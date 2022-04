'Rainbow Six Mobile' es oficial: el popular shooter táctico de Ubisoft llegará a iOS y Android

Uno de los juegos multijugador más populares de Ubisoft es, sin lugar a dudas, 'Rainbow Six: Siege'. Es un título que, hasta la fecha, no había salido de las consolas y el PC, pero ahora Ubisoft ha anunciado que, finalmente, dará el salto a una de las plataformas más usadas del mundo: el móvil.

Efectivamente, 'Rainbow Six Mobile' es oficial. Tras el éxito cosechado por las versiones móviles de juegos populares, como 'Call of Duty' y 'PUBG', Ubisoft ha decidido apostar por llevar esta IP a iOS y Android. Eso sí, todavía no hay fecha de lanzamiento más allá de un humilde "2022".

'Rainbow Six' se pasa al móvil

'Rainbow Six Mobile' ha sido diseñado desde cero pensando en la jugabilidad móvil. La interfaz se ha adaptado para permitir que, mediante pulsaciones, podamos apuntar, disparar, movernos y lanzar las habilidades de cada agente. Porque sí, evidentemente tendremos un elenco variado de agentes y mapas disponibles.

El núcleo del juego será similar al de la versión original. De esa forma, tendremos partidas multijugador de cinco contra cinco en las que alternaremos entre atacantes y defensores en varias rondas. También estarán disponibles los modos "Asegurar la zona" y "Bomba".

Ubisoft ha deslizado que podremos elegir entre los "agentes de 'Rainbow Six más populares" (no se mencionan cuáles, pero sabemos que estarán Jäger, Valkyrie, Twitch, Sledge e Hiaba como mínimo) y jugar en mapas populares, como "Banco" y "Frontera".

Cada agente tendrá sus habilidades únicas, armas principales, secundarias y gadgets de diferente tipo. Todos los operadores y armas se podrán personalizar para que cada jugador lo adapte a su modo de juego. Habrá que ver cómo rinde y se comporta cuando se lance, pero para eso habrá que esperar.