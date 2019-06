Desde perder dinero con las LAN Party hasta premios de 10.000 euros: así es la vida del Modder de PC profesional

"El modding es una forma de pensar, de hacer cosas. No te valen como están y las cambias". Así describe esta profesión DeKa Modder, un creador que comparte sus proyectos por internet y al que hemos visitado para que nos explique todo lo que ha cambiado en este mundillo desde los tiempos de las 'LAN parties'.

"Antes me dedicaba al diseño y la publicidad estática. Pero me quemé mucho y lo dejé", nos cuenta. ¿Cómo surgió la oportunidad de dedicarse al modding? "Hace cinco años que me dedico de manera profesional. El inicio fue en una Gipuzkoa Encounter. Me fui con el PC, una locura. Me enteré que había competición de modding, lo presenté y la gané. Allí fue cuando me dieron el primer contacto".

"La gente no me conocía pero empezó a ver las cosas que iba llevando y el feedback que recibía era bueno". Con el tiempo DeKa fue ganando concursos pero como nos cuenta, lo que le animó a proseguir y seguir apostando por el mundo del modding era que "estaba haciendo lo que me gustaba".

DeKa Modder, ordenadores de diseño exclusivos

"El modding es como el tunning para los coches pero para PC". La descripción es sencilla, pero los resultados son sorprendentes. En nuestra visita a su taller de Sabadell, DeKa nos enseña uno de sus últimos proyectos, el Zandalari Mod. Un PC modificado inspirado en la arquitectura Troll del universo 'World of Warcraft'. Una obra minuciosamente creada para incorporar detalles y elementos del videojuego. Una construcción que además refleja muy bien la filosofía de DeKa, ya que además de añadir todo tipo de secretos, también ha sido elaborada siguiendo los consejos de su comunidad de seguidores.

"Cada proyecto es distinto, cada uno es peculiar." DeKa se dedica a crear modificaciones de PCs para marcas o empresas, pero al final su toque personal siempre queda marcado. "Tienes una serie de indicaciones, pero el mod tiene que estar basado en una idea". En su caso "normalmente están centrados en el gusto personal, alrededor de un objeto o boceto previo.".

"No me gusta lo fabricado en serie. Trato de diferenciarme de alguna forma, lo personalizo a mi aire. Tu lo ves y dices "qué guapo", pero aquel que conoce el juego recibe un plus, porque lo identifica, ve detalle extra. Eso es lo bonito de las personalizaciones, porque conviertes un PC en algo más".

"Todos los proyectos tienen su factor de novedad, ahí está el desafío. Tienes que investigar, encontrar cuáles son los componentes que mejor te pueden servir y buscarte la vida, esa es la parte bonita del modding". Los PCs de DeKa suelen estar creados alrededor de temáticas de videojuegos o películas y cuando echamos un vistazo a su taller entendemos perfectamente la idea.

Sus creaciones no son PCs con LEDs por todas partes. El modding que nos da a conocer DeKa trata de convertir los ordenadores en pequeños tributos. Sea a videojuegos como el WoW o el 'Assassins Creed', a un personaje tan querido como los Minions o a una serie tan mítica como Dragon Ball.

En la mesa central del taller de DeKa se encuentra el Zandalari Mod, un PC que posteriormente se sorteó y ha acabado en manos de un fan de 'World of Warcraft'. Estamos ante un proyecto con muchísimas horas de trabajo detrás y que ha contado con multitud de ayuda. Por un lado el talento de DeKa, por otro el apoyo de marcas como Enermax, Intel, Nvidia o la propia Blizzard. Y finalmente con el impulso de la comunidad.

La cantidad de detalles del Zandalari Mod es impresionante. No solo el acabado final, también la asombrosa fidelidad al juego original que podemos encontrar en elementos como la máscara modelada, las runas o el color LED de los ojos.

