PlayStation ha pedido que se destruya todo el merchandising de Gaming Heads. Ahora sus figuras pueden ser un tesoro

En el mundo de los videojuegos encontramos franquicias cuyos productos comerciales van más allá de la consola. El merchandising es uno de los ejemplos más claros de esta realidad. Así que tenemos a nuestra disposición un amplio abanico de figuras, pósteres y otros elementos que podemos adquirir para sumergirnos aún más en nuestro título favorito.

Una práctica común por estos tiempos es que las compañías que tienen los derechos de las franquicias se asocien con actores externos para que puedan ofrecer merchandising bajo licencia. Una de estas asociaciones parece haber, literalmente, colapsado en las últimas horas. Gaming Heads, un histórico socio de Sony, ha anunciado que destruirá todo su inventario.

Gaming Heads dice que destruirá el inventario de Sony

En una publicación en X (Twitter), la compañía con sede en Hong Kong ha dicho que Sony le ha pedido destruir todo su inventario relacionado a PlayStation. El movimiento, aseguran, incluye la figura de Ellie de ‘The Last of Us Part II’, el busto de Kratos de ‘God of War’, entre otros, y de artículos que todavía no han sido lanzados.

Muchos de estos elementos, como sabemos, se venden por pedido. Desafortunadamente, Gaming Heads también tiene un mensaje para todos aquellos que estaban esperando para recibir alguno de sus productos relacionados a PlayStation. “Esto también incluye la destrucción de artículos por los que has pagado y estás esperando”, han dicho en su publicación.

Como señalan nuestros compañeros de 3D Juegos, desde Gaming Heads delegan toda la responsabilidad de este escenario a Sony. Incluso señalan que la firma detrás de PlayStation ya ha recibido regalías por los productos pedios. En este sentido, animan a los clientes afectados a comunicarse directamente con los nipones por cuestiones relacionadas a “pagos, reembolsos, etc.”.

De momento, Sony no ha hecho declaraciones al respecto, por lo que en estos momentos reina la incertidumbre. Muchos jugadores no saben si recuperarán el dinero de los productos que habían encargado y que ahora, técnicamente, no recibirán. Todos aquellos que sí los recibieron puede tener en su poder elementos de colección mucho más deseados.

Imágenes: Gaming Heads

En Xataka: El CEO de PlayStation se marcha. La pregunta ahora es si Sony puede generar sin él otro éxito como PlayStation 5