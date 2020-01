'Pokémon Go' no estaba muerto, está batiendo récord de ingresos: casi 900 millones de dólares estimados en 2019, superando el año de su debut

Si piensas que el éxito de 'Pokémon GO' fue flor de un día y que tras el atractivo de la curiosidad inicial la popularidad del juego se iría disipando, replantéatelo. Nada más lejos de la realidad, como demuestran sus nuevas cifras: 'Pokémon GO', el juego para móviles de realidad aumentada y caza de monstruos de bolsillo ha tenido beneficios de 894 millones de dólares en 2019. Es el mejor año para el juego de Niantic desde que vio la luz en 2016, donde ganó 832 millones.

Aunque siempre ha tenido cifras indiscutiblemente altas si se le compara con otras apps para móvil, es obvio que sufrió un bache en su segundo año, tal y como estima Sensortower en un informe sobre la carrera financiera del juego. En 2017, los ingresos bajaron a 589 millones de dólares, aunque rápidamente se recuperó para alcanzar unos 816 millones casi comparables a los de su primer año.

Según los analistas, la mejora a partir de 2018 se puede haber debido a la mejora de los contenidos y la introducción de eventos en el mundo real. Pero el record en 2019 podría deberse a la llegada en pleno verano de los míticos antagonistas del juego, el Team Rocket, lo que generó ingresos de 116 millones en agosto y 126 millones de dólares en septiembre. Lejos, sin embargo, de los primeros meses de su aparición, donde superó los 250 millones de dólares en un solo mes.

Cifras para cazar monstruos

Entre otras cifras que destaca Sensortower está la preferencia de los usuarios por Android, donde se generan la mayoría de sus ingresos, con un 54% del total. O los 55 millones de nuevas instalaciones de la app en 2019, con mayoría estadounidense, seguida por Brasil e India. El beneficio medio que aporta cada descarga es de 5'70 dólares. Aunque la descarga en sí es gratuita, el juego presenta mejoras si se invierte en él con las Pokémonedas, necesarias para, por ejemplo, comprar Poké Balls.

'Pokémon GO' es el quinto juego para móviles que más dinero ha ganado en 2019. En el número 1 de esa clasificación está 'Honor of Kings', con 1'5 mil millones de dólares de beneficios. Donde sí lidera 'Pokémon GO' es en la categoría de juegos basados en localizaciones reales, seguido a mucha distancia por 'Dragon Quest Walk', con 201 millones de dólares de ingresos. Cabe apuntar, eso sí, que el juego de Square Enix ha alcanzado esas cifras apareciendo hace cuatro meses solo en Japón.