Para muestra está el humo que se encuentra en la base del totem, un detalle que podría pasar desapercibido pero que en la máquina se encuentra implantada gracias al uso de un pequeño incienso. Como decimos, el nivel de detalles es enorme y lo más importante es la pasión por intentar replicar al máximo detalle la estética original.

Cuando habla de la comunidad, DeKa se refiere al apoyo que cuenta a través de las redes sociales. Y no hablamos únicamente de seguidores que dan 'like' a sus obras. Sino ayuda a la hora de crear el propio mod. Y es que algunas partes han sido ideadas o modeladas por los usuarios, como por ejemplo la máscara del LOA Bwonsamdi, de Saúl González, quien envío el fichero modelado y DeKa simplemente tuvo que imprimirlo en 3D.

Terminando el exterior de #dkzandalarimod, mañana os lo enseñaré terminado!

Retraso el directo de hoy a mañana y os dejo un spoiler, la mascara de Bwonsamdi que modeló el subscriptor Saul para el mod (https://t.co/1VQHoepDaS)



Que os parece el resultado? pic.twitter.com/uIzNOxaOfM — DeKa (@dekamodder) 6 de febrero de 2019

"El Zandalari Mod lo he hecho en directo, en streaming con la comunidad donde he ido recibiendo ideas. Algunas realmente buenas con las que he aprendido yo también".

Su referente en el mundo del modding es Bill Owen, "un reconocido modder norteamericano que no solo crea bonitos proyectos, también los comparte con la comunidad y ayuda a aquellos que quieran iniciarse. Él me inspiró y yo intento hacer lo mismo".

Youtube, redes sociales y eventos: así ha cambiado el rol del modder

Trabajo de modding durante la Mollerussa LAN Party de 2016. Imagen de DeKa Modder

Corrían los años 90 y modificar un PC era prueba y error. "No había internet y algunos errores eran muy complicados de solucionar si no sabías lo que tocabas. Nuestras LAN Party en Argentina las hacíamos con los colegas".

Hoy en día la situación es muy diferente. En su momento se llegaron a pagar 10.000 euros en competiciones dentro de las LAN parties, pero ahora los premios son menores. "El mundo del modding es complicado, de todos aquellos que se dedican pocos podrán hacerlo a nivel profesional".

"Para mi ser modder implica recortes en otros sitios, pero vivo tranquilo, disfruto y tengo menos estrés". Una manera de enfocar su trabajo que vuelve a reincidir en la idea de disfrutar de las creaciones y no intentar crear proyectos "sin alma". "Mi primer consejo si quieres dedicarte al modding es que no lo hagas por dinero. Crea cosas impresionantes y luego ya vendrá. Si quieres crear algo bonito, hazlo para ti, busca el desafío en lo que más te llame la atención, en lo que te apetezca y que cuando esté finalizado te sientas representado".

"Hoy en día la gente está metiendo RGB a saco y aquello termina siendo un árbol de navidad. Hay que buscar efectos de luz pero en zonas concretas, con el color de aquello que quieras representar. Cosas comunes como el saneado de cables es muy importante."

A nivel profesional, DeKa prefiere centrarse en marcas que quieran maquillar o mejorar los ordenadores. Empresas "con un presupuesto suficiente elevado para hacer cosas como estas, como Nvidia, Kingston o Asus". Este tipo de proyectos requiere de una gran cantidad de trabajo y pese a que la visibilidad ganada es enorme, es difícil para una marca pequeña poder rentabilizarlo.

Atrás queda la época donde las LAN parties eran parte vital del modding. "Están bastante descartadas lamentablemente", nos explica DeKa. A nivel comercial y profesional "todo se mueve en eventos y redes sociales, con muchas competiciones y sorteos".

DeKa durante la entrega del Premio Cooler Master en la ESL Expo de Barcelona.

Pese a que la mayoría de marcas utilizan el modding para ganar visibilidad, esta profesión también ha colaborado en otra vertiente. "El modding ha influenciado a las propias empresas a sacar productos adaptados. Si por ejemplo se modificaba un teclado para partirlo en dos, después una marca decía; pues vamos a hacerlo. El modding ha servido también para ver qué pedía la gente".

