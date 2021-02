Microsoft xCloud para web está a punto de llegar: aparecen imágenes del servici antes de su lanzamiento en primavera

En octubre de 2020 supimos que Microsoft estaba preparando una versión web de su servicio de streaming de videojuegos. Project xCloud permite jugar a videojuegos sin tener una consola potente y prácticamente con cualquier teléfono móvil, ordenador o TV inteligente. Ahora bien, para ello requiere una app o, en su defecto, una versión web. La versión web está a nada de llegar.

Según ha podido averiguar The Verge, xCloud de Microsoft ya se está probando en navegadores para llegar dentro de poco a los usuarios en forma de beta pública. Microsoft prometió en su momento la llegada de xCloud a navegadores para primavera de este año, por lo que no sería nada extraño verlo debutar dentro de las próximas semanas.

Microsoft xCloud en navegador. Vía The Verge.

Según podemos apreciar en las capturas, la versión web de xCloud de Microsoft muestra una pantalla de inicio con recomendaciones de videojuegos o la opción de reanudar uno ya jugado. El catálogo de videojuegos disponibles es el catálogo de videojuegos de Xox Game Pass Ultimate.

Uno de los límites existentes actualmente con la versión web de xCloud es el navegador que se puede utilizar. Al parecer, es compatible con navegadores basados en Chromium como Microsoft Edge o Google Chrome. Por lo tanto, no se puede utilizar de momento en Safari de Apple por ejemplo.

Una versión pensada para usuarios de Apple

Mediante la versión web el servicio puede ser utilizado también por usuarios de iPhone y iPad, donde Apple no permite este tipo de apps ser instaladas. Esta estrategia es la que también ha seguido Google con Stadia y Amazon con Luna.

Microsoft xCloud en navegador. Vía The Verge.

La posición de Apple con respecto a este tipo de servicios es que no puede controlar el contenido que los usuarios descargan y juegan en el dispositivo. Es decir, no puede controlar que el contenido es adecuado como si lo hacen si son juegos de la App Store. Su proposición es que tanto Microsoft como Google u otras empresas envíen estos juegos a la App Store por separado. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Dado que estos servicios no requieren de grandes consumos de recursos, se puede acceder a ellos mediante un navegador, donde Apple deja de tener el control.

Vía | The Verge