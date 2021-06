E3 2021: todo lo que sabemos del evento, con fechas, conferencias, horarios, novedades y cómo seguirlo

Después de un año de conjeturas y tras una edición suspendida a causa del Covid-19, el E3 de 2021 ha acabado revelándose como una edición en la que solo habrá eventos virtuales (pasa a llamarse, por ello, Electronic Entertainment Experience), y de acceso libre a cualquiera con una conexión a internet. Hemos recopilado algunas de las preguntas y dudas que a un par de semanas del evento quedan por responder, para que tengas a mano toda la información necesaria.

Estos son todos los datos sobre la edición de 2021 del E3, que tendrá lugar del 12 al 15 de junio.

¿Cómo puedo seguir el E3 este año?

Desde los canales oficiales de la ESA (Entertainment Software Association, organizadora del evento) se podrán seguir presentaciones y actos. También estará activa una app para móviles donde irán llegando notificaciones y convocatorias. Todo será completamente gratuito.

Además, Vida Extra, 3D Juegos y Millenium son socios oficiales del evento y tendrán más y mejor información a través de sus webs y sus canales de Twitch y otras redes, con exclusivas y seguimiento exhaustivo de todas las presentaciones.

Estos son los canales oficiales:

E3 en Twitch: https://www.twitch.tv/e3

E3 en YouTube: http://www.youtube.com/e3

E3 en Twitter: https://twitter.com/E3

E3 en Facebook: https://www.facebook.com/E3Expo/

¿Quiénes estarán en el E3?

Han confirmado su asistencia Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Koch Media, Square Enix, Bandai Namco, Gearbox Entertainment, Verizon, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Binge y XSEED Games. Cada una difundirá, muy posiblemente, sus propios eventos en sus propios canales oficiales.

¿Quiénes no estarán en el E3?

Sin duda, la ausencia más notoria es la de Sony, que ya anunció el año pasado que no asistiría antes de que el evento fuera cancelado. Es posible que veamos un State of Play especial por parte de la compañía. Otros grandes nombres que faltarán serán Konami (por problemas de calendario), EA (que organiza su propia conferencia el 22 de julio junto a Codemasters) y Stadia. Faltan por confirmar Activision Blizzard, Sega y, cómo no, Devolver Digital.

¿Cuándo son las conferencias del E3?

Estas son las compañías más significativas que han confirmado su asistencia, y cuando presentarán sus novedades (todas las horas son españolas).

Ubisoft

Su tradicional Ubisoft Forward está programado para el 12 de junio a las 21:00. Se esperan novedades de 'Far Cry 6' y 'Rainbow Six Parasite', de los que llevamos tiempo recibiendo noticias. También se espera que haya más novedades sobre juegos de los que apenas se ha hablado, como 'Skull & Bones' y 'Beyond Good and Evil 2'.

Xbox y Bethesda

Este año es el primer E3 en el que Bethesda forma parte de Microsoft, así que la conferencia será conjunta. Hora y media de novedades que comenzarán el día 13 a las 19:00.

Limited Run Games

La compañía especializada en ediciones especiales de juegos en formato físico presentará sus novedades el 14 de junio a las 22.00. Ya han anunciado que presentarán 25 nuevas ediciones de videojuegos solo para lo más devotos de los formatos analógicos.

¿Cuáles son los lanzamientos más esperados del año?

Por supuesto, cada cual tendrá sus lanzamientos más esperados, pero estos son algunos de los más notables.

Microsoft y Bethesda: 2021 es, además, una fecha especial para Xbox, que cumple 20 años (y con ello, también 'Halo', lo que hace pensar en que 'Halo Infinite' será bien cubierto en el evento). 'Age of Empires 4', el nuevo 'Psychonauts' o las últimas novedades del Game Pass pueden ser algunos de los platos fuertes. Por otro lado, Bethesda podría presentar novedades de 'The Elder Scrolls VI' y 'Starfield'.