando contenidos en su segundo año: al 'Wrath of the Druids' de ambientación irlandesa que salió hace unas semanas se suman un nuevo DLC ambientado en el asedio de París este verano, en una Francia asolada por la guerra, donde volverá la infiltración. También se ha anunciado un nuevo Discovery Tour gratuito este otoño, para jugar y aprender sobre la parte más cotidiana de la vida de los vikingos.

Far Cry 6

El lanzamiento más esperado de los inminentes de Ubisoft ha presentado un nuevo trailer centrado en la maquiavélica personalidad de su nuevo villano. Conscientes de que es ahí donde está el atractivo de muchos de los juegos de la serie, 'Far Cry 6' ha anunciado un contenido especial para el Season Pass en el que podremos controlar a los últimos villanos de la franquicia, en un entorno alucinógeno y hecho a medida. Este Season Pass también incluirá el ochentero y estilizado 'Far Cry 3 Blood Dragon'.

Mario + Rabbids - Sparks of Hope

Después del éxito de 'Kingdom Battle', llega una nueva aventura conjunta del Mario de Nintendo y los Rabbids de Ubisoft. En esta ocasión tendrán que salvar una galaxia completa, de planeta en planeta, enfrentándose a la nueva villana, Cursa. Entre sus aliadas están las Sparks, unas estrellas mezcla de Rabbids y Lumas que renovarán la acción y las mecánicas de este peculiarísimo juego de rol táctico.

Avatar - Frontiers of Pandora

Ubi ha dejado para el final el trailer de esta adaptación/secuela de la película de James Cameron de la que llevamos años esperando las secuelas. Aterrizará en 2022 en PS5, Xbox Series X/S, Stadia y Luna, y se adentra en Pandora con todo lo que vimos en el film: dragones voladores, armas terrestres volando por los aires, fauna y flora literalmente alienígena... una aventura aún sin fecha definitiva.