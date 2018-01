Japón y la indiferencia a la Xbox One: se venden 6 Xbox One X en una semana... por 33.000 PS4

Lo normal es que salvo casos muy específicos la PS4 venda más que la Xbox One en la mayor parte del mundo, pero hay casos extremos en los que esa victoria no es aplastante: es humillante.

Lo demuestran las cifras de ventas de consolas de consultoras reputadas en el mercado japonés como Media Create, que indica cómo en la última semana se han vendido 6 Xbox One X, mientras que en ese mismo periodo se han vendido casi 11.000 PS4 Pro, casi 33.000 PS4 y 37.500 Nintendo Switch.

Microsoft prácticamente no cuenta para la inmensa mayoría del público japonés, que apuesta por las plataformas de Nintendo y Sony. No solo PS4 o Nintendo Switch, sino también PS Vita o Nintendo 2DS y 3DS, que gozan de bastante buena salud en ese país. Las cifras no se alivian mucho al hablar de la Xbox One (modelo original y Xbox One S), que vendió 107 unidades los últimos siete días y 190 unidades la semana pasada.

La PS4 Pro, la rival directa de la Xbox One X, vendió 10.918 unidades esos 7 días y 16.339 la semana anterior. En total lleva vendidas más de 567.000 en Japón, por las 2.189 Xbox One X desde su aparición. Es cierto que la Xbox One X apareció bastante después, pero las cifras son realmente llamativas.

En el periodo total que ha monitorizado Media Create, la paliza es aún más aplastante: la Xbox One (en todas sus versiones) ha vendido 88.748 unidades, mientras que la PS4 (en todas sus variantes) ha superado ya los 6 millones de unidades.

La Nintendo Switch está también en otra liga, y de hecho ha pegado "un bajón" de ventas según estas cifras en la última semana, pasando de las 146.000 unidades a las 37.500 de estos últimos siete días, unos números que probablemente estén también motivados por la falta de stock de una consola que sigue triunfando.

En apenas 10 meses ya lleva casi 3,5 millones de unidades vendidas, algo sorprendente teniendo en cuenta el tiempo que la PS4 lleva en el mercado. Japón es un país nintendero, está claro, pero Sony no se puede quejar.