Un minucioso trabajo de creación y documentación

El taller de DeKa está totalmente orientado al modding y se divide en varias zonas. Por un lado tenemos su setup de trabajo, con tres monitores conectados a uno de sus PCs modificados, el DestinyMod basado en 'Destiny 2'. Un proyecto muy ambicioso con más de 80 horas de CAD detrás y 40 días de impresión 3D.

En el centro nos encontramos con la mesa donde ensambla y coloca las distintas piezas, mientras que cerca de la entrada se encuentran varias impresiones 3D y herramientas para elaborar los componentes necesarios.

DeKa posee una elevada cantidad de herramientas, lógico teniendo en cuenta su trabajo. Pero lo que más llama la atención es su excelente nivel de documentación. Desde su página web se pueden consultar todos sus proyectos, con el proceso detallado paso a paso, fotografías de cada momento y una explicación minuciosa de todos los pormenores. Un material impagable para todos aquellos que quieran conocer cómo un PC puede llegar a tener un aspecto como el que DeKa logra fabricar.

Proceso de elaboración del MinionMod. Galería fotográfica de DeKa Modder

Uno de los ejemplos que podemos consultar es el MinionMod, un proyecto que se viralizó en redes y excedió la repercusión esperada. "El MinionMod fue una apuesta y apoyo de una marca que me esperó durante muchos meses. No hacía nada y al final se etiquetó e Instagram y arrasó. Fue un chasis antiguo, con mucha reestructuración. Pero los minions arrasan, lo que es positivo y negativo, porque también hay gente que los odia. Todavía hoy me llegan mensajes de esa guerra".

DeKa acostumbra a vender sus creaciones o sortearlas, aunque en su casa también podemos encontrar algunos proyectos personales. Como si se tratase de un pequeño museo, tanto en el taller como en su casa tenemos algunos PCs modificados con un toque único.

Por ejemplo, en su televisor se encuentra el Mini Powa DKpc, un PC para ver cine en 4K con Plex, con audio 5.1 y con una pintura artística realizada sobre agua.

Otro proyecto que encontramos en su salón es el PC 'Medieval Chess'. "De un chasis bastante soso y difícil, hicimos un tablero con un castillo y un dragón por debajo. El coste de este PC se eleva muchísimo debido al hardware, ya que hay componentes muy caros." Sin embargo esta no siempre debe ser la idea. "El modding no está hecho para hardware caro, puede ser también sencillo".

Resultado final del PC Medieval Chess, by DeKa Modder

"Me gustaría trabajar más con la comunidad, hacer más cosas con ellos. Proyectos más locos". DeKa nos habla de su canal de Youtube y los streaming por Discord. Y es que para DeKa, el modding es crear y modificar proyectos que inspiren, que permitan conocer cómo funciona un ordenador y que al final se tenga un PC con identidad propia, con personalidad y que evoque ideas y recuerdos. "El modding en PC es un ordenador al que por necesidad o placer lo modificamos hasta que nos represente de algún modo".

Salimos del taller con la sensación de haber conocido un artista de la electrónica, un modder que utiliza los elementos que tiene a su alcance para crear proyectos curiosos y llamativos, pero también con un toque especial y personal. Sea para rememorar un videojuego o para explorar los límites de los distintos chasis. "No es lo mismo comprarlo hecho que hacerlo uno mismo, cualquiera puede pagar para que le mejoren el coche o el PC pero al modder le interesa hacerlo él mismo, disfruta del proceso tanto o más que del resultado final".

Porque al final después de conocer lo que hay detrás de estos trabajos es cuando mejor se entiende el mensaje que DeKa nos deja escrito en sus redes: "De serie, solo tiene valor material. Cuando aplicas modding, su valor se transforma en algo personal y único".