SM2 Legacy era un mod de 'Call of Duty' hecho por fans y gratuito con potencial. Hasta que llegó Activision

'Call of Duty: Modern Warfare 2' es, para muchos, incluyendo el que escribe, uno de los mejores juegos de la franquicia hasta la fecha. Fue un shooter espectacular y, a día de hoy, se sigue recordando con cariño gracias a un gunplay buenísimo y unos mapas a la altura (Terminal, Rust, siempre en nuestros corazones). Sin embargo, mucho ha llovido desde entonces y, actualmente, la saga no pasa por su mejor momento. SM2 Legacy pretendía volver a darle a los jugadores la posibilidad de jugar a la antigua usanza, pero Activison Blizzard lo ha terminado cerrado.

SM2 Legacy era volver (bien) al pasado. La comunidad está algo disgustada con la franquicia, con 'Warzone 2.0' y su coqueteo con el pay-to-win. Por eso no es extraño que salgan proyectos de terceros con el fin de devolver a los jugadores un título tan querido como el mencionado anteriormente. Uno de ellos era SM2 Legacy, un mod gratuito hecho por fans que pretendía coger lo mejor del 'Modern Warfare 2', actualizarlo con más funciones y ofrecerlo para tener una experiencia shooter de la vieja escuela.

'Call of Duty' over 9000. Como decíamos, SM2 era un mod de 'Call of Duty' basado en el motor de 'Call of Duty: Modern Warfare 2' (aunque luego pasó al motor de 'Modern Warfare Remastered'). La idea del equipo de desarrollo, X Labs, era coger lo mejor de 'Modern Warfare 2', aderezarlo con más armas y mapas y ofrecérselo a los jugadores. La idea del equipo era ofrecer más de 100 armas de lanzamiento e implementar más de 40 mapas.

A esto se le iba a sumar el sistema de rachas de 'Modern Warfare 3', chat de voz, un hueco para armas cuerpo a cuerpo y un rediseño del HUD y los menús. Entre algunas de las cosas destacadas estaban la posibilidad de ampliar el campo de visión, algo que para algunos jugadores es imprescindible de cara a controlar mejor nuestro entorno y controlar mejor el retroceso de las armas.

El fin. Que Activision ha decidido ponerle punto y final. Según detallan los propios desarrolladores en su cuenta de Twitter, "hoy, un miembro del equipo recibió una carta de cese y desistimiento en nombre de Activision Publishing en relación con el proyecto SM². Cumpliremos con esta orden y cerraremos todas las operaciones de forma permanente. Gracias a todos por su apoyo durante los últimos 2 años".

El motivo no está claro. Si fuese un mod nuevo quizá sí tendría más sentido que esta noticia llegue ahora, pero no. SM2 llevaba dos años disponible y los creadores especializados en la franquicia han estado generado contenido sobre el mismo desde hace tiempo. No obstante, lo cierto es que Activision está en pleno derecho de hacer esto, al fin y al cabo los assets del juego son suyos. Además de este mod, los desarrolladores también van a cerrar BOIII, otro mod gratuito que era bastante popular. Y no son los únicos. Plutonium Project también tiene mods del juego en línea y hasta los propios desarrolladores han mostrado preocupación (con algo de humor) sobre este asunto.

Los mods son... complejos. La situación de los mods siempre ha sido objeto de debate. Los mods son parte de la experiencia de jugar en PC, con compañías como Steam o Bethesda fomentando que se hagan y distribuyan a través de plataformas oficiales. Otra situación distinta es la que hoy nos ocupa, en tanto que es coger los archivos de un juego y usarlos para crear otro título distinto. Con todo, hay juegos que nacieron como un mod de un título mayor, como 'Auto Chess', que viene de 'DOTA 2'; o 'Team Fortress', que era un mod de 'Quake'. Es igual de complejo que los emuladores, que recientemente han vuelto a estar en el punto de mira.

