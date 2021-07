'New World', el MMORPG de Amazon, comienza su andadura: cómo probar la beta y hasta cuándo estará disponible

Amazon Games no ha empezado demasiado bien en lo que a juegos propios se refiere. 'Crucible' acabó muy mal (salió de la beta con tantos fallos y errores que volvió a la beta y luego fue cancelado), pero afortunadamente no era el lanzamiento más importante que Amazon tenía entre manos. Es 'New World', su ambicioso MMORPG.

'New World' viene a competir en un nicho ampliamente dominado por 'World of Warcraft' y al que próximamente llegarán muchos otros competidores, como 'Lost Ark' (publicado por Amazon) y 'Ashes of Creation', entre otros. Sea como fuere, lo que es seguro es que el juego saldrá el 31 de agosto, pero desde hoy se puede acceder a la beta. Esto es todo lo que sabemos sobre ella.

Cómo acceder a la beta de New World

Lo primero que cabe destacar es que es una beta cerrada, no abierta. Eso significa que acceder a ella no es tan sencillo como descargar el juego y jugar. Para poder jugar a la beta cerrada de 'New World' podemos hacer varias cosas:

1. Reservar el juego a través de Amazon. Hay dos ediciones, Estándar (39,99 euros) y Deluxe (49,99 euros). En ambos casos recibiremos una clave de Steam y el acceso a la beta en 48 horas.

2. Reservar el juego en Steam. Las mismas dos ediciones, Estándar (39,99 euros) y Deluxe (49,99 euros), pero con acceso inmediato a la beta.

3. Probar suerte en la web del juego. Allí nos podemos apuntar con nuestra cuenta de Amazon y, si hay suerte, nos enviarán la invitación. Los invitados se seleccionarán de forma aleatoria.

Horarios, contenido, regiones y más

Ahora que ya sabemos cómo acceder a la beta, vamos a repasar todo lo relación con los horarios, la duración, el contenido disponible y qué pasará cuando se lance el juego el próximo 31 de agosto.

La beta de New World comienza hoy, 20 de julio, a las 18:30 hora peninsular española. Terminará el 3 de agosto a las 8:59 y entonces tocará esperar. Hay servidores en Norteamérica, Europa, Australia y Brasil. Los jugadores de la alfa no podrán pasar su progreso a la beta y, de la misma forma, el progreso de la beta no se podrá pasar a la versión final del juego.

Por otro lado, tal y como recogen en 3DJuegosPC, el juego ha pasado a tener un enfoque más clásico y menos enfocado al PvP. La ciudad inicial será Windsward y tendremos campos de batalla de diez jugadores contra diez jugadores y mazmorras.