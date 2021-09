'The Matrix Online': cómo explicó un MMORPG de 2005 que el Morfeo de Laurence Fishburne no aparezca en 'Matrix Resurrections'

La pregunta tras el lanzamiento del primer trailer de 'Matrix Resurrections' -que muy en la tradición de la franquicia, ha brindado más enigmas que respuestas- ha asaltado a un buen número de fans: tenemos a Neo y Trinity, pero... ¿dónde está el Morfeo de Laurence Fishburne? Yahya Abdul-Mateen II parece ser una versión juvenil del cicerone de Neo en los mundos virtuales en la primera trilogía, pero... ¿hay alguna justificación?

La ausencia de Fishburne, sin embargo, es conocida desde 2019, donde el actor ya fue comentando que no estaría en la nueva película, y que Lana Wachowski sabría por qué. Hay muchos posibles motivos detrás de esa ausencia, de necesidades argumentales a desencuentros detrás de la pantalla, pero quizás exosya uno que tiene todo el sentido del mundo, y que está en un videojuego oficial, 'The Matrix Online', cancelado desde 2009, y que llegó a PCs de todo el mundo en 2005.

De qué iba 'The Matrix Online'

En una época en la que el MMORPG era un género bastante concurrido pero no estaba tan asimilado por el mainstream de los videojuegos, y donde lo transmedia aún no era un método de reciclaje de historias al servicio de las corporaciones del entretenimiento, 'The Matrix Online' se concibió como una forma de continuar la historia de la trilogía original tras 'The Matrix Revolutions', de 2003. Los jugadores serían humanos recién liberados que tendrían que escoger una facción en la lucha contra las máquinas, encontrándose con personajes de las películas como El Oráculo o Morfeo.

La implicación de Morfeo en la trama es la siguiente: después de la tregua con las máquinas pactada en el tercer film, las máquinas no han devuelto los restos de Neo a Zion. Morfeo decide reconstruir la Imagen Residual de Neo, su avatar virtual, para resucitarlo, pero no es capaz. Así que decide detonar una serie de "bombas de código" en Matrix, para forzar a las máquinas a devolver el cadáver de Neo. Es en una de estas misiones cuando Morfeo es acorralado y aniquilado por un programa llamado Asesino.

¿Hay que considerar canónica la muerte de un personaje en un videojuego al que, para empezar, es imposible jugar en la actualidad? Al parecer, así es: absolutamente todos los productos derivados de 'Matrix' que pudimos catar en su día forman parte del canon, y eso incluye, muy obviamente, spin-offs directos como 'Enter the Matrix' -el más bien flojo videojuego de PS2 que explica escenas de 'Revolutions' e incluye 40 minutos de escenas con actores dirigidas por las Wachowski-, pero también piezas de 'Animatrix' o los webcomics de la franquicia, la mayoría con muy poco que ver con las peripecias de Neo y compañía.

'The Matrix Online' fue desarrollado por Monolith, responsables de 'Condemned' y 'F.E.A.R.', y ahora propiedad de Warner, y como cualquier otro MMORPG, daba libertad a los usuarios para dar tumbos a voluntad por un enorme escenario abierto. En este caso Mega City, una enorme ciudad dentro de Matrix, donde se puede formar parte de una de las tres facciones enfrentadas: los humanos, las máquinas o el ejército del Merovingio.

El juego, pese a su cancelación, no carecía de ideas innovadoras: por ejemplo, su sistema de clases, que retomando una de las características más memorables de las películas, podían ser mejoradas si un jugador de la clase Programador proporcianaba nuevas habilidades en lugares llamados Hardlines. Allí las habilidades podían configurarse al gusto del jugador, lo que permitía que las tres clases básicas, Hacker, Programador y Operativo, adquirieran una extraordinaria flexibilidad.

La cuestión es si Lana Wachowski habrá recurrido a este producto derivado de las películas -claramente desconocido por la mayoría de potenciales espectadores de la cuarta entrega- para justificar la ausencia de Morfeo, o hay alguna razón extra. De momento, y hasta saber las razones reales (si es que las hay, y no se trata simplemente, bueno, de que querían un Morfeo juvenil) no es mala idea recordar las abundantes ramificaciones que vivió el argumento original de la trilogía.