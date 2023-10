Microsoft no se olvida de los videojuegos en los móviles: quiere ser "relevante en la plataforma más amplia"

Está claro que la prioridad principal de Microsoft es convertirse en la marca por excelencia vinculada a los videojuegos por excelencia. La Xbox o la compra de compañías como Bethesda o Activision son solo peldaños en busca de ese dominio absoluto. Lo ha vuelto a demostrar Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, con declaraciones en la última entrega de Official Xbox Podcast que demuestran la orientación de la compañía hacia los juegos móviles.

En él ha hablado del cada vez más exitoso mercado móvil. Ha resaltado que "hay que encontrar la manera de ser relevante en la plataforma más grande, que es la móvil". Ese podría ser uno de los motivos de la compra de Activision, muy dentro de ese tipo de plataformas con juegos como 'Call of Duty Mobile', que suma sus 500 millones de jugadores.

Spencer tiene muy claro que es una jugada de indiscutible necesidad: "no hay forma de trazar el futuro sin estar en la plataforma en la que juega la mayor parte del planeta", dijo. Es notable que compañías como UbiSoft, uno de los gigantes absolutos de la industria (mucho más ahora que Activision forma parte de la escudería de Microsoft) están dando cada vez más importancia al juego móvil, con lanzamientos como futuras entregas de este tipo en franquicias como 'Assassin's Creed' o 'Rainbow Six'.

Spencer ha dejado claro también que no se trata de que Microsoft vaya a pasarse al juego móvil, sino que dentro de sus estrategias futuras está el lanzamiento de más títulos en estos soportes. "Esto no significa que quiera convertir todas nuestras franquicias en franquicias para móviles", afirma. "No significa que todo vaya a ser free-to-play. Creo que la diversidad de modelos de distribución y negocio que tenemos es un punto fuerte de la plataforma".

Imagen: SCREEN POST en Unsplash

