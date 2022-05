Modding hecho arte: este mando de juguete de Fisher Price es ahora un mando de la Xbox

Los artistas del modding no solo aprovechan todo tipo de ideas para reconvertir PCs y consolas: también reutilizan mandos de videojuegos para adaptarlos a los nuevos tiempos.

Es lo que ha hecho un usuario que ha publicado en Twitter fotos y vídeos de su última creación: un mando de juguete de Fisher Price que de repente es un mando funcional para la Xbox.

Dylan Beck, más conocido por su alias en Twitter, Rudeism, mostraba su logro indicando que no solo ha hecho que ese mando de juguete sea un mando totalmente funcional para las Xbox, sino que además, "sigue haciendo los horribles sonidos que hacía originalmente".

Esos sonidos aparecían por ejemplo al jugar al 'Tony Hawk Pro Skater', pero Rudeism mostraba además una pequeña demo en la que se veía como el mando se podía usar sin problemas con juegos como 'Elden Ring':

here's the Fisher Price Xbox controller in action!



let me know what games you'd like to see me play with it



and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI