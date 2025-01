El testamento más inesperado ha sido gamer: una abuela dejó un alijo de Game Boy y 26 copias del mismo juego

Como amante de los videojuegos retro, algo que me encanta es cuando voy a alguna casa familiar y encuentro una vieja consola o videojuego de mi infancia. Es un momento especial y, de manera irremediable, me siento invadido por un sentimiento de nostalgia. Sé que no estoy solo en esto, pero sí tengo claro una cosa: es complicado que encuentre un tesoro como las 20 Game Boy que una abuelita guardaba en su casa.

Es lo que le pasó a un usuario de Reddit hace unos años y, claro, un hecho así despertó la imaginación para explicar el motivo de semejante tesoro escondido. Y el que parece más plausible es increíblemente tierno.

El material. Todo sucedió cuando esta persona fue a casa de su abuela y se encontró el pastel: 20 Game Boy Advance SP (una es la edgy edición Tribal de Mario), la mejor versión de la Game Boy Color (la morada transparente), 26 copias de 'Wario Land 4' y 14 de 'Super Mario Ball', así como algún que otro juego de Game Boy (’Zelda Oracle of Ages’, juegazo) y Game Boy Advance y un adaptador con lupa para una Game Boy Advance que no aparece en la imagen.

El tesoro

Especulación. En Reddit hay dudas sobre si esto fue un hallazgo real o sólo una forma de ganar ‘karma’ -la puntuación que da relevancia en la red- por parte del usuario, pero teniendo en cuenta las numerosísimas copias y consolas, también fue un buen hilo en el que la especulación sobre los motivos despertó la imaginación.

Los motivos por los que la abuelita tenía todo este material pueden ser varios:

No sabía cómo cargar la consola y, cuando la batería dejaba de funcionar, simplemente compraba una nueva. En el caso de la Game Boy Advance SP, hay que recordar que no iba a pilas, sino con batería. Sería extraño, pero oye, puede pasar.

y, cuando la batería dejaba de funcionar, simplemente compraba una nueva. En el caso de la Game Boy Advance SP, hay que recordar que no iba a pilas, sino con batería. Sería extraño, pero oye, puede pasar. No sabía cómo iniciar una nueva partida o no quería y, cada vez que quería volver a jugar a un juego, compraba otra copia. Vale, bien, pero no explica las 20 Game Boy.

o no quería y, cada vez que quería volver a jugar a un juego, compraba otra copia. Vale, bien, pero no explica las 20 Game Boy. Se equivocó al comprar por Internet los artículos y no supo devolverlos. Esta es más descabellada porque… ¿no pediría ayuda?

Legado. Luego, está la respuesta que da el usuario de Reddit. También especula, ya que no lo sabe con seguridad, pero es algo que tiene bastante sentido (y que, sinceramente, si llego a cierta edad con nietos también me plantearía hacer). En el hilo, comentó que no tenía ni idea del motivo tras esto, pero que “también dejó algunos tutoriales que imprimió de sitios web, así como algunos mensajes para sus nietos, explicando características de los juegos. La quiero mucho y encontrar esto fue un momento agridulce”.

Puede que esa sea la explicación más sencilla. Simplemente, le encantaban esos videojuegos en concreto y quiso comprar cuantos más, mejor para que los disfrutaran en su familia. Un legado bastante bonito.

Abuelos jugones. Aunque en un futuro las historias con personas mayores disfrutando de los videojuegos dejarán de ser motivo de conversación debido a lo normalizado que estará, de vez en cuando siguen apareciendo noticias tiernas de este estilo. Hace unos años, Internet se fascinó con Shirley Curri, la ‘abuela de ‘Skyrim’, que, a sus casi 90 años, subía contenido del juego de Bethesda a YouTube.

También historias como las personas mayores entrenando para torneos de deportes electrónicos, el jugador de 65 años que llevaba 15 años jugando a ‘Call of Duty World at War’ o el ‘abuelo de ‘Pokémon Go’ que jugaba con 45 teléfonos a la vez.

Imagen | Reddit

En Xataka | Game Boy: "el ladrillo" que luchó por convertirse en un fenómeno