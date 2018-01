Los 31 videojuegos más esperados de 2018

2017 cierra uno de los mejores años de la historia de los videojuegos y, para que no pare la fiesta, 2018 ya tiene preparada una sartenada de juegos que invitan a pensar que los siguientes 12 meses pueden ser igual de emocionantes. De hecho, los siguientes 31 juegos son sólo una pequeña muestra de lo que podemos esperar.

Pero el nuevo año traerá más, mucho más, y es que a los juegos que esperamos con ganas y aquellos que aún no nos han convencido por completo, le seguirán nuevos anuncios y confirmaciones de aquellos títulos que aún no han dado más detalles sobre su lanzamiento. Lo importante es que, si nos quedásemos únicamente con los siguientes juegos, ya podríamos estar más que satisfechos.

'Dragon Ball FighterZ' - 26 de enero de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Es justo decir que 'Dragon Ball FighterZ' no sería el primer buen juego de lucha basado en el universo de Toriyama, pero después de varias entregas muy menores, este es el primero que consigue emocionarnos desde hace muchísimo tiempo. Un elenco de luchadores enorme y el buen hacer de Arc System Works son razones más que suficientes para seguirle muy de cerca la pista.

‘Monster Hunter: World’ - 26 de enero de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Es una de las sagas estrella de Capcom y uno de los mayores éxitos en territorio asiático, pero en occidente nunca ha acabado de cuajar. Con 'Monster Hunter: World' esa situación podría cambiar, y es que el salto de portátiles a plataformas más grandes (aunque ya se paseó por alguna), pero sobre todo la idea de gozar de un mundo abierto y graficazos, han puesto en nuestro punto de mira a esta aventura de caza.

'Crossing Souls' - 13 de febrero

Plataformas: PC, PS4

Desde Sevilla y bajo el amparo de una firma del calibre de Devolver Digital, a principios de año recibiremos la ochentera aventura de ‘Crossing Souls’, la típica historia californiana en la que el verano de unos chicos se ve sacudida por fenómenos paranormales. Buena dosis de rol y aventuras que llega justo a tiempo para arrastrar a más de un fan de Stranger Things.

'Metal Gear Survive' - 22 de febrero de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Calma, no os llevéis las manos a la cabeza todavía. Es cierto que 'Metal Gear Survive' lo tiene casi todo en contra para estar en esta lista (los problemas de Konami, el despido de Kojima, que prácticamente no tenga nada que ver con la saga...), pero no es la primera vez que nos rasgamos las vestiduras antes de tiempo por estar ante un juego que no tiene a Snake como protagonista y nos sale el tiro por la culata. Con la base del anterior juego como cimientos, de aquí puede salir algo mínimamente interesante, especialmente si tenemos en cuenta que muchos de los trabajadores de Kojima decidieron quedarse en Konami para apostar por el juego. Tengamos algo de fe y, si sale mal, al menos podremos disfrutar de otro punto de vista del fantástico gameplay de 'Metal Gear Solid V'.

‘Moss’ - febrero de 2018

Plataformas: PS4

‘Moss’ es un juego para PlayStation VR que se ganó toda nuestra atención desde el minuto uno. Con un estilo muy distinto al que estamos acostumbrados en realidad virtual, el juego nos propone guiar a un ratón mientras le ayudamos a luchar y solventar puzles como si fuésemos una fuerza mágica que controla su mundo.

‘Sea of Thieves’ - 20 de marzo de 2018

Plataformas: PC, Xbox One

Con 'Sea of Thieves' nos acercaremos al que, probablemente, sea uno de los mejores juegos de Xbox One de la primera mitad del año. Creado por Rare, nos pone en la piel de un pirata y nos une a nuestros amigos para que subamos a un barco y nos lancemos a mar abierto en busca de tesoros, aventuras y alguna que otra trolleada a los usuarios con los que nos crucemos.

‘Yakuza 6: The Song of Life’ - 20 de marzo de 2018

Plataformas: PS4

'Yakuza 6: The Song of Life' es la primera aventura de Kiryu desarrollada para PS4 y, la mera idea de ver hasta dónde es capaz de llegar Sega recreando las ciudades de Hiroshima y Kamurocho, ya es razón más que suficiente para marcarlo en el calendario. Al fin y al cabo ya sabemos que de historia, grandes personajes y viciantes minijuegos, estará bien servido.

‘A Way Out’ - 23 de marzo de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Impulsado por EA, el desarrollo de 'A Way Out' nos brinda uno de esos juegos que, sin ser completamente independientes, mantienen todo el espíritu. Dos personajes encerrados en una cárcel y esperando que nosotros controlemos a uno de ellos para escapar. ¿El otro? Controlado por otro jugador de forma online o en local. Una propuesta única que tiene muy buena pinta.

‘Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino’ - 23 de marzo de 2018

Plataformas: PC, PS4

Sin duda uno de los RPG que esperamos con más ganas. ‘Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino’ tiene la oportunidad de demostrar que lo de 'Ni No Kuni: La Ira de la Bruja Blanca' no fue suerte, que pueden parir otro juegazo a la altura aunque el factor sorpresa no vuelva a estar de su lado.

‘Far Cry 5’ - 27 de marzo de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

La ya mítica saga de Ubisoft nunca decepcina, ni siquiera cuando se pone a hacer experimentos con viajes en el tiempo, así que sería de locos no esperar con todas las ganas posibles al nuevo 'Far Cry 5'. Más aún cuando viajamos hasta Montana para hacer frente a una secta religiosa plagada de rednecks y podemos armar la Marimorena en cooperativo.

‘Crackdown 3’ - primavera de 2018

Plataformas: PC, Xbox One

Queremos creer que todo el tiempo que Microsoft le ha cedido a 'Crackdown 3' (un juego con más de un retraso y cambio de rumbo a sus espaldas) está destinado a que la próxima entrega de la franquicia esté más cerca del primero que del segundo. Le basta con ser igual de bueno que un juego de los albores de Xbox 360 para que nos conformemos, así que esperamos que cumpla.

‘Detroit: Become Human’ - primera mitad de 2018

Plataformas: PS4

Con 'Detroit: Become Human' pasará lo que siempre ocurre con los juegos de David Cage, que recibirá vítores y tomatazos a partes iguales. Es normal, tiene un estilo de juego muy definido que genera fans y detractores a partes igualees, pero lo que no se le puede negar es que tiene una pinta espectacular y que, como mínimo, intenta hacer algo distinto en el medio.

‘God of War’ - primera mitad de 2018

Plataformas: PS4

La espera por el nuevo 'God of War' llegará a su fin (esperamos) antes de que llegue el verano, así que tener que vérnoslas con dioses y bestias nórdicas gracias a su cambio de rumbo, como mínimo nos refrescará en los meses de calor. Si sale bien, y tiene todas las papeletas de la feria para ello, nos volveremos a enfrentar a la sangre y la acción acompañados de uno de nuestros personajes favoritos y con una lagrimita en los ojos.

‘Jurassic World Evolution’ - primera mitad de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Ni confirmo ni desmiento que 'Jurassic World Evolution' sea el juego que espero con más ganas de 2018. Tiene construcción de bases y dinosaurios, así que puedo acabar enganchado durante meses. Además viene de la mano de Frontier, creadores de 'Elite Dangerous' y 'Planet Coaster', por lo que la oportunidad de crear nuestro propio Parque Jurásico sabiendo el gran trabajo que tienen a sus espaldas es más que emocionante.

‘Red Dead Redemption 2’ - primera mitad de 2018

Plataformas: PS4, Xbox One

La espera ha sido larga, pero 2018 será el año en el que finalmente podamos hincarle el diente a 'Red Dead Redemption 2'. La gloriosa saga de Rockstar vuelve a las andadas con una precuela y un universo más rico y espectacular que el que vivimos hace unos años. Eso sí, lo tiene muy difícil para superar al anterior, así que esperamos que los reyes de los mundos abiertos se hayan puesto las pilas.

‘Spider-Man’ - primera mitad de 2018

Plataformas: PS4

Otro que nos tiene como un niño en la mañana de Navidad es 'Spider-Man', principalmente porque tiene todo a favor para convertirse en el mejor juego del trepamuros que se ha lanzado hasta la fecha. La historia es, por ahora, lo único que no nos acaba de convencer, pero si al final no acaba siendo nada del otro mundo, seguro que pasearnos balanceándonos por Nueva York nos quita el cabreo.

‘Vampyr’ - primera mitad de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Los creadores del aplaudido 'Life is Strange' cambian completamente de registro para presentarnos 'Vampyr', una aventura en la que la narrativa y el combate parecen brillar con una luz especial. En ella controlaremos a un vampiro que podrá hacer uso de sus poderes sobrenaturales para avanzar, evitar enfrentamientos o terminarlos de la forma más sangrienta posible.

‘Anthem’ - segunda mitad de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Fue uno de los juegos más aplaudidos en el pasado E3, y no es para menos. Lo nuevo de Bioware se llama 'Anthem' y tiene una pinta espectacular. EA pretende crear su propio 'Destiny' con él, así que la expectación es máxima y, tras el fiasco con 'Mass Effect Andromeda', es de esperar que la distribuidora haya puesto toda la carne en el asador para que este juego sea despampanante a nivel gráfico y jugable.

‘Metro Exodus’ - segunda mitad de 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Con 'Metro Exodus' parece que nos encontraremos con un más y mejor de manual en el que la saga distópica llega a su punto álgido. Lo que se pudo ver de él en el E3 daba para lagrimita, así que esperamos que el más que probable downgrade que recibirá no lastre demasiado las buenas cosas que puedan decirse de él.

'A Place for the Unwilling' - 2018

Plataformas: PC

Otro indie español al que le tenemos muchísimas ganas es 'A Place for the Unwilling', un título de inspiración lovecraftiana en el que tendremos que salvar una ciudad con las horas contadas. Promete entregarnos una narrativa única en la que cada personaje con el que nos crucemos esté trabajado hasta la extenuación, así que ver que sale de aquí promete ser una experiencia imprescindible en 2018.

‘Biomutant’ - 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Con acción a cascoporro, toma de decisiones que influirán en nuestro karma y un personaje con mucho carisma, 'Biomutant' no sólo se ganó toda nuestra atención, también la de THQ Nordic, a la que no le tembló el pulso al adquirir la compañía de sus creadores tan pronto empezó a hacer ruido. Se espera mucho de él, así que esperamos que este RPG de acción esté a la altura.

‘Darksiders III’ - 2018

Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Con 'Darksiders III' vuelve una de las franquicias más queridas por los jugadores, una suerte de 'The Legend of Zelda' más oscuro y gamberro en el que controlar a uno de los Jinetes del Apocalipsis. Los dos primeros me parecieron una delicia y todos los fans hemos temido por la desaparición de la saga en más de una ocasión, así que su retorno ha sido bastante aplaudido.

‘Days Gone’ - 2018

Plataformas: PS4

Puede que con 'Days Gone' Sony llegue con varios años de retraso a la fiebre de los zombis, pero eso no va a impedir que lo disfrutemos como niños. La gran baza de esta aventura en mundo abierto la pone la potencia de PS4 a la hora de mostrar hordas de incontables enemigos en pantalla, pero esperamos que con el tiempo sea capaz de demostrar que es algo más que eso.

‘Dreams’ - 2018

Plataformas: PS4

Los creadores de 'LittleBigPlanet' llevan varios años enfrascados en el desarrollo de 'Dreams', un juego muy particular que ya ha empezado a mostrar su potencial. La idea es que podamos recrear nuestros sueños desde cero gracias a un completo editor, pero también disfrutar de las creaciones de otros usuarios o incluso dar forma a nuestros propios videojuegos con sus herramientas.

‘Kingdom Hearts III’ - 2018

Plataformas: PS4, Xbox One

Otro que hemos esperado durante una eternidad y que por fin llegará en 2018 es 'Kingdom Hearts III', la nueva entrega de la saga que une lo mejor de Square Enix con lo mejor de Disney. Esperamos que incluya un vídeo inicial que resuma todo lo que ha pasado hasta ahora (porque es un culebrón de aúpa), pero si no nos hacen ese favor tampoco le vamos a hacer el feo. Menos aún sabiendo que habrá ración de Pixar entre los mundos que visitaremos.

'Narita Boy' - 2018

Plataformas: PC

Tercer y último juego español que encontramos en la lista. ‘Narita Boy’ es una preciosidad que eleva a arte una vez más (y ya van...) el complicado trabajo de juntar píxeles como puños. Studio Koba, sus creadores, también tiran de estética ochentera y retrofuturismo para dar forma a esta aventura beat'em up nacida de Kickstarter.

'Ooblets' - 2018

Plataformas: PC, Xbox One

Con una estética colorista que le sienta como anillo al dedo, ‘Ooblets’ pretende aunar lo mejor de juegos como 'Pokémon' y 'Animal Crossing' poniéndonos a cultivar y cuidar a una serie de seres que parecen sacados del mejor viaje LSD que puedas llegar a tener. Fuera bromas, tiene una pinta fantástica y estamos deseando quemar decenas de horas en él.

'Ori and the Will of the Wisps' - 2018

Plataformas: PC, Xbox One

'Ori and the Will of the Wisps' llegará con la intención de repetir el éxito del primer título, probablemente uno de los indies más aplaudidos de la generación. Vuelve a derrochar belleza por los cuatro costados, así que lo único que le pedimos es que sepa mantener y mejorar el formidable ritmo y estilo que presentó en el pasado a nivel jugable.

‘The Last Night’ - 2018

Plataformas: PC, Xbox One

El polémico 'The Last Night' ya estaba en boca de todos antes de que su creador metiese la zarpa hasta el fondo en Twitter, así que es muy probable que llegado el momento tengamos que dejar nuestras diferencias a un lado para darle una oportunidad. A nivel visual es de lo más espectacular que se ha visto en mucho tiempo, así que tocará cruzar los dedos para que a nivel narrativo y jugable sepa mantener el nivel.

‘Wargroove’ - 2018

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox One

Con la promesa de recuperar el estilo que hizo famosa a la saga 'Advance Wars', ‘Wargroove’ cambia la guerra actual por la del medievo para ponernos a batallar en un juego de estrategia que parece no tener fin. La clave está en un completo editor que nos permitirá crear nuestras propias campañas y mapas para compartirlas y jugarlas con otros jugadores.

‘Yoshi - 2018’

Plataformas: Nintendo Switch

Cerramos la lista con ‘Yoshi’, el plataformas estrella de Nintendo Switch en 2018. En esta ocasión cambia la nala por los recortables y el fieltro con un estilo que recuerda mucho al anterior juego de Wii U, pero además promete nuevas mecánicas con la posibilidad de jugar con distintos planos y puntos de vista en un mismo scroll lateral.