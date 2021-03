Ya puedes descargar los nueve juegos que Sony regala para PS4 y PS5: si los reclamas te los quedarás para siempre

Hace unos días Sony anunció que, con motivo de la iniciativa Play at Home, iba a regalar nada más y nada menos que diez juegos: nueve indies y un triple A de la talla de 'Horizon: Zero Dawn'. Para conseguir el juego de Guerrilla Games todavía habrá que esperar un poco, pero los nueve juegos indies ya se pueden añadir a la biblioteca y descargar en nuestras consolas.

A continuación listaremos y enlazaremos todos los juegos que ya se pueden descargar, no sin antes destacar dos aspectos. El primero es que no hace falta tener una suscripción a PS Plus para poder añadirlos a nuestra cuenta. El segundo es que si los reclamas ahora te los quedarás para siempre. No son como los juegos de PS Plus, que dejan de estar disponibles si no renuevas la suscripción.

Descarga ya los juegos que regala Sony

Como indicábamos anteriormente, los juegos que ya podemos descargar son los nueve indies. Estarán disponibles desde hoy, 26 de marzo, hasta el próximo 23 de abril. 'Horizon Zero Dawn', por su parte, se podrá reclamar desde el próximo 19 de abril hasta el 14 de mayo. A continuación tienes la lista de indies completa:

Todos los juegos se pueden jugar en PS4 y PS5. Evidentemente, aquellos marcados con "para PS VR" requieren de las gafas de realidad virtual de Sony. En ese sentido, conviene recordar que Sony está trabajando en unas gafas para PlayStation 5 de las cuales, por ahora, solo sabemos que existen y que tendrán unos mandos de lo más peculiares.

Recientemente, Sony ha regalado 'Ratchet y Clank', del que se espera un nuevo título bautizado como 'Ratchet y Clank: Una Dimensión Aparte' (que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ya se puede reservar en la web de Sony) y 'Uncharted: The Nathan Drake Collection'. Desde Sony prometen más juegos en el futuro, así que tocará estar atentos.