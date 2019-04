Sony confirma que tendremos que esperar al menos 12 meses más para conocer la nueva PlayStation 5

A Sony se le nota muy entusiasmada con el tema de su próxima consola PlayStation 5, en caso de que ese sea su nombre. Hace unos días, y de forma sorpresiva, soltaron las primeras especificaciones oficiales, y hoy durante la presentación de resultados financieros, la compañía confirmó que su nueva consola no saldrá a la venta antes de abril de 2020.

Es decir, la idea de ver la PS5 este 2019 está completamente desechada, y ahora todo apunta a que 2020 será el año de la nueva generación de consolas.

Takashi Mochizuki, reportero de The Wall Street Journal, publicó los comentarios de un portavoz de Sony Interactive Entertainment (SIE), quien dio nuevos detalles de la próxima PlayStation, confirmando que no hay ninguna posibilidad de ver a la sucesora de la PlayStation 4 en las tiendas en ningún momento entre ahora y abril de 2020.

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console