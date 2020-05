'The Last of Us Part II' vuelve a escena con un nuevo gameplay que detalla su jugabilidad y algunas nuevas mecánicas

HOY SE HABLA DE Suscríbete a Xataka Recibe un email al día con nuestros artículos: Suscribir Twitter

Facebook

Youtube

Instagram

Telegram

RSS

Flipboard

LinkedIn Jose García @josedextro Si todo va como se espera, el próximo 19 de junio 'The Last of Us Part II' debería lanzarse en 'Playstation 4'. Para ello queda un mes aproximadamente, pero Naughty Dog y Sony están abriendo el apetito publicando una serie de "minidocumentales" relacionados con el juego. La edición de la semana pasada estuvo dedicada a la historia y la que hoy nos ocupa trata sobre el gameplay. Sin más dilación, os dejamos con él para, a continuación, analizar la propuesta de este nuevo título. La importancia del escenario y de la propia Ellie Según explica Neil Druckman, director del juego, han diseñado el título para que sea inmersivo, haciendo especial hincapié en los detalles de los escenarios. La idea es que el jugador pueda sentir lo que se sentiría en un mundo postapocalíptico en el que siempre hay una amenaza acechando. En esta inmersión también tendrán un papel fundamental las decisiones del jugador, que buscarán transmitir la dureza de nuestros actos y la presión de sobrevivir. Esto es algo que ya vimos en la anterior entrega, en la que era imprescindible conocer nuestro inventario, recoger recursos para fabricar munición o curas y usarlo todo en el momento adecuado. Desde Naughty Dog también han prestado especial atención a la anatomía de Ellie. Ella es más pequeña que Joel, por lo que no tiene la misma fuerza, aunque sí más movilidad. Por eso han añadido un botón de saltar y escalada. Eso le permitirá a Ellie aprovechar el entorno para jugar desde posiciones ventajosas. En lugar de ir de frente, estará la opción de subir a un tejado para disparar desde arriba, por ejemplo. En Xataka Emilia Schatz, diseñadora jefa de ‘The Last of Us: Part II’: “Mostramos ese beso porque era un momento de verdad del personaje” Otra ventaja propia de su estatura es la posibilidad de arrastrarse por la hierba "sin ser vista". De esa forma, Ellie se podrá ocultar para evitar el combate o, en caso de querer iniciar el enfrentamiento, hacerlo con todas sus armas. Del jugador dependerá usar el arco para ser silencioso o sacar la escopeta y sembrar el caos. También podremos tirarnos al suelo para ocultarnos debajo de un coche o buscar rutas alternativas. Evidentemente, el juego sería aburrido si pudiéramos evitar el conflicto tirándonos bajo un coche, por lo que Naughty Dog ha mejorado la inteligencia artificial de lo enemigos para que miren debajo de cosas. Si un enemigo sabe que estamos por ahí y no nos encuentra, tarde o temprano acabará rebuscando y nos encontrará. Los enemigos nos buscarán cuando nos escondamos. ¿Y qué se podrá hacer si se inicia un combate? Algo tan sencillo como esquivar moviéndonos hacia el lado y contraatacar, aunque siempre está la opción de salir corriendo. El problema es que los enemigos nos verán y empezarán a dispararnos y buscarnos. Podemos ocultarnos en la hierba, pero esta no nos hace invisibles y, de nuevo, lo enemigos empezarán a buscarnos más concienzudamente. En definitiva, el escenario y cómo lo usamos cobrará mucha importancia a lo largo de la historia. Estos escenarios son más abiertos que en la entrega anterior. No es un mundo abierto como tal, ya que es una historia lineal, pero sí se ha intentado que el jugador pueda explorar para encontrar suministros. Con ellos, por cierto, podremos ir subiendo de nivel nuestras armas y habilidades, tal y como ya era posible en la entrega anterior. Para poder probarlo todo habrá que esperar al 19 de junio. Compartir Facebook

Twitter

Flipboard

E-mail