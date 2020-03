Un servidor de Minecraft a nivel nacional: el plan de Polonia para que los jóvenes se queden en casa durante la cuarentena

España no es el único país que se encuentra en cuarentena por el coronavirus. Hace tres días, el Primer Ministro polaco anunciaba el "estado de pandemia" en Polonia y una cuarenta obligatoria de 14 días (y una sanción de más de 6.000 euros para el que se la salte). La cuarentena es dura y puede llegar a ser aburrida, así que para echarle una mano a los más jóvenes, el Ministerio de Digitalización polaco ha llevado a cabo una iniciativa de lo más peculiar: un servidor de Minecraft a nivel nacional.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Grarantananna (de "gra", juego en polaco, y "kwarantanna", cuarentena en polaco). La idea es que todas las personas que quieran puedan acceder al juego y dejar volar su imaginación para hacer construcciones. Para darle más interés, el programa ha activado una especie de concurso que durará hasta el 30 de marzo y por el cual se premiará a a los usuarios más creativos.

Tu propia parcela de 60x60 cubos

Por lo que podemos leer en la web del proyecto, el jugador no podrá acceder al ingente mundo abierto de Minecraft, sino que realmente accede a una parcela personal de 60x60 cubos. El juego está en modo creativo y permite usar cualquier material de forma ilimitada. Lo único que limita al jugador es la imaginación, el límite de 194 bloques hacia arriba y 62 bloques hacia abajo y unas normas.

Y es que el jugador puede construir lo que quiera, siempre y cuando no sea contenido "profano, ofensivo o ilegal", "contenido que viole los derechos de terceros, en particular los derechos personales" y "contenido sobre el cual el participante no tiene derechos de autor o derechos derivados en su totalidad". Dicho de otra forma, tiene que ser una creación propia. Al terminar la obra, el jugador deberá colocar un letrero con el texto "Trabajo completo" e informar al moderador a través de Discord. Solo así se podrá optar a la recompensa.

El lote de premios está valorado en 108 euros

¿Cuáles son las recompensas? Según la normativa de la iniciativa, cada participante seleccionado se llevará unos auriculares Razer Kraken Essential, un ratón Razr Deadhadder Essential y un teclado mecánico A4Tech Bloody B3370R RGB, todo ello valorado en 108 euros.

El juego se desarrollará en la versión 1.15.2 de Minecraft, que es la más reciente. El servidor lo gestiona la Asociación Neverlight, que es una asociación polaca de Esports y una publicadora de juegos de mesa. Dicho servidor es capaz de alojar a mil personas a la vez. Sobra decir que es estrictamente necesario tener una copia original del juego para poder acceder.

No es la única iniciativa dentro del proyecto Grarantananna, ya que el ministerio polaco también ha añadido juegos educativos, sesiones de juegos de rol en línea, cuestionarios históricos y acertijos, todo ello con el objetivo de ayudar a que los jóvenes se queden en casa. Para los jugadores de Minecraft que busquen una experiencia nueva, en este artículo repasamos 23 mapas originales a los que cualquier persona puede acceder para jugar en diferentes modos o inspirarse para hacer sus propias construcciones.

Vía | Gamespot