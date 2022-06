Cómo una nueva tecnología está permitiendo actualizar los gráficos de un videojuego de hace 20 años

El trazado de rayos ha demostrado sobradamente su capacidad para aportar mayor fotorrealismo a diversos videojuegos, pero hay una tecnología que va incluso va ma´s allá. Se llama 'Path Tracing' es una especie de 'Trazado de rayos supervitaminado'.

Un ingeniero de AMD llamado Dihara Wijetunga ha querido demostrar su impacto en un videojuego, pero no en uno cualquiera. Su idea ha sido crear 'Wolf PT', una versión del mítico 'Return to Castle Wolfenstein' que usa esa tecnología y que gracias a ella ofrece una fidelidad en el tratamiento de luces y sombras realmente fantástico.

'Return to Castle Wolfenstein' ya era un título espectacular cuando se lanzó en 2001. Desarrollado por id Software con el motor Id Tech 3 y publicado por Activision, este ingeniero quería llevar esas escenas aún más allá gracias al 'Path Tracing' o 'trazado de rutas'.

Con el trazado de rayos, esos rayos se envían a una escena desde un visor virtual. Tan pronto como estos golpean un objeto sólido, se envían más rayos en la dirección de cada fuente de luz en la escena, a lo que sigue el cálculo de intensidad o los reflejos.

Con el trazado de rutas se envían cientos o incluso miles de rayos a la escena para calcular cada píxel, pero esos rayos se trazan "a lo largo" de la escena, sin importar cuántas veces reboten. Eso implica un esfuerzo de cálculo mucho mayor que el que ya requiere de por sí el trazado de rayos.

I'm so excited to announce my newest project,

Wolf PT: A real-time path tracer for Return to Castle Wolfenstein.



Based on iortcw with a custom DX12 backend. It's still very early in development, so here's a few comparison shots. Expect more soon! pic.twitter.com/QdC7S0xCeF