Según Cyanogen, Nintendo se acercó a Android en el desarrollo de Switch: decidieron no echarles una mano

Desde el primero momento que Nintendo Switch apareció en escena y se dijo que lo que había dentro era hardware Nvidia, muchos pensamos en que el sistema operativo elegido - o la base del mismo - tendría que ver con Android. La realidad es que no fue así, se dice que está basado en FreeBSD, pero que bien podría haber contado con el sistema operativo de Google.

Si le hacemos caso a la gente de Cyanogen, Nintendo lo contempló. Es el anterior CEO de la famosa compañía experta en Android, Kirt McMaster, el que se despacha a gusto en redes sociales, comentando que ‘la Gran N’ estuvo buscando su ayuda en el pasado: la intención era montar una consola portátil.

McMaster cuenta que fue en los comienzos de Cyanogen cuando Nintendo se aproximó, y aunque no se habla en ningún momento de Switch, era lo que se encontraba en desarrollo en aquellos momentos. En Cyanogen animaron a Nintendo a seguir este camino, pero por lo visto, no llegó a buen puerto.

@romainguy @dnaltews @rebelleader Was under consideration. Switch is mostly custom kernel. They used bits of android.