Tráiler de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’: cuatro años después de su anuncio llega el espectacular videojuego basado en el film de James Cameron

Una conferencia del E3 no sería una conferencia en condiciones si no terminase con una sorpresa inesperada, y en el caso del Ubisoft Forward esta ha llegado presentada por el propio CEO de la compañía, Yves Guillemot, bajo la forma de 'Avatar: Frontiers of Pandora'.

Campo de batalla: Pandora

Desgraciadamente, aunque supiésemos de la existencia del proyecto desde principios de 2017, no se han dado demasiados detalles sobre esta nueva experiencia ambientada en el universo cinematográfico creado por James Cameron en 2009, que ya fue trasladado al videojuego ese mismo año —de forma bastante discreta, todo sea dicho—.

Lo que sí hemos podido disfrutar es de un tráiler con el foco puesto sobre la acción derivada de la guerra entre los Na'vi y los humanos, en el que algunos planos concretos podrían sugerir que el juego será una aventura en primera persona; aunque, por el momento, esto es únicamente una sensación completamente subjetiva.

'Avatar: Frontiers of Pandora', desarrollado con el motor Snowdrop Engine, llegará a PS5, XBOX Series X/S, Stadia y Luna en algún momento del próximo 2022; probablemente de la mano de la segunda película de la franquicia, que se estrenará el 16 de diciembre de ese mismo año.