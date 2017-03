Nintendo va a duplicar la producción de Switch: en cada una seguirá habiendo un Nvidia Tegra X1 sin personalizar

Switch es un gadget deseado y reconocido en poco tiempo, algo normal viniendo de Nintendo, y como es habitual en sus creaciones, lo importante está en su esencia. Mejor dicho, en la capacidad que tienen de hacer magia con un software medianamente sencillo, y si nos ponemos exigentes, podríamos decir que antiguo.

A los que nos gusta saber más, nos encanta cuando una empresa especializada en abrir aparatos nos los enseña por dentro, este es el caso de Tech Insights, que no se limita a abrirla y pasa a enseñarnos sus entrañas, a nivel de circuitería y chips.

Lo que es obvio y conocido es que dentro de Nintendo Switch nos íbamos a encontrar al chipset Tegra X1, concebido con la anterior generación de tecnología de Nvidia, mejor conocido como Maxwell. Os recordamos que lo que tiene calentito ahora Nvidia es Pascal, la arquitectura en la que sustentan su nueva generación de productos, capitaneados por las gráficas GTX10.

Vale, un Nvidia Tegra X1 con el que se pueden hacer maravillas como el nuevo Zelda, pero que realmente es un sistema ideado para gadgets portátiles, por su especial control del consumo energético. Pero no es su único destino, ya vimos que la propia Nvidia lo ha utilizado como hardware principal en su Shield TV.

Tegra X1 sin retoques

Lo que se había estado debatiendo todo este tiempo es que Nintendo podría haber trabajado con Nvidia en una versión personalizada de ese hardware, pero este tipo de documentos nos prueban que no es así: lo que hay dentro es un Nvidia Tegra X1 normal y corriente, sin optimización o personalización.

No nos equivoquemos, Switch está concebida como una portátil que se puede conectar a la tele, no es una sobremesa pura y dura

Si nos vamos a la web oficial, queda recogido en el apartado de “plataformas móviles”, donde aparece aparece junto a Tegra 4 y Tegra K1.

Los datos más relevantes a conocer son que su GPU lleva 256 núcleos CUDA y que su procesador es un T210. Algo que parece ideal para superar a consolas de anterior generación, y para montar una portátil, pero obviamente tiene poco que hacer ante PS4 o Xbox One. Nintendo tiene que poner el resto, como es habitual.

No me quiero meter en terrenos que no controlo demasiado, pero sí me gustaría comentar que en la historia de Nintendo siempre ha habido consolas rentables, con hardware especial pero sencillo, con la intención de que desde el primer momento sean equipos rentables para el productor.

Ya sabéis que Microsoft o Sony no tienen tanto problema en utilizar tecnología que cuesta algo más, y esperar un poco en el ciclo de vida para que sus consolas comiencen a ser rentables económicamente.

Si tenéis curiosidad en conocer más sobre el interior de la consola y sus añadidos, os recomiendo que os paséis por la web de Tech Insights, allí está la galería completa de imágenes.

Duplicando producción

Se estima que las ventas de Switch deberían estar cercanas a 2,5 millones de unidades

Nos cuentan en WSJ : la compañía japonesa plantea fabricar 16 millones de consolas, o más, en su próximo año fiscal que comienza el 1 de abril. La previsión inicial era crear 8 millones entre esa fecha y marzo del año 2018.

Nintendo no da demasiados datos concretos, pero sí sabemos que es la consola de la casa que mejor ha arrancado en Estados Unidos, también en países como Francia o España.