Microsoft quiere reinar en PC con una versión de Xbox Game Pass de 100 juegos y un precio competitivo

Tras el auge de Netflix muchos coquetearon con la idea de ver algo similar en videojuegos y tras el sinsabor de Stadia, con una promesa que parece quedarse a medio camino, el terreno sigue libre. La idea Xbox Games pass traía la mitad del concepto, pero de una forma tan seductora que era casi irresistible. Ahora, Microsoft ha confirmado su llegada al PC con más de 100 juegos y un precio competitivo final de 9’99 euros, según el anuncio oficial en el E3 2019, aunque en la web aparece un precio de 3'99 euros.

Desde hace meses era posible hacerse con una versión reducida del Xbox Games Pass en PC que permitía jugar a todos los exclusivos de Microsoft gracias al ecosistema de Windows 10, dejando de lado el resto de sistemas operativos. Sin embargo, a excepción de un par de juegos extra, la oferta estaba extremadamente reducida.

Con exclusivos de lanzamiento

Aparte del precio oficial, no hay mucha mayor información acerca de qué traerá el Xbox Games Pass en PC, de hecho es probable que ni siquiera ese sea su nombre oficial ya que el apelativo de la consola no aportaría nada al producto. Por el momento, la lista oficial que se conoce es de apenas 10 juegos, con algunas novedades muy atractivas:

'Halo: The Master Chief Collection'

'Forza Horizon 4'

'Hello Neighbor'

'Hellblade: Senua's Sacrifice'

'Gears 5'

'Sea of Thieves'

'State of Decay 2'

'Ori and the Will of the Wisps'

'We Happy Few'

'ARK: Survival Evolved'

Imperator Rome

Footbal Manager 2019

Metro Exodus

Halo Reach

Prey

Wolfenstein II: The New Colosus

Rise of the Tomb Rider

Actualizaremos la lista conforme se vaya conociendo más al respecto, pero al menos hay dos juegos nuevos que podrán ser disfrutados por la comunidad en cuanto se lancen de manera oficial. ‘Con Gears 5’ y ‘Ori and The Will of the Wisps’ –dos de los exclusivos anunciados en 2018- Microsoft confirmaría su apuesta por publicar sus juegos de lanzamiento para dar empaque al Game Pass tanto en PC como en Xbox.

El resto de la lista son juegos de la propia marca, algunos de estudios adquiridos el año pasado, como ‘We Happy Few’ (Compulsion) o ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’ (Ninja Theory), pero también de otras compañías ajenas que –en base a acuerdos como Microsoft- son los que deberían ayudar a engordar la lista hasta los 100 videojuegos